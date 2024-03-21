Польские танкисты проводят боевые стрельбы в ходе учений вблизи с границей Калининградской области
В Европе с января по конец мая проходят самые масштабные в нынешнем веке учения сил НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024»). Основной их целью объявлена отработка действий союзников по отражению нападения вроде как гипотетического «агрессора» на одну или несколько европейских стран альянса. Судя по географии военных маневров, которые в основном проходят у границ с РФ, включая Калининградскую область, и главным нашим союзником Белоруссией, под таковым подразумевается именно Россия. Впрочем, натовцы этого сильно и не скрывают.
Очередной этап демонстрации силы проходит в Польше. Пресс-служба Министерства национальной обороны республики сообщает о проведении учений Бартошицкой механизированной бригады на полигоне в Бемово-Писке на севере страны вблизи с границей Калининградской области России. Польское военное ведомство уточняет, что в маневрах задействованы южнокорейские танки K2 «Черная пантера». В ходе учений, помимо всего прочего, будут проводиться боевые стрельбы.
Польша не скрывает амбиций стать военным лидером в Европе, для чего планируется массовая закупка иностранной военной техники и вооружений, а также существенное наращивание собственного оборонного комплекса. Основные закупки планируется производить в США и как раз Южной Корее. Всего для нужд польской армии в Республике Корея уже заказаны 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9 и другая военная техника.
Впервые о рамочном соглашении по закупке южнокорейских ОБТ Минобороны Польши сообщило в июле 2022 года. Причем тогда сообщалось, что всего Варшава намерена приобрести у Республики Корея 1000 танков K2 и его модернизированной версии K2PL вместе с сопутствующими машинами. Первые танки начали поступать в Войско Польское уже в начале декабря 2022-го.
Вчера Минобороны Польши распространило пресс-релиз, в котором сообщалось о проведении многонациональной дивизией «Север-Восток» учений Loyal Leda 24 «на вымышленной территории» у границ с Россией. Детали этих маневров Варшава раскрывать не стала. Данная дивизия дислоцируется в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши вблизи с Калининградской областью. В задачи подразделения входит координация действий четырех многонациональных батальонных групп НАТО, которые были развернуты в рамках усиленного выдвинутого присутствия (EFP) в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.
В середине марта вице-премьер польского правительства Владислав Косиняк-Камыш на церемонии, посвященной 25-летней годовщине вступления республики в Североатлантический альянс, заявил, что сегодня Польша является не только членом сильнейшей оборонной организации, но и «хозяином НАТО». В отличие от большинства других европейских стран-членов альянса, Варшава уже тратит на оборону четыре процента ВВП, что в два раза больше негласной нормы, подчеркнул Косиняк-Камыш.
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