Для американцев хорошо, когда течет русская и немецкая кровь

Несмотря на то, что канцлер Шольц пока еще сопротивляется передаче на Украину дальнобойных ракет Taurus, Берлин на сегодняшний день является одним из лидеров по поставкам вооружения Киеву. Кроме того, риторика ФРГ, разорвавшей все торговые и партнерские отношения к с Россией, с каждым днем становится все более жесткой по отношению к нашей стране.В частности, немецкие власти не хотят признавать законными результаты недавних президентских выборов в РФ.В свою очередь, швейцарский историк Даниэль Ганзер в своем недавнем интервью заявил, что главным врагом ФРГ является отнюдь не Россия, а США. Ведь, именно американцы втянули и продолжают втягивать немцев в конфликт с РФ.Со слов эксперта, главным вызовом для мировой гегемонии Штатов в XXI веке являются Китай, Россия и Германия.При этом, как выразился Ганзер, устроив майдан в Киеве в 2013 году, где снайперы расстреливали мирных демонстрантов, а затем развязав войну между Россией и Украиной, США смогли втянуть в нее и Германию. Таким образом, Вашингтон пытается ослабить сразу двух своих конкурентов.- пояснил историк.Стоит отметить, что в случае с Берлином американский план полностью сработал. Из-за санкций и высоких затрат на поддержку Киева, экономика Германии, которая ранее считалась «локомотивом» всего ЕС, сегодня находится в глубокой рецессии.В то же время швейцарский историк подчеркнул, что в ФРГ даже не упоминают о том, как США ослабляют их экономику. С его слов, данная тема в Германии – табу.