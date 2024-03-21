Польские танкисты проводят боевые стрельбы в ходе учений вблизи с границей Калининградской области

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Польские танкисты проводят боевые стрельбы в ходе учений вблизи с границей Калининградской области

В Европе с января по конец мая проходят самые масштабные в нынешнем веке учения сил НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»). Основной их целью объявлена отработка действий союзников по отражению нападения вроде как гипотетического «агрессора» на одну или несколько европейских стран альянса. Судя по географии военных маневров, которые в основном проходят у границ с РФ, включая Калининградскую область, и главным нашим союзником Белоруссией, под таковым подразумевается именно Россия. Впрочем, натовцы этого сильно и не скрывают.

Очередной этап демонстрации силы проходит в Польше. Пресс-служба Министерства национальной обороны республики сообщает о проведении учений Бартошицкой механизированной бригады на полигоне в Бемово-Писке на севере страны вблизи с границей Калининградской области России. Польское военное ведомство уточняет, что в маневрах задействованы южнокорейские танки K2 «Черная пантера». В ходе учений, помимо всего прочего, будут проводиться боевые стрельбы.



Польша не скрывает амбиций стать военным лидером в Европе, для чего планируется массовая закупка иностранной военной техники и вооружений, а также существенное наращивание собственного оборонного комплекса. Основные закупки планируется производить в США и как раз Южной Корее. Всего для нужд польской армии в Республике Корея уже заказаны 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9 и другая военная техника.

Впервые о рамочном соглашении по закупке южнокорейских ОБТ Минобороны Польши сообщило в июле 2022 года. Причем тогда сообщалось, что всего Варшава намерена приобрести у Республики Корея 1000 танков K2 и его модернизированной версии K2PL вместе с сопутствующими машинами. Первые танки начали поступать в Войско Польское уже в начале декабря 2022-го.

Вчера Минобороны Польши распространило пресс-релиз, в котором сообщалось о проведении многонациональной дивизией «Север-Восток» учений Loyal Leda 24 «на вымышленной территории» у границ с Россией. Детали этих маневров Варшава раскрывать не стала. Данная дивизия дислоцируется в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши вблизи с Калининградской областью. В задачи подразделения входит координация действий четырех многонациональных батальонных групп НАТО, которые были развернуты в рамках усиленного выдвинутого присутствия (EFP) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

В середине марта вице-премьер польского правительства Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, посвященной 25-летней годовщине вступления республики в Североатлантический альянс, заявил, что сегодня Польша является не только членом сильнейшей оборонной организации, но и «хозяином НАТО». В отличие от большинства других европейских стран-членов альянса, Варшава уже тратит на оборону четыре процента ВВП, что в два раза больше негласной нормы, подчеркнул Косиняк-Камыш.
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    15 комментариев
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    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 12:56
      Вот только читал на другом ресурсе, что у нас там тоже внезапные стрельбы у танкистов и мишени с силуэтами корейских К2
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 13:20
        Как влияют силуэты даже на старый добрый РПГ-7?
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 13:34
          Ну, или это просто добавил журналист в тексте новости или шутка от "замполита" на стрельбах. Или Вы не в курсе как в разных странах периодически делали силуэты для стрельб из вероятных противников.
          1. Младший рядовой Ранг пользователя
            Младший рядовой
            +1
            Сегодня, 13:46
            На силуэты натаскивают в первую очередь чтобы не было "дружественного огня". Хотя, все равно случаи разные бывают.
    2. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      -2
      Сегодня, 13:00
      И что стреляют на своей территории.А у нас "свой"путь.Можно конечно высказать опасения по поводу войны в Европе и заверить в очередной раз.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        0
        Сегодня, 13:08
        Ну и пусть стреляют на своей территории, у польских фермеров удой коров уменьшится от страха.
    3. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 13:02
      Не хочется выкладывать всем известную фотографию где географически Польша изображена в виде лунного кратера. Но если дело дойдет, предупредительный удар по Польше пойдет. Так всегда в истории было.
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 13:13
        Цитата: Младший рядовой
        Польша изображена в виде лунного кратера
        С удовольствием бы глянул на такую фотографию! wink
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:55
          на полигоне в Бемово-Писке
          Ох и оторвут им эти писке ! По самые помидоры.
    4. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +2
      Сегодня, 13:06
      Кстати о танках. Токмо вычитал, "Омсктрансмаш" готовится к выпуску танков семейства 80ки Т100. Возможно, это будет или возрождение проекта "Чёрный Орёл" или нечто среднее между Т95 и Т14_ "Армата" типа "лайт".
      1. Не_боец Ранг пользователя
        Не_боец
        0
        Сегодня, 13:29
        Т100 из танчиков :) вполне играбельный ЛТ.
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 13:34
      Для Польши больше бы подошли танки не "Чёрные пантеры",а "Чёрные гиены". . . winked
    6. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:34
      Поляки проводят учения ,мы находимся в повышенной боеготовности ,внимательно наблюдаем за ними и не только по их СМИ.Мыначинаем учения у них истерика- русские идут.У них проблема- ТЯО России,который не поддаётся подсчёту.Карты уже помечены,куда мы нанесем неотвратимый удар.Ни чего в нашей доктрине не изменилось.Когда служил в ГСВГ ,комбат говорил для меня одна проблема как вас научить убивать.С этим проблем сейчас нет у нашей молодёжи .
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 13:42
      Значит производство Ланцетов удвоится ..............
    8. Грац Ранг пользователя
      Грац
      0
      Сегодня, 13:45
      Пожалуй руководству страны стоит задуматься о строительстве оборонительных линий на границах Калининградской области по типу линии Суровикина, потому как это может помочь если будет внезапное нападение

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