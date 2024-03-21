Музей Второй мировой войны в Киеве демонтирует все советской эпохи

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Музей Второй мировой войны в Киеве демонтирует все советской эпохи

Все памятники советской эпохи будут полностью демонтированы в музее Второй мировой войны в столице Украины в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Примечательно, что весь мемориальный комплекс вокруг музея образован именно скульптурными группами советского времени. Каждая из скульптурных групп олицетворяет отдельный период Великой Отечественной войны. Но руководство музея это мало интересует. Так, уже анонсирован демонтаж горельефа «Курская битва». Вероятно, что на очереди – и другие памятники.

Представители киевского режима утверждают, что музей должен увековечить память «борцов за независимость украинского народа», то есть бандеровцев и гитлеровских коллаборационистов, если следовать тренду современной украинской государственной идеологии. Правда, далеко не все украинцы поддерживают подобную инициативу.

В социальных сетях можно увидеть гневные комментарии киевлян, которые недовольны попытками властей стереть память об участии их предков в Великой Отечественной войне.

Стыдно за вас и за то, что вы делаете. Во многих странах Европы и не только чествуют героев, воевавших против нацизма во Второй мировой. Украина потеряла в той войне, напомню, 10 миллионов человек, чтобы сейчас память об их подвиге уничтожалась. Стыд

- написал один из пользователей.

Многие комментаторы обращают внимание на то, что скульптуры, посвященные событиям военного времени, не имеют никакого отношения ни к советской, ни к какой-либо еще пропаганде, а носят сугубо тематический характер. Другие люди утверждают, что украинцы были с разных сторон, в том числе и в рядах РККА.

Впрочем, данные действия в музее – закономерный итог утверждения у власти на Украине нацистского режима, и те люди, которые сегодня начали возмущаться конкретными действиями по сносу скульптур, своей поддержкой режима Владимира Зеленского или его предшественника Петра Порошенко сами и запустили этот процесс.
  • Wikipedia / Wadco2
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29 комментариев
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  1. BAI Ранг пользователя
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:50
    Украина потеряла в той войне, напомню, 10 миллионов человек,

    Из 27 миллионов? И сколько осталось на конкретно на РСФСР и Белоруссию?

    По данным Рыбаковского, русские таким образом потеряли 6,9 млн. гражданских, украинцы – 6,5 млн., белорусы – 1,7 млн.


    Плюс армия
    1. BAI Ранг пользователя
      BAI
      +2
      Сегодня, 11:55
      Плюс армия
      1. Русские – 5 млн. 756 тыс. (66.402% от общего числа безвозвратных потерь); 2. Украинцы – 1 млн. 377 тыс. (15.890%); 3. Белорусы – 252 тысячи (2.917%); 4. Татары – 187 тысяч (2.165%); 5. Евреи – 142 тысячи (1.644%); 6. Казахи – 125 тысяч (1.448%); 7. Узбеки – 117 тысяч (1.360%); 8. Армяне – 83 тысячи (0.966%); 9. Грузины – 79 тысяч (0.917%) 10. Мордва и чуваши – по 63 тысячи (0.730%
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 12:12
        Цитата: BAI
        Плюс армия

        Количество погибших было сильно занижено, ибо тогда можно было бы посчитать, сколько еще может выставить армия СССР. Это тогда и остановило США с Англией. А вот нынешний счет - "украинцев 10 миллионов" - это они вместе с бандеровцами посчитали? А евреев уничтоженных тоже к украинцам приплюсовали? Безумно жаль скульптуры. Там на одной изображен М.К. Пилипенко (позднее генерал-майор и начальник КВВИДКУС им. М. Калинина) который переправившись на другой берег, вызвал огонь на себя, за что позднее был награжден Звездой Героя СССР.
        А площадка Афганцев?
        Но пройдет это безумие и мы все обязательно восстановим.
        Пы.Сы. Вот интересно, как потом будут работать экскурсоводы? Сейчас они с удовольствием рассказывают про героизм украинцев в войне с Россией
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 12:17
      Музей Второй мировой войны в Киеве демонтирует все советской эпохи

      Ну и ладненько... Пусть не марают память погибших советских граждан в отечественной войне своими грязными ручонками... Пусть в их истории останется только УПА и Бандера, да как они на стороне немцев против СССР воевали... Так УкроРейху и надо!!! Но и мы про "подвиги" этих mвapeй тоже никогда не забудем!!! am
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 12:52
        Музей Второй мировой войны в Киеве демонтирует все советской эпохи

        Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
        Набор слов по типу: составь предложение, если сможешь?
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:50
    Поступило указание с запада,после демонтажа все исполнители будут направлены на утилизацию.Где то это уже было.
  3. Я свой Ранг пользователя
    Я свой
    +1
    Сегодня, 11:51
    . Музей Второй мировой войны в Киеве демонтирует все советской эпохи

    И останутся только трофейные экспонаты гитлеровской Германии... fool
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:00
      Цитата: Я свой
      И останутся только трофейные экспонаты гитлеровской Германии...

      Там таких нет. Заменят на свои, с фашистскими крестами! am И вообще от музея останутся рожки да ножки!
    2. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 12:06
      Все памятники советской эпохи будут полностью демонтированы в музее Второй мировой войны
      Нацикам советские символы как серпом по фаберже ! Эти экспонаты напоминают чем закончился нацизм.
  4. Александр 3 Ранг пользователя
    Александр 3
    +3
    Сегодня, 11:52
    Бороться с памятниками,самое простое.Надо забыть и переписать историю.Им надо начинать с себя,порвать свидетельство о рождении и написать ,что хочешь.
    1. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:59
      Цитата: Александр 3
      Надо забыть и переписать историю.Им надо начинать с себя,порвать свидетельство о рождении и написать ,что хочешь.

      Кстати, да! Как быть с теми, кому свидетельство о рождении выдано в СССР? Особенно касается тех, кто постарше, и является носителем настоящей исторической памяти. Тоже "десоветизировать и декоммунизировать"? Тогда кое-кто из нынешних укрорейховских вдохновителей нацизма тоже под раздачу должен попасть. Вы верно подметили - как говорится, начни изменения с себя. Интересно было бы посмотреть на такое. yes
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 11:53
    В чем преуспела бандеровская власть, так это в уничтожении памятников и переписывании истории. Больше ни каких "заслуг" не наблюдается.
  6. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +11
    Сегодня, 11:57
    Когда мы начнем помогать Куеву ,демонтировать советское наследие ? Там столько работать и работать ,мосты ,дороги ,заводы ,плотины,туннели ,ГЭС,АЭС
    1. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +1
      Сегодня, 12:30
      Города,аэродромы,порты...Кроме СССР,туда еще и Российская империя кучу средств ввалила:людских,финансовых и материальных.
  7. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:58
    памятник Алоизычу поставят?
  8. vet Ранг пользователя
    vet
    0
    Сегодня, 12:02
    Объявленная Путиным денацификация Украины идет полным ходом.
  9. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    0
    Сегодня, 12:08
    Украина стирает себя с карты мира и из истории человечества, уничтожая свое прошлое, выдумывая фашистские сказки. Может это и должно так быть, они решили, что не было Советской Украины, а судьба распоряжается чтобы никакой Украины не было вообще.
    Стране надо будет вернуть исторические названия, досоветские и уж конечно дофашистские.
  10. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 12:14
    Цитата: vet
    Объявленная Путиным денацификация Украины идет полным ходом

    Декоммунизация smile
  11. Николай310 Ранг пользователя
    Николай310
    +2
    Сегодня, 12:14
    Значит Киев снова должен быть освобожден, как и 7-го ноября 43-го года. Других вариантов нет.
  12. al3x Ранг пользователя
    al3x
    +2
    Сегодня, 12:15
    Скоро у хххлов дойдёт до того, что во времена ВОВ их убивали не фашисты со всей Европы, а "клятые москали".
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 13:57
      Их молодёжь так и думает. Их так учили. Они даже не в курсе что у всех их соседей имеются территориальные претензии к ним. Им это даже не преподавали
  13. Касатик Ранг пользователя
    Касатик
    +3
    Сегодня, 12:15
    Еще в 70-х годах прошлого века я услышал фразу: ""Украина в ВОВ дала три тысячи героев Советского Союза и триста тысяч полицаев".
  14. Pavel57 Ранг пользователя
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 12:25
    Поставят Леопарды с крестами.
  15. 16112014nk Ранг пользователя
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 12:34
    "Кого Бог хочет наказать, того лишает разума".
    Это 100 % про украинцев.
  16. Glagol1 Ранг пользователя
    Glagol1
    +2
    Сегодня, 12:47
    Убрать советское из такого музея, это примерно тоже самое, как у ребенка отнять родителей. Раньше я думал, что это лечится, теперь уже понял, нет. Только стереть этих тварей с лица земли.
  17. solar Ранг пользователя
    solar
    -2
    Сегодня, 13:11
    Автор не понял, в чем дело.
    На Украине закон о декомунизации, но он не касается тех, кто участвовал в освобождении Украины от фашистов. То есть речь идет о том, что из музея могут убрать памятники, не имеющие прямого отношения к боевым действиям против фашистов на Украине.
    музей должен увековечить память «борцов за независимость украинского народа»

    На Украине в это число входят те, кто участвовал в освобождении Украины от фашистов, включая советских военных.
    1. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 14:07
      Интересно почему они проводят декоммунизацию, а не дефашизацию, например request
      Сносят памятники коммунистического прошлого и устанавливают при этом памятники "откровенным" фашистам. Чтобы они не делали, но это подмена истории
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 14:17
        На снимке к статье экспозиция форсирования Днепра. Никто не сносит.
        Искаженное понимание положения дел приводит к ложным выводам и оценкам.
        Казалось бы, в 2022 напоролись с тем что "Киев за три дня" и "с цветами встречать будут", и нужно бы выводы сделать- ан нет, кое-кому нравится прыгать по граблям :((
  18. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:40
    Ожидаемо. Что еще ждать от фашистов? Пытаются стереть память своего поражения.

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