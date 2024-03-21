В США освобожден от должности командующий спецподразделением ВМС, которое могло участвовать в подрыве «Северных потоков»

Командование ВМС придерживается высоких стандартов личного и профессионального поведения. Ожидается, что офицеры будут соответствовать самым высоким стандартам ответственности, надежности и лидерства. При этом командование ВМС США привлекает их к ответственности, когда они не соответствуют этим стандартам

Капитан Ричард А. Зашевский был уволен с поста коммодора восьмой группы специального назначения ВМС США, о чем пишет Task and purpose со ссылкой на заявление представителей службы.В материале говорится, что Зашевский награжден «Серебряной звездой» и многими другими отличительными знаками, но с должности снят с формулировкой «в связи с потерей уверенности в его способности командовать».- приводит издание слова контр-адмирала Кита Дэвидса.Стоит отметить, что восьмая группа специального назначения (NSWG 8) была создана в 2021 году. Согласно пресс-релизу ВМС США, базирующаяся на объединенной экспедиционной базе Литл-Крик-Форт-Стори (Вирджиния), NSWG 8 контролирует около дюжины секретных подразделений, укомплектованных «морскими котиками» и другими специалистами.Что характерно, данные подразделения имеют на вооружении миниатюрные подводные лодки, а также беспилотные подводные аппараты. Следовательно, не исключено, что именно спецы из NSWG 8 могли участвовать в подрыве российских газопроводов «Северный поток 1 и 2».В свою очередь, обращает на себя внимание и формулировка, с которой был уволен Зашевский.Как пишут авторы статьи, в ВС США часто используют фразу «потеря доверия», чтобы избежать указания конкретных причин, по которым офицеры и старшие рядовые освобождаются от должности.