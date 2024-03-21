Джулиану Ассанжу предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Министерстве юстиции США предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора. За это от него ожидают признания в другом преступлении меньшей тяжести.
Такое сообщение поступило от журналистов газеты The Washington Post.
Чтобы смягчить свое наказание, Ассанжу пришлось бы признать обвинение в неправильном обращении с секретными данными. Американские правоохранители утверждают, что такой шаг позволит обвиняемому решить все свои проблемы с законом, с которыми он сталкивается на протяжении примерно 14 лет. Такое решение способно поставить точку в истории с самой крупной утечкой тысяч секретных документов в истории США. Речь идет об информации оборонного характера и дипломатической переписке.
На данный момент Ассанж находится в заключении в Британии уже более пяти лет. Все это время идут переговоры между его адвокатами и британским правительством, которые близки к их прекращению. Целью длительной судебной тяжбы является стремление Ассанжа избежать передачи властям США, где ему грозит тюремное заключение сроком 175 лет.
Но если он согласится на сделку, это может закончиться его освобождением из британской тюрьмы.
Ассанж стал известен на весь мир после публикации WikiLeaks секретных материалов правительства США и ряда других государств. До 2019 года он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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