Пресса США: политики Евросоюза опасаются прорывов ВС РФ в зоне спецоперации летом

Политики стран Евросоюза опасаются прорывов российской армии в зоне проведения специальной военной операции ближайшим летом.Как сообщает американское издание Politico, в Евросоюзе растут опасения, что уже ближайшим летом в украинском кризисе может наступить переломный момент, когда российская армия начнет осуществлять реальные прорывы линий обороны ВСУ.Издание подчеркивает, что Евросоюз медлит с предоставлением Киеву очередного пакета военной поддержки, однако при этом опасается возникновения политической нестабильности в этом вопросе.В то же время американская поддержка украинской армии в последнее время ограничивается больше ничего не значащими словами, при этом необходимые ВСУ боеприпасы не предоставляются. Так перед очередным заседанием контактной группы по обороне Украины глава Пентагона Ллойд Остин не скупился на традиционные обещания, что "демократические страны мира" продолжат поддерживать киевский режим. Однако, при этом запрос на выделение дополнительного финансирования Украине на сумму 60 миллиардов долларов уже на протяжении нескольких месяцев блокируется в Конгрессе США.Остин был вынужден признать, что, пока Украина ждет предоставления американской помощи, российской армии удалось добиться ряда успехов на поле боя. При этом ключевые страны Евросоюза - Франция и Германия - стараются не придавать особого значения отсутствию финансовой помощи со стороны Вашингтона.

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