Вице-премьер Чернышенко: Из-за созданных МОК условий практически никто из наших спортсменов не может участвовать в Олимпиаде-2024
Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с участием спортсменов из России на предстоящих летом Олимпийских играх в Париже.
По словам чиновника, сегодня ряд международных организаций во главе с Международным олимпийским комитетом (МОК) ставят перед российскими спортсменами невыполнимые условия, из-за которых мало кто из атлетов сможет принять участие в Олимпиаде-2024.
- приводит слова Чернышенко РИА Новости.
Российский вице-премьер отметил, что из-за ограничений МОК осталось всего несколько видов спорта, в которых ещё могут участвовать наши спортсмены на олимпиадах. Однако и здесь, по словам Чернышенко, не всё гладко, так как есть вероятность, что международные федерации будут требовать от спортсменов подписывать декларации об осуждении СВО.
При таком условии, очевидно, что поездка спортсменов из России на летние Олимпийские игры во Францию вряд ли состоится. Ранее в МОК заявили, что не будут требовать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие СВО, однако заявили, что не позволят российским и белорусским атлетам проходить в составе колонн на парадах открытия из закрытия Игр, а также не будут вносить в зачёт олимпиады завоёванные нашими спортсменами медали.
Напомним, что в декабре прошлого года МОК дал разъяснения по поводу участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. Участие в командных видах спорта им запрещается, а отдельные спортсмены смогут участвовать в нейтральном статусе - под выдуманным политиканами из МОК флагом.
- Официальный сайт Правительства РФ
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