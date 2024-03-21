Стыдно за вас и за то, что вы делаете. Во многих странах Европы и не только чествуют героев, воевавших против нацизма во Второй мировой. Украина потеряла в той войне, напомню, 10 миллионов человек, чтобы сейчас память об их подвиге уничтожалась. Стыд

Все памятники советской эпохи будут полностью демонтированы в музее Второй мировой войны в столице Украины в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.Примечательно, что весь мемориальный комплекс вокруг музея образован именно скульптурными группами советского времени. Каждая из скульптурных групп олицетворяет отдельный период Великой Отечественной войны. Но руководство музея это мало интересует. Так, уже анонсирован демонтаж горельефа «Курская битва». Вероятно, что на очереди – и другие памятники.Представители киевского режима утверждают, что музей должен увековечить память «борцов за независимость украинского народа», то есть бандеровцев и гитлеровских коллаборационистов, если следовать тренду современной украинской государственной идеологии. Правда, далеко не все украинцы поддерживают подобную инициативу.В социальных сетях можно увидеть гневные комментарии киевлян, которые недовольны попытками властей стереть память об участии их предков в Великой Отечественной войне.- написал один из пользователей.Многие комментаторы обращают внимание на то, что скульптуры, посвященные событиям военного времени, не имеют никакого отношения ни к советской, ни к какой-либо еще пропаганде, а носят сугубо тематический характер. Другие люди утверждают, что украинцы были с разных сторон, в том числе и в рядах РККА.Впрочем, данные действия в музее – закономерный итог утверждения у власти на Украине нацистского режима, и те люди, которые сегодня начали возмущаться конкретными действиями по сносу скульптур, своей поддержкой режима Владимира Зеленского или его предшественника Петра Порошенко сами и запустили этот процесс.