Предшественник Зеленского: фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе

Фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе. Это две тысячи километров и контроль использования денег

На Украине нарастает градус противостояния между оппозиционными элитами и режимом Зеленского. Последний, к слову, за время своего правления, максимально «подчистил» политическое поле страны, по сути, узурпировав власть.Однако уже в мае истекает срок полномочий действующего президента Украины, а от проведения выборов в марте Зеленский отказался, ссылаясь на военное положение. В итоге, уже через два месяца он станет нелегитимным.На фоне этого различные политические силы уже сейчас стараются максимально «раскачивать стул» под главой киевского режима.В частности, с резкой критикой в адрес действующих властей в ходе своего выступления в парламенте обрушился бывший президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность».Как экс-президент, сегодня «горит земля» от Купянска и до самого Херсона. Поэтому единственным значимым словом в текущей повестке должна быть «фортификация».- подчеркнул Порошенко.В свою очередь, со слов экс-президента, на выполнение данной задачи приходится лишь 10% от всех расходов. При этом он призвал депутатов поинтересоваться у правительства, куда тратятся остальные средства, выделенные на оборону, подчеркнув, что спрашивать по сути не у кого.Подводя итоги, глава партии «Европейская солидарность» заявил, что ВСУ сегодня держатся только за счет украинского налогоплательщика. В свою очередь, как выразился политик, силовики, вместо того, чтобы идти воевать, «очень любят харчеваться в офисах местного бизнеса».