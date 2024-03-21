В России будет создана роботизированная мини-РСЗО

31
В России будет создана роботизированная мини-РСЗО

На фоне продолжающейся специальной военной операции российские конструкторские бюро ведут активную работу по разработкам самых разных видов вооружений и модификации уже существующих систем.

К ним относится и новосибирское конструкторское бюро «Спектр». Как сообщает информагентство ТАСС, со ссылкой на исполнительного директора «Спектра» Андрея Братенькова, в бюро ведётся разработка специальной роботизированной платформы «Ежик-РСЗО». Как видно из названия, она будет оснащена реактивной системой залпового огня (РСЗО).



Создаваемая для платформы мини-РСЗО будет рассчитана на шесть пусков и использовать боеприпасы кумулятивно-осколочного характера массой 600 г. По словам Братенькова, данные боеприпасы смогут пробивать броню в 200 мм.

Это получится достаточно суровая машина, которая сможет подползти к опорному пункту и уничтожить опорный пункт и бронетехнику противника, которая подбирается к российским границам

- сказал директор бюро «Спектр».

Братеньков отметил, что «Ежик-РСЗО» будет очень полезен для использования на открытой местности и на коротких дистанциях, особенно в ночное время, так как его будет достаточно трудно заметить.

В бюро разрабатываются два варианта мини-РСЗО – на гусеницах и на колёсах.

Ранее сообщалось, что «Спектр» занимается создание аппарата дистанционного минирования «Ежик-М».
  • Военное обозрение
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. russ71 Ранг пользователя
    russ71
    0
    Сегодня, 12:55
    Утопия... ну или осваивание бюджета очередное...
    1. Комментарий был удален.
    2. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:32
      Цитата: russ71
      Утопия...

      Почему сразу утопия ? На готовый комплекс РСЗО Чебурашка надо просто придумать шасси
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:33
      Если где то работает Ёжик, у врага нет ни ручек, ни ножек... Очень страшен в бою этот Ёж - ты его лучше здесь не тревожь!!! laughing Сарказм ежели кто с критикой... am
  2. nobody75 Ранг пользователя
    nobody75
    +3
    Сегодня, 12:58
    Нужная в хозяйстве вещь!
    Теперь осталось проработать интеграцию между танками, БМП, воздушными дронами и наземными роботами
    Все боевые единицы должны быть интегрированы в информационную сеть поля боя.
    С Уважением
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 13:14
      Цитата: nobody75
      Все боевые единицы должны быть интегрированы в информационную сеть поля боя
      И испытаны на скакуасах! wink
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:22
      Однако боевая часть в 600 г недостаточно увесиста, пусть даже она будет кумулятивно-осколочной.
      Разве что, прямой и полупрямой наводкой по ДОТам бить.
      Нужна кумулятивно-осколочная 82-мм мина к автоматическому "Васильку", способная навесом поражать блиндажи и прочие легкие полевые укрепления. Тогда можно было бы одной батареей из 2-3 стволов за несколько минут буквально заливать огнём вражеские опорные пункты.
      А ещё нужна кассетная 120-мм мина с кумулятивно-осколочными суббоеприпасами, для тех же целей.
      Всё это нужно было ещё вчера.
      1. nobody75 Ранг пользователя
        nobody75
        +1
        Сегодня, 14:07
        Нужна кумулятивно-осколочная 82-мм мина к автоматическому "Васильку"

        Все таки миномет - это мортира, а не гаубица. Соответственно точность меньше - расход мин больше. Получается, что мина должна наводится по лазерному лучу с бпла. Иначе расход будет большой
        А ещё нужна кассетная 120-мм мина с кумулятивно-осколочными суббоеприпасами, для тех же целей

        Много ли суббоеприасов в 120 мм мину поместится?
        С Уважением
  3. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 12:59
    А вот это современно, правильно и нужно, если хотим уменьшить время открытия огня по данным разведки. Такие системы должны быть и не только мини. Оператор дрона засёк цель, жмакнул точку для наведения со спутника и привет через 1-2 минуты. Это современная война, которая раньше только в компьютерной игре была. Если не можем наладить связь между подразделениями как и вообще связь, дайте разведке свою автоматическую арту.
    1. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 13:36
      А эта повозка сумеет заехать к врагу в тыл при нынешней насыщенности переднего края противотанковыми минами? Или для чего сразу РСЗО? Можно было 4-6 стволов поставить от 73-мм СПГ-9 или 82-мм безоткатки Б-10. Для РСЗО нужны готовые ракеты малого размера. Есть сомнения, что готовые ракеты имеются в наличии.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 13:44
        Ну пехота на танках/бмп как то доезжает до опорника по заминированном полям. Я вообще говорю за такие автоматизированные системы, которые приданы сразу разведке и управляются в реальном времени.
    2. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:16
      А вот это современно, правильно и нужно,


      кроме актуальности или как говорят "майнстрима" - ничего в этой идее нет:
      необходима же скорость выдвижения, развертывания, свертывания, т.е. сократить временные затраты на появление на ЛБС и ухода оттуда...
      а представленном макете я не вижу этого...
      и кроме слова "телега" никак заранее не могу эту поделку назвать
      а если канава или воронка на пути?
      кто будет прокладывать курс?
      или опять идея из танчиков взята и выдана за "глубокую проработку вопроса"
  4. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 13:00
    Потенциально оч. опасная концепция .
  5. Павленко Валерий Ранг пользователя
    Павленко Валерий
    0
    Сегодня, 13:00
    Ну хорошо Чтор оботизированная а вдруг украинцы захватят и что потом, вы систему само уничтожения придумали к ней, типа русский украинец.
  6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 13:04
    К такому аппарату напрашивается в комплекс беспилот для наблюдения ,управления и корректировки. Можно использовать и для засад с запуском по команде ударных беспилотов из ТПК . Но без надёжной и помехозащищенной системы связи разработка врядли станет серийным образцом
  7. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 13:07
    Пока разрабатывают может и от дронов что-нибудь придумают, кроме козырьков. А так одноразовые. Накладно.
  8. VLAD-96 Ранг пользователя
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 13:10
    Давно пора развивать беспилотную технику в больших масштабах! Тем более есть где её опробовать в реальных боевых условиях!
  9. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    0
    Сегодня, 13:10
    Цитата: russ71
    Утопия... ну или осваивание бюджета очередное...

    Хуже.. имитация работы и продукции.
  10. acetophenon Ранг пользователя
    acetophenon
    0
    Сегодня, 13:15
    В ответ Братеньков тоже сделал заявление. В интервью изданию «РБК» он сказал: «Военкор нам заплатил аванс в размере 250 тысяч рублей. Мы разработали комплекс, но его стоимость от расчетной первоначальной увеличилась в несколько раз, так как сначала мы шли в одну историю. Но с учетом того, что нам пришлось сделать ретранслятор, переделывать приемники и передатчики и так далее — в итоге цена выросла до 997 тысяч рублей».
    https://newsib.net/obshchestvo/kak-vorobej-possoril-voenkora-i-novosibirskogo-izobretatelya.html
    Обыкновенная история.©
  11. spirit Ранг пользователя
    spirit
    0
    Сегодня, 13:17
    На передовой нужны роботизированные "мулы" чтоб баулы таскал, а так же перевозчик грузов(БК/провизия) на передовую, это может быть как наземный так и тяж воздушный дрон.Когда я вижу подобный"эрзац" меня посещают нехорошие мысли о распиле
    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      +1
      Сегодня, 13:29
      Когда я вижу подобный"эрзац" меня посещают нехорошие мысли о распиле

      контора "Рога и копыта"
      https://spark-interfax.ru/novosibirskaya-oblast-novosibirsk/ooo-konstruktorskoe-byuro-spektr-inn-5445029638-ogrn-1195476049196-8d0f86938e758e79e0531c9aa8c00b5f

      Самое занятное, даже не уставной капитал в 10 т.р. и не 3 судебных процесса в качестве ответчика, а ликвидация сего ООО 30.06.2022.
      Есть еще один "Спектр" с Братеньковым. На этот раз как "группа компаний". Недалеко ушел от первого
      https://checko.ru/company/gruppa-kompany-spektr-1075401016844

      Эта шарашка приказала долго жить 01.06.2020.
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 13:30
      Нахлебник и Соратник чем вам не нравятся?)
  12. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 13:18
    laughing " Нет пророка в родном отечестве". Если б этот "Ёжик" был амерсой или там, шведской разработки, то все б ахали и охали, мол какая краса, как же мы отстали от запада. laughing . А тут полный набор клише: "освоение денег", " имитация работы". laughing
  13. dragon772 Ранг пользователя
    dragon772
    0
    Сегодня, 13:19
    Концепция интересная,только помехами канал управления могут ВСУ им забить.
    И скорее всего стрельба будет по площадям,а не точечная.
    У ВДВ есть Град-Д одно зарядная.Зарядил ,пустил ракету и меняй диспозицию.
    Если их будет много на БЛС,то это будет хорошая огневая поддержка.
  14. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:19
    Это для стрельбы ракетами С-5, от которых отказались ещё во времена Афгана?
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 13:23
      Это концепция нового оружия как вида. Если как говорится взлетит, то ТТХ потом поправят.
      Я вообще за максимально автоматическую арту с минимум человека в цепочке.
      Что то типа:
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:27
        Лучше автоматизированная буксируемая гаубица, сунул в кусты, на ленту положил пару десятков унитарных снарядов, а она по команде потом стреляет. А это ерунда какая-то, лучше б пулемет приделали
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:29
          Да я с Вами согласен, писал же выше, что за автоматизацию такую. Конструкторы уже смекнули, что пора, а вот с генералами будет сложнее.
        2. km-21 Ранг пользователя
          km-21
          0
          Сегодня, 14:03
          Буксируемая гаубица с автоматом заряжания и дистанционным управлением?
          Абсолютный бред, причем по бесконечному множеству причин.
  15. тлауикол Ранг пользователя
    тлауикол
    0
    Сегодня, 13:55
    А теперь вспомните, что есть БПЛА yes
  16. km-21 Ранг пользователя
    km-21
    0
    Сегодня, 13:59
    А как этим роботом управлять? Ползающие дроны в плане управления гораздо сложнее летающих, поскольку даже на относительно небольшом удалении очень быстро прячутся в складках местности и становятся недоступны для широкополосной радиосвязи. Летающий ретранслятор вряд ли сильно выручит. В ближайшее время высоко висящие на одном месте ретрансляторы научатся легко подавлять.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 14:26
      Ну можно делать типа смешно как всушники, ставить эту забавную тарелку старлинка?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»