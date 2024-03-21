Предшественник Зеленского: фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе

12
Предшественник Зеленского: фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе

На Украине нарастает градус противостояния между оппозиционными элитами и режимом Зеленского. Последний, к слову, за время своего правления, максимально «подчистил» политическое поле страны, по сути, узурпировав власть.

Однако уже в мае истекает срок полномочий действующего президента Украины, а от проведения выборов в марте Зеленский отказался, ссылаясь на военное положение. В итоге, уже через два месяца он станет нелегитимным.



На фоне этого различные политические силы уже сейчас стараются максимально «раскачивать стул» под главой киевского режима.

В частности, с резкой критикой в адрес действующих властей в ходе своего выступления в парламенте обрушился бывший президент Украины Петр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность».

Как экс-президент, сегодня «горит земля» от Купянска и до самого Херсона. Поэтому единственным значимым словом в текущей повестке должна быть «фортификация».

Фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе. Это две тысячи километров и контроль использования денег

- подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, со слов экс-президента, на выполнение данной задачи приходится лишь 10% от всех расходов. При этом он призвал депутатов поинтересоваться у правительства, куда тратятся остальные средства, выделенные на оборону, подчеркнув, что спрашивать по сути не у кого.

Подводя итоги, глава партии «Европейская солидарность» заявил, что ВСУ сегодня держатся только за счет украинского налогоплательщика. В свою очередь, как выразился политик, силовики, вместо того, чтобы идти воевать, «очень любят харчеваться в офисах местного бизнеса».
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    12 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:39
      Все предшественники наркомана давным-давно находятся под каблуком англосаксов, так что можно смело говорить о том, что это не они такие смелые, а англосаксы через них поддерживают в тонусе шута, чтобы он сильно не возгордился если что. yes
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:00
        Фортификация – это не съездить видосики поснимать на образцовом ВОПе. Это две тысячи километров и контроль использования денег

        А зачем Зеле "контроль использования денег"...??? Чтобы воровать было накладно...??? Ну нет, подумал Зеленский - ты сам Петро воровал, а потом мне эту возможность отдал... Быть у колодца, да не напиться...??? laughing
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:41
      «Это две тысячи километров и контроль использования денег» —

      — Вот это-то и оно ...
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +7
      Сегодня, 11:45
      Интересно смотреть, как бывший главный украинский вор , завидует вору настоящему
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:35
        Цитата: APASUS
        Интересно смотреть, как бывший главный украинский вор , завидует вору настоящему

        Пауки в банке на Банковой. Паноптикум.
        Пускай грызутся. Дело решит драка. am
        Порошенко сильно обеднел после конфискации активов в России. Хочет опять прорваться к корыту в свинарнике.
    4. Goga_777 Ранг пользователя
      Goga_777
      +2
      Сегодня, 11:45
      Еще один фувлыжник вынырнул в омуте. Сластена умные слова прокукарекал
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 11:49
      призвал депутатов поинтересоваться у правительства, куда тратятся остальные средства, выделенные на оборону
      Какой "честный борец за правду" г-н Порошенко. А в свою бытность президентом не воровал, причем по крупному? В кого не ткни пальцем - все мерзкие гниды.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +3
        Сегодня, 12:16
        Цитата: rotmistr60
        А в свою бытность президентом не воровал, причем по крупному?

        Так завидно, что сейчас воровать не может. Все таки Петина АТО не чета нынешней СВО.
    6. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 11:52
      Не очень понятна позиция Порошенко. С Украины уже выжали практически все что можно было. Если он не хочет быть просто соседом по даче Сене Яценюку, значит у него присутствуют жирные экономические интересы. Короче, "до последнего украинца".
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 11:58
      Образцовой ВОП по Порошенко должен выглядеть вот так,копается на своём участке.На ЛБС ни вкоем случае - там могут убить.
    8. Eug Ранг пользователя
      Eug
      +1
      Сегодня, 12:27
      Не, ну как не "дружить" с многолетним "партнером" по Минским соглашениям...
    9. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:55
      Имею сказать, таки: это чудо до сих пор живой, после всего что вытворил с Православной церковьювью и служителями по указе кукловодов янке сри и и саксо-наглов, а жидо бандерфюрер продолжил!
      Да ему мало гореть в аду в муках!
      Бог шельму метит!
      Отольются ему и всем кукловолдам за лужей и чаёхлёбам о-ва невезения за
      горе, смерть всех православных и других конфессий люде!
      Победа будет за нами!

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»