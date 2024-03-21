Джулиану Ассанжу предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора

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Джулиану Ассанжу предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в Министерстве юстиции США предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора. За это от него ожидают признания в другом преступлении меньшей тяжести.

Такое сообщение поступило от журналистов газеты The Washington Post.

Чтобы смягчить свое наказание, Ассанжу пришлось бы признать обвинение в неправильном обращении с секретными данными. Американские правоохранители утверждают, что такой шаг позволит обвиняемому решить все свои проблемы с законом, с которыми он сталкивается на протяжении примерно 14 лет. Такое решение способно поставить точку в истории с самой крупной утечкой тысяч секретных документов в истории США. Речь идет об информации оборонного характера и дипломатической переписке.

На данный момент Ассанж находится в заключении в Британии уже более пяти лет. Все это время идут переговоры между его адвокатами и британским правительством, которые близки к их прекращению. Целью длительной судебной тяжбы является стремление Ассанжа избежать передачи властям США, где ему грозит тюремное заключение сроком 175 лет.

Но если он согласится на сделку, это может закончиться его освобождением из британской тюрьмы.

Ассанж стал известен на весь мир после публикации WikiLeaks секретных материалов правительства США и ряда других государств. До 2019 года он скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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15 комментариев
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  1. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    -3
    Сегодня, 11:29
    Зашибись - наш совет Джулиану, - Никаких сделок с лже матрас овским право-левосудием! Обуют, поимеют и ещё раз провозгласят - именем дерьмократии
    америки, следим за обещаниям репараций индейцам, BLM и будущему
    для мигрантов при смене власти в би дэ америки в 2024-2025, ежли не гражданская война, что уже намечается!
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 11:32
      Джулиану Ассанжу предложили сделку с американским правосудием, предусматривающую смягчение приговора

      Ну да... Не 120 лет дадут, а всего лишь сто... И что его на Навального не обменяли...??? Впрочем, наш Лёша Штатам в хрен не уперся... Отработанный материал... am
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +9
        Сегодня, 11:52
        Есть другие кандидаты для обмена. Я бы на Ксюху поменял и статью бы подходящую нашел. Даже мамашу отдал бы в придачу, надо только выгнать её из Совета Федерации. request
    2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:03
      [На данный момент Ассанж находится в заключении в Британии уже более пяти лет. ]

      Вроде умный мужик, а чухнул к бриттам!
      В Россию надо было, в Россию....
    3. sub307 Ранг пользователя
      sub307
      0
      Сегодня, 13:27
      Не всё так просто как изложено на ВО: "Адвокат Ассанжа Барри Поллак усомнился в готовности США пойти на сделку — он не получал указаний об этом от американского Минюста, сообщила WSJ. Переговоры о сделке могут провалиться, а сама она потребует одобрения руководителей Минюста США, отметили собеседники газеты. Представитель министерства отказался от комментариев изданию. Челси Мэннинг, бывший аналитик армейской разведки США, ранее была осуждена за утечку государственных секретов через WikiLeaks и отсидела семь лет в тюрьме. Юристы, опрошенные газетой, заявили, что любое возможное наказание для Ассанжа, скорее всего, будет меньшим, чем то, которое отбыла Мэннинг..." ( The Wall Street Journal )

      «Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет»,— рассказал «РИА Новости» Барри Поллак, комментируя публикацию WSJ". https://www.kommersant.ru/doc/6581033
  2. Gomunkul Ранг пользователя
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 11:33
    Могу предположить, что такое предложение со стороны американского "правосудия" это попытка сохранить лицо для США и закончить это громкое дело.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 11:34
    — А Сноуден умней оказался ...
    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 12:04
      Со Сноудом получилось по другому . В момент когда он был в Москве , американцы объявили что его паспорт недействителен . Так он и застрял надолго в Аэропорту . Уже позже ему дали разрешение на жительство . Ведь без паспорта и человек не человек . Тем более США пригрозили , и никто его не стал принимать . Так то да , просто в этом ему повезло , если бы улетел из Москвы , может и сел бы уже тоже лет эдак 150 .
    2. Попандос Ранг пользователя
      Попандос
      0
      Сегодня, 12:05
      — А Сноуден умней оказался ...

      Таже мысль посетила, пусть соглашается и подписывает сделку в транзитный зоне Шереметьево или Пулково bully
  4. tarabar Ранг пользователя
    tarabar
    +2
    Сегодня, 11:37
    Но если он согласится на сделку, это может закончиться его освобождением из британской тюрьмы.

    Сдается мне нет у полосатых на Асанджа доказухи на все обвинения, да и с имиджевой стороны все выглядит как издевательство над человеком. Вот и хотят отъехать сделкой, а по сути самооговором обвиняемого, что бы выпустить его с зачетом фактически отсиженного срока и исключить дальнейшие иски по компенсациям и возмещениям.
    1. cpls22 Ранг пользователя
      cpls22
      0
      Сегодня, 12:19
      Цитата: tarabar
      что бы выпустить его с зачетом фактически отсиженного срока и исключить дальнейшие иски по компенсациям и возмещениям.

      Это на них не похоже. Просто сейчас у них оснований для приговора нет - он же подписку о неразглашении не давал никому. Для этого и "изнасилование" нужно было стряпать в начале преследования. Нужна была зацепка. И эту зацепку Асанж им даст, если подпишет признание о "неправильном обращении с секретными данными".
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:42
    если он согласится на сделку, это может закончиться его освобождением из британской тюрьмы
    И за него сразу же возьмется американское правосудие, которое влепит лет 40? Не то посольство (Эквадора) для укрывательства Ассанж выбрал в свое время, ох не то. Нужно было в российское стучаться.
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:54
    По мне так единственный из иностранцев ,кого бы нам следовало выкупить у англичан.А вот на признание вины я бы не пошел ,думаю на основании признания вины, ему накинут по другой статье .Его надо упрятать и тут любые законы не работают
  7. sifgame Ранг пользователя
    sifgame
    +4
    Сегодня, 12:05
    Что там нобелевские лауреаты, ничего по этому поводу не возникают?
  8. михаил3 Ранг пользователя
    михаил3
    0
    Сегодня, 12:22
    Тот, кто доверится американцам хоть в чем то - спятил. Если и выпустят его, то только для того чтобы убить. Но скорее всего сценарий будет проще. Попросил смягчения? Значит признал вину! И законопатят лет на триста, как они любят.

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