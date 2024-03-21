Пресса США: политики Евросоюза опасаются прорывов ВС РФ в зоне спецоперации летом

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Пресса США: политики Евросоюза опасаются прорывов ВС РФ в зоне спецоперации летом

Политики стран Евросоюза опасаются прорывов российской армии в зоне проведения специальной военной операции ближайшим летом.

Как сообщает американское издание Politico, в Евросоюзе растут опасения, что уже ближайшим летом в украинском кризисе может наступить переломный момент, когда российская армия начнет осуществлять реальные прорывы линий обороны ВСУ.



Издание подчеркивает, что Евросоюз медлит с предоставлением Киеву очередного пакета военной поддержки, однако при этом опасается возникновения политической нестабильности в этом вопросе.

В то же время американская поддержка украинской армии в последнее время ограничивается больше ничего не значащими словами, при этом необходимые ВСУ боеприпасы не предоставляются. Так перед очередным заседанием контактной группы по обороне Украины глава Пентагона Ллойд Остин не скупился на традиционные обещания, что "демократические страны мира" продолжат поддерживать киевский режим. Однако, при этом запрос на выделение дополнительного финансирования Украине на сумму 60 миллиардов долларов уже на протяжении нескольких месяцев блокируется в Конгрессе США.

Остин был вынужден признать, что, пока Украина ждет предоставления американской помощи, российской армии удалось добиться ряда успехов на поле боя. При этом ключевые страны Евросоюза - Франция и Германия - стараются не придавать особого значения отсутствию финансовой помощи со стороны Вашингтона.
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13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:32
    «Политики стран Евросоюза опасаются прорывов российской армии в зоне проведения специальной военной операции ближайшим летом» —

    — Пусть политики,раз опасаются, не ездят летом в зону СВО ...
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:17
      «Политики стран Евросоюза опасаются...

      Политики Евросоюза всегда чего-то опасаются... Зимою - лета, осенью - весны, а главное, что война между Украиной и Россией вдруг возьмёт да закончится и две эти страны опять станут добрыми соседями... am
    2. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 13:51
      Так они туда и не ездят. Максимум, приедут на поезде в Киев (время маршрута, разумеется, согласовано, вы поняли с кем), потом для картинки, воздушная тревога, сирены, шумы непонятного происхождения. Могут и пару трупов на асфальте разложить (кстати, не факт, что бомжей).
  2. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:33
    Пора политикам валить из гей-еуропии в Африку, Австралию!
    Ежели не свои фермеры замочат, то самая сильная армия точно,
    если надо, может повторить!
    Америка и Азия занята брильянтовыми мигрантами, а золотому лярду ни места ни райского сада по словам бочки виски нет!
    Да, вот ещё незадача, на носу летом выборы в новый Парламент Гей-еуропии, можно пролететь, так что выбор нового места жительства сужается!
  3. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:37
    Они боятся потому что американцы сказали, что в таком случае дыры будут затыкать лягушатниками и прочими бельгийцами.
  4. barclay Ранг пользователя
    barclay
    +3
    Сегодня, 12:41
    Прорывом можно будет считать занятие хотя-бы той территории, которую оставили под Харьковом и Херсоном. Быстро оставили, а в обратную сторону не очень... Тут хотябы Донецкую область освободить.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 12:51
      По логике и конституции РФ, да. Свою новую территорию освободить. Дальше, это уже фантазии ультрапатриотов и украинских ботов.
    2. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:52
      Да тут оказалось что кукареканье француза может защитить Работино и Тоненькое. Как он начал грозиться, так сразу наступление и закончилось. И всушники перебросили высвободившиеся части под Белгород. И типа сильную мобилизацию больше не планируют
  5. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:49
    Скоро лето, посмотрим.
  6. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    +1
    Сегодня, 12:53
    А чего летом?
    Мы и весной умеем, Берлин, Прагу и Булапешт спросите.
    1. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
      Медведев_Дмитрий
      +1
      Сегодня, 13:02
      Да и зимой умели... Битва за Москву, например. Можем повторить winked
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 13:16
        Цитата: Медведев_Дмитрий
        Битва за Москву, например. Можем повторить
        Лучше за Берлин wink
  7. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 14:20
    Macron , malgré toutes les bêtises qu'il dit, a eu une phrase intéressante lorsqu'il a parlé des "limites à ne pas dépasser" : " Kiev et Odessa et l'OUEST du Dniepr.
    Cela sous-entends que même pour lui ce qui se trouve à l'EST du Dniepr est déjà "perdu" pour l'Ukraine !?
    Si il pouvait y inclure aussi Odessa , je pense que cela serait acceptable :-)

    У Макрона, несмотря на все глупости, которые он говорит, Была интересная фраза, когда он говорил о "пределах, которые нельзя превышать" : "Киев, Одесса и западнее Днепра.
    Это подразумевает, что даже для него то, что находится к востоку от Днепра, уже "потеряно" для Украины !?
    Если бы он мог включить в него и Одессу , я думаю, это было бы приемлемо: -)

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