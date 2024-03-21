В США освобожден от должности командующий спецподразделением ВМС, которое могло участвовать в подрыве «Северных потоков»

22
В США освобожден от должности командующий спецподразделением ВМС, которое могло участвовать в подрыве «Северных потоков»

Капитан Ричард А. Зашевский был уволен с поста коммодора восьмой группы специального назначения ВМС США, о чем пишет Task and purpose со ссылкой на заявление представителей службы.

В материале говорится, что Зашевский награжден «Серебряной звездой» и многими другими отличительными знаками, но с должности снят с формулировкой «в связи с потерей уверенности в его способности командовать».



Командование ВМС придерживается высоких стандартов личного и профессионального поведения. Ожидается, что офицеры будут соответствовать самым высоким стандартам ответственности, надежности и лидерства. При этом командование ВМС США привлекает их к ответственности, когда они не соответствуют этим стандартам

- приводит издание слова контр-адмирала Кита Дэвидса.

Стоит отметить, что восьмая группа специального назначения (NSWG 8) была создана в 2021 году. Согласно пресс-релизу ВМС США, базирующаяся на объединенной экспедиционной базе Литл-Крик-Форт-Стори (Вирджиния), NSWG 8 контролирует около дюжины секретных подразделений, укомплектованных «морскими котиками» и другими специалистами.

Что характерно, данные подразделения имеют на вооружении миниатюрные подводные лодки, а также беспилотные подводные аппараты. Следовательно, не исключено, что именно спецы из NSWG 8 могли участвовать в подрыве российских газопроводов «Северный поток 1 и 2».

В свою очередь, обращает на себя внимание и формулировка, с которой был уволен Зашевский.

Как пишут авторы статьи, в ВС США часто используют фразу «потеря доверия», чтобы избежать указания конкретных причин, по которым офицеры и старшие рядовые освобождаются от должности.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 12:20
      «͟Д͟и͟в͟е͟р͟с͟и͟я͟ ͟н͟а͟ ͟"͟С͟е͟в͟е͟р͟н͟о͟м͟ ͟п͟о͟т͟о͟к͟е"» —
      -----
      И не повернув
       головы кочан
      и чувств
       никаких
      не изведав,
      взорвали
       «Nord Stream»
       в зоне датчан
      под боком
       "нейтральных"
       шведов...
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:28
        Понятно, почему его уволили: не справился с заданием, одна труба осталась целой. И по ней можно качать газ. Ну, и наследил похоже изрядно: датчане и шведы не дадут соврать.
        1. Тралл Ранг пользователя
          Тралл
          +2
          Сегодня, 12:51
          В оригинальной статье
          https://taskandpurpose.com/news/navy-special-warfare-group-fired

          про СП-1 и СП-2 нет ни слова
        2. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 13:11
          Цитата: Бородач
          датчане и шведы не дадут соврать
          Эти молчат, будто газа в рот набрались wink
      2. ZovSailor Ранг пользователя
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 12:48
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 12:20
        «͟Д͟и͟в͟е͟р͟с͟и͟я͟ ͟н͟а͟ ͟"͟С͟е͟в͟е͟р͟н͟о͟м͟ ͟п͟о͟т͟о͟к͟е"» —
        -----
        И не повернув
         головы кочан
        и чувств
         никаких
        не изведав,
        взорвали
         «Nord Stream»
         в зоне датчан
        под боком
         "нейтральных"
         шведов...

        Надежда токмо на Херша - свой чувак !Ну, от Херша всем вам не спрятаться! Сейчас он такое напишет и вбросит самую-самую сенсацию похлеще Такера Карлсона, что его сразу выберут в президенты без всяких дедов Дементия и прочих Трампов!
        Нет, они не такие, они токмо руководили и распоряжались, хотя перед законом все равны, а совести у них от слова совсем.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:25
      Срочно отправили на пенсию! С пенсионера спроса нет?
      1. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:54
        Цитата: Егоза
        Срочно отправили на пенсию! С пенсионера спроса нет?

        Странно...

        Обычно - ДТП со смертельным исходом или уснул-захлебнулся в ванной. В крайнем случае - неустановленный хулиган на улице с ножиком. Я уж не говорю про Дж.Руби.
        Очень, например, было интересно проследить судьбу тех, кто участвовал в "ликвидации" (lol) Бен Ладена (у них, балбесов, даже не хватило ума их засекретить - раструбили на всю Омерику о "героях", и не подумали, что потом с ними что-то надо делать, а то болтать начнут...

        А тут - на пенсию... request
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +3
      Сегодня, 12:25
      Стоит отметить, что восьмая группа специального назначения (NSWG 8) была создана в 2021 году. Согласно пресс-релизу ВМС США,

      Не удивлюсь что в след за командиром ,будет расформировано и подразделение. Концы в воду.............
    4. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:29
      Зашибись! Ценный кадр, может и заработать хочет и послужить в самой сильной армии мира, было бы желание!
      Только бы не случайная неожиданность, авиа-авто-катастрофа?
      Как правило,такие люди долго не живут и уходят из жизни не своей смертью,
      как и будущая участь бандерфюрера!
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 12:42
      У всех бывших внезапно открываются глаза. Надеюсь он пооткровенничает.
      1. Николай Коцофана Ранг пользователя
        Николай Коцофана
        +1
        Сегодня, 12:51
        Если успеет и раньше не уберут.
      2. Zoldat_A Ранг пользователя
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 12:58
        Цитата: Младший рядовой
        У всех бывших внезапно открываются глаза. Надеюсь он пооткровенничает.
        Мог бы пооткровенничать. Лет через 30. Но не будет. Прожить столько не дадут - я бы и на 5 лет его жизни 100 рублей не поставил. Америка умеет давать пищу для размышления нам, старым конспирологам - вон, Джек Руби знает...
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 13:14
          Так кто завалил Джона Кеннеди? И после этого нас в конспирологи записывают?
          1. Zoldat_A Ранг пользователя
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 13:21
            Цитата: Младший рядовой
            Так кто завалил Джона Кеннеди?
            Кто угодно, кроме Освальда. который, по свидетельству знавших его в Минске охотников, сидя в кресле у себя в комнате дробью в телевизор промахнулся бы. Да тут ещё Руби со своим револьвером и инфарктом... Пуля, летающая по траектории мухи над вареньем, винтовка, которую невозможно перезарядить с такой скоростью - там много чего...
    6. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 12:43
      Может мужик просто накосячил или какую потенциальную уголовку увольнением прикрыли . А где он был и в чём участвовал , про то есть только отметки в личном деле , которое нам почитать не светит .
    7. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +2
      Сегодня, 12:47
      Нажрался в баре и лишнего сболтнул. Наверняка американское гестапо землю рыло, выявляя контакты старого журналюги, который вынес этот тайный секрет на свет божий.
    8. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +2
      Сегодня, 12:51
      которое могло участвовать в подрыве «Северных потоков»

      Хоть и с опозданием, но как-то и думал, что это "оно" все устроило.
    9. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 12:55
      Эта формулировка в ВМС США встречается все чаще и чаще. Интересно, чем вызвана такая чистка? Только за три неполных месяца уволено два кептена и два коммандера.
      1. Canecat Ранг пользователя
        Canecat
        0
        Сегодня, 13:30
        Цитата: ТермиНахТер
        Интересно, чем вызвана такая чистка?

        Отказом выполнения приказа, с билетом в один конец? what
    10. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      +1
      Сегодня, 12:57
      Что то не вяжется.Если бы действительно участвовал и обладал свединиями,проще перевести каким нибудь инструктором ,чем увольнять.Служивый всегда под контролем и начальства и юстиции.А так действительно,что с "ветерана"взять жить не за что вот и сболтнул важную инфу.
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 13:10
      «в связи с потерей уверенности в его способности командовать»
      Какая ёмкая формулировка wink
    12. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:28
      Уже обнародовали - задержан полицией за управление в н/с. О чем не доложил руководству. С одно стороны - это радует. Все больше матрасных старших офицеров бухают. С другой стороны, бухой командир ПЛАРБ "Алаба", как -то настораживает.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»