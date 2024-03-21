Вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия ВС России поразили живую силу и технику ВСУ
Недалеко от территории Белгородской области вблизи российско-украинской границы авиация и артиллерия группировки «Центр» ВС России поразили живую силу и технику ВСУ. Упреждающий удар был нанесен по пункту временной дислокации диверсионно-разведывательных групп противника.
Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля, представленные пресс-службой министерства обороны РФ.
На них можно заметить мощный взрыв, приведший к сильным разрушениям.
Подобные удары по прилегающим к границе районам на украинской территории сейчас, вероятно, являются одной из важнейших задач, стоящих перед российскими Вооруженными силами. Это связано с непрекращающимися обстрелами противником жилых домов и гражданской инфраструктуры в граничащих с Украиной регионах.
Так, сегодняшняя атака ВСУ привела к существенным повреждениям стадиона «Белгород-Арена». Как сообщил директор спортивного объекта Юрий Черников, были повреждены его кабинет и некоторые другие помещения. Большой ущерб был нанесен остекленению.
- рассказал Черников журналистам агентства РИА Новости.
Стадион является местом тренировок и выступлений для местной волейбольной команды «Белогорье». После участившихся обстрелов Белгорода спортсменам с февраля пришлось временно перебазироваться в Тулу.
Днем ранее украинские военные нанесли удар по помещению МФЦ в Грайвороне Белгородской области. Этот город последнее время, как и столица региона, подвергается массированным обстрелам противника. Из-за атак ВСУ здесь отсутствуют электроснабжение, вода и газ.
- Минобороны РФ
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