Швейцарский историк: для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

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Швейцарский историк: для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

Несмотря на то, что канцлер Шольц пока еще сопротивляется передаче на Украину дальнобойных ракет Taurus, Берлин на сегодняшний день является одним из лидеров по поставкам вооружения Киеву. Кроме того, риторика ФРГ, разорвавшей все торговые и партнерские отношения к с Россией, с каждым днем становится все более жесткой по отношению к нашей стране.

В частности, немецкие власти не хотят признавать законными результаты недавних президентских выборов в РФ.



В свою очередь, швейцарский историк Даниэль Ганзер в своем недавнем интервью заявил, что главным врагом ФРГ является отнюдь не Россия, а США. Ведь, именно американцы втянули и продолжают втягивать немцев в конфликт с РФ.

Со слов эксперта, главным вызовом для мировой гегемонии Штатов в XXI веке являются Китай, Россия и Германия.

При этом, как выразился Ганзер, устроив майдан в Киеве в 2013 году, где снайперы расстреливали мирных демонстрантов, а затем развязав войну между Россией и Украиной, США смогли втянуть в нее и Германию. Таким образом, Вашингтон пытается ослабить сразу двух своих конкурентов.

Для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

- пояснил историк.

Стоит отметить, что в случае с Берлином американский план полностью сработал. Из-за санкций и высоких затрат на поддержку Киева, экономика Германии, которая ранее считалась «локомотивом» всего ЕС, сегодня находится в глубокой рецессии.

В то же время швейцарский историк подчеркнул, что в ФРГ даже не упоминают о том, как США ослабляют их экономику. С его слов, данная тема в Германии – табу.
  • pixabay.com
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14 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 13:19
    Не только русская и немецкая. Любя неамериканская. И понимая все это граждане всего мира продолжают лизать штатовский сапог в надежде стать любимой женой.
    Кстати, тут недавно из швейцарского церна закономерно попросили наших ученых. В ответ ничего кроме гнусавых стонов академиков - какая мол печаль и досада, больше такого чуда в мире нет, но мы надеемся на счастливый исход в конце концов. Болваны, потерявшие достоинство. Как ни вози лицом об стол, все поклоны бьют
    Помню, сидя на диване задавал себе вопрос - какого хрена наши делают на постройке коллайдера, ИТЭРа на территории недружественных государств? Тогда Ковальчук с гордостью рассказывал о нашей незаменимой там роли - сверхпроводники и тп.. Теперь выкинут пинком к.р.е.т.и.н.ов. Не умеют думать на перспективу, даже на ближайшую. Элементарная осторожность у горбачевцев отсутствует.
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: ИванИванов
      Помню, сидя на диване задавал себе вопрос - какого хрена наши делают на постройке коллайдера, ИТЭРа на территории недружественных государств?

      И это при том, что в Подмосковье построен свой коллайдер, пусть и меньших размеров но есть! Работайте, развивайте! Не зря всё таки Сталин поставил курировать ядерную программу Берию!..
      1. berlaga2005 Ранг пользователя
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 14:28
        Размер имеет значение!
  2. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:24
    "Что хорошо для англосаксов,то для немцев и русских-смерть."-по моему это швейцарская пословица. . . winked
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 13:48
      Цитата: андрей мартов
      "Что хорошо для англосаксов,то для немцев и русских-смерть."-по моему это швейцарская пословица. . . winked

      Не знаю кому там смерть но для русского всё по плечу. Только русский может уйти в леса, зализать раны и взять Берлин!
  3. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -4
    Сегодня, 13:28
    Швейцарский историк: для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

    Это понятно..
    А хуже всего - кремлянам хорошо , когда течёт русская кровь.
    1. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 13:34
      Кремлянам вряд ли хорошо, у кремлян контузия горбачевская, противоречия между имиджем и решительными действиями.
    2. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      -2
      Сегодня, 13:34
      Кремлянам вряд ли хорошо, у кремлян контузия горбачевская, противоречия между имиджем и решительными действиями.
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:37
    Дальше смело можно прогнозировать :
    1 В США Трамп выигрывает и перестает финансировать ВСУ .
    2 Но тема не закрыта ,американцы просто переложат финансовое бремя конфликта, на ЕС.
    3 Скорее всего Поляки (не важно кто )вступят в военный конфликт с русскими ,сами залезут.
    4 У США сбудется мечта ,война в Европе ,принесет американцам немыслимые деньги
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 13:52
      Всё проще: Штатам нужно опустить Европу в каменный век, убрать конкурента. Именно по этому они отрезали голубых от российского сырья, вывели ценные производства к себе а оставшееся образование ввергают в войну. Плохо только что работу утилизатора они навялили нам...
  5. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 13:42
    Швейцарский историк: для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

    Американцам глубоко фиолетово какая и у кого течёт кровь, главное чтобы стороны успели проплатить поставки оружия...
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:49
    Швейцарский историк: для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь
    . Надо реально оценивать окружающее...
    Наглосаксам вообще пофиг чью "кровь лить", лишь бы им ништяки всякие получить/захапать...
  7. Факапыч Ранг пользователя
    Факапыч
    0
    Сегодня, 13:53
    Не всё в этом мире делается за деньги. Когда понимаешь скуку от пополнения своего кошелька еще на пару десятков миллиардов и так будет расти доход вечно, западным элитам становится грустно. Всеми возможными развлечениями пресытились, а часики тикают. Поэтому свои богатства они конвертируют во власть и влияние. Взять того же Сороса. Он тупо как игрок в стратегию дергает за нитки своих выкормышей. И от этого получает удовольствие, упиваясь свей значимостью. Такое у них развлечение. У богатых. Слабый противник не интересен. победишь - и все скука смертная настанет. Атлантисты вскормли второй и третий рейх, чтобы победить сильных врагов. Побыть на гране острых ощущений. (Не зря амеры сразу помогали СССР и Гитлеру технологиями и кадрами в 30-е). Сегодня вырастили Китай и Россию. Лет десять назадл начали свое любимое развлечение бороться на гране острых ощущений. А если не выйдет - всегда есть роскошный бункер.
  8. Пузотер Ранг пользователя
    Пузотер
    0
    Сегодня, 13:57
    О, ещё один капитан очевидность открыл Америку

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