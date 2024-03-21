Вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия ВС России поразили живую силу и технику ВСУ

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Вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия ВС России поразили живую силу и технику ВСУ

Недалеко от территории Белгородской области вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия группировки «Центр» ВС России поразили живую силу и технику ВСУ. Упреждающий удар был нанесен по пункту временной дислокации диверсионно-разведывательных групп противника.

Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля, представленные пресс-службой министерства обороны РФ.

На них можно заметить мощный взрыв, приведший к сильным разрушениям.


Подобные удары по прилегающим к границе районам на украинской территории сейчас, вероятно, являются одной из важнейших задач, стоящих перед российскими Вооруженными силами. Это связано с непрекращающимися обстрелами противником жилых домов и гражданской инфраструктуры в граничащих с Украиной регионах.

Так, сегодняшняя атака ВСУ привела к существенным повреждениям стадиона «Белгород-Арена». Как сообщил директор спортивного объекта Юрий Черников, были повреждены его кабинет и некоторые другие помещения. Большой ущерб был нанесен остекленению.

Повреждены окна примерно на 20 процентов

- рассказал Черников журналистам агентства РИА Новости.

Стадион является местом тренировок и выступлений для местной волейбольной команды «Белогорье». После участившихся обстрелов Белгорода спортсменам с февраля пришлось временно перебазироваться в Тулу.

Днем ранее украинские военные нанесли удар по помещению МФЦ в Грайвороне Белгородской области. Этот город последнее время, как и столица региона, подвергается массированным обстрелам противника. Из-за атак ВСУ здесь отсутствуют электроснабжение, вода и газ.

  • Минобороны РФ
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11 комментариев
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  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 13:12
    Понятно, что обстрелы это способ оттянуть силы с направлений, но от этого не легче. Жители белгородчины гаранту петицию пишут, правда во вконтакте, хотя есть официальный ресурс.
    1. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 13:55
      где можно ознакомится?
      1. ИванИванов Ранг пользователя
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 14:05
        https://vk.com/wall-64147636_1177088
        1. Nastia Makarova Ранг пользователя
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 14:09
          спасибо, эту петицию начали с 22 года писать
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:12
    «Упреждающий удар был нанесен по пункту временной дислокации диверсионно-разведывательных групп противника» —

    — Вот хорошо,когда упреждающий ...
  3. ODERVIT Ранг пользователя
    ODERVIT
    +1
    Сегодня, 13:23
    Молодцы на упреждение. Но... все же, когда будут предприняты действия по защите граждан и территории РФ? Чья обязанность защиты страны от внешних угроз в Конституции? Нормальных слов не осталось.
    1. frruc Ранг пользователя
      frruc
      -1
      Сегодня, 13:32
      ....вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия ... поразили живую силу и технику ВСУ.

      Непонятно как они работают на упреждения, когда укри двигались на населенные пункты Белгородской и Курской обл. колоннами и отрядами.
  4. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +1
    Сегодня, 13:40
    Вот они где шрапнельные заряды пригодиться должны .Накрывать их квадратами
  5. убей фашиста Ранг пользователя
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 13:55
    Хорошо прилетело. Чем меньше бандерогеев тем лучше жизнь на планете.
  6. kriten Ранг пользователя
    kriten
    0
    Сегодня, 14:10
    Нежелание ВВП и неумение руководства МО вести войну по настоящему и привели за два года к переносу войны на нашу территорию и неспособность освободить новые территории. Поскольку основная задача сохранять жизни украинцев.....
  7. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 14:27
    Вблизи границы уже давно должно быть всё поражено. С другой стороны мы видим что на всё возможности не те.

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