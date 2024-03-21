Вице-премьер Чернышенко: Из-за созданных МОК условий практически никто из наших спортсменов не может участвовать в Олимпиаде-2024

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Вице-премьер Чернышенко: Из-за созданных МОК условий практически никто из наших спортсменов не может участвовать в Олимпиаде-2024

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко прокомментировал ситуацию с участием спортсменов из России на предстоящих летом Олимпийских играх в Париже.

По словам чиновника, сегодня ряд международных организаций во главе с Международным олимпийским комитетом (МОК) ставят перед российскими спортсменами невыполнимые условия, из-за которых мало кто из атлетов сможет принять участие в Олимпиаде-2024.



МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не может поехать, отобраться

- приводит слова Чернышенко РИА Новости.

Российский вице-премьер отметил, что из-за ограничений МОК осталось всего несколько видов спорта, в которых ещё могут участвовать наши спортсмены на олимпиадах. Однако и здесь, по словам Чернышенко, не всё гладко, так как есть вероятность, что международные федерации будут требовать от спортсменов подписывать декларации об осуждении СВО.

При таком условии, очевидно, что поездка спортсменов из России на летние Олимпийские игры во Францию вряд ли состоится. Ранее в МОК заявили, что не будут требовать подписывать какие-либо бумаги, осуждающие СВО, однако заявили, что не позволят российским и белорусским атлетам проходить в составе колонн на парадах открытия из закрытия Игр, а также не будут вносить в зачёт олимпиады завоёванные нашими спортсменами медали.

Напомним, что в декабре прошлого года МОК дал разъяснения по поводу участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024. Участие в командных видах спорта им запрещается, а отдельные спортсмены смогут участвовать в нейтральном статусе - под выдуманным политиканами из МОК флагом.
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25 комментариев
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  1. Nik2013 Ранг пользователя
    Nik2013
    0
    Сегодня, 13:45
    Давно пора организовывать Олимпиаду дубль два.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:54
      Российский вице-премьер отметил, что из-за ограничений МОК осталось всего несколько видов спорта, в которых ещё могут участвовать наши спортсмены на олимпиадах.

      Ну так выходите из МОК и из остальных международных организаций нас унижающих... Хрен ли позоритесь - совсем стыд потеряли...??? Али западные зарплаты нашим чиновникам от МОК и других подобных организаций глаза застилают...??? am
      1. qqqq Ранг пользователя
        qqqq
        +6
        Сегодня, 14:03
        Цитата: Lev_Russia
        Ну так выходите из МОК и из остальных международных организаций нас унижающих...

        На святое покушаетесь. А кто бюджетные деньги пилить будет? Там такая свора подъедается, а вы предлагаете всех под корень. Ну унизили, ну поставили в соответствующее положение, да ещё и наплевали в лицо, ничего за такие деньги можно и утереться. А если серьезно, то меня возмущает сам факт участия нашего государства на таких условиях ещё с прошлой олимпиады. Кто хочет ехать, пожалуйста, но за свои, без выкупа какой либо трансляции и внесения взносов. По факту наше государство на олимпиаде не представлено, посему и денег никуда платить не следует.
      2. ARIONkrsk Ранг пользователя
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 14:26
        Цитата: Lev_Russia
        Российский вице-премьер отметил, что из-за ограничений МОК осталось всего несколько видов спорта, в которых ещё могут участвовать наши спортсмены на олимпиадах.

        Ну так выходите из МОК и из остальных международных организаций нас унижающих... Хрен ли позоритесь - совсем стыд потеряли...??? Али западные зарплаты нашим чиновникам от МОК и других подобных организаций глаза застилают...??? am

        Продолжаем и дальше платить все этим организациям миллионы долларов за унижения и не забудьте купить права на трансляцию..
  2. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:47
    Единственные спортсмены России и Белоруссии которых не тронет МОК ,на Олимпийских играх это - большой теннис.Они могут устроить шоу,действительно шоу.
  3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 13:47
    Да давно уже пора заканчивать с этим "междусобойчиком" под названием МОК . Пора создавать мощную альтернативу прозападным марионеткам . БРИКС -это основа для создания новой международной спортивной организации с равными правами для всех -без трансгендеров, латентных и других индивидумов с психическими отклонениями.
  4. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:48
    БРИКС может устроить свои и другие подтянутся.
  5. Есаул Ранг пользователя
    Есаул
    +1
    Сегодня, 13:54
    мало кто из атлетов сможет принять участие в Олимпиаде-2024

    А что, у нас кто-то очень сильно хочет принимать участие в этой клоунаде, организованной фашистами для унижения русских?
    1. ИгорьПушкино Ранг пользователя
      ИгорьПушкино
      0
      Сегодня, 14:03
      Мелькало:12 Россиян и 7 Белорусов как бы отобрались на олимпиаду...
  6. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 13:54
    Уже очень давно пора послать этот мок со всем его содержимым в эксклюзивный эротический пеший тур. При чем сделать это на государственном уровне .. Хватит терпеть безропотно это унижение государства , народа и его достоинства
  7. Dimy4 Ранг пользователя
    Dimy4
    +2
    Сегодня, 13:55
    А смысл тогда ехать на эту псевдоолимпиаду, просто поучаствовать? Но участие в этих политических игрищах чревато потерей такого уважения в нашей стране, после которого сюда можно будет уже не возвращаться. Отказ от символов государства, спортивную честь которого ты защищаешь, когда миллионы болельщиков смотрят и ждут твой победы, это не только твоя победа, эта победа страны должен звучать гимн которой и подниматься знамя.
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:56
    Вице-премьер Чернышенко: Из-за созданных МОК условий практически никто из наших спортсменов не может участвовать в Олимпиаде-2024
    . Да нет в том МОК ничего международного, обьединяющего, спортивного...
    Придётся ломать старое, прогнившее и создавать новое.
    Наверно, в данный момент времени, у нас есть задачи поважнее, но со временем все сделаем как надо!!!
  9. al3x Ранг пользователя
    al3x
    0
    Сегодня, 13:59
    МОК ещё до кучи призывает бойкотировать любые международные спортивные соревнования, которые будут организованы в России. Они же на этой теме скоро начнут шантажировать другие страны, например, отстранением от Олимпийских игр любых спортсменов, которые выступали у нас. Так же, как пен'досы угрожают санкциями целым странам за сотрудничество с нами в определённых сферах.
  10. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:00
    Российский вице-премьер отметил, что из-за ограничений МОК осталось всего несколько видов спорта, в которых ещё могут участвовать наши спортсмены на олимпиадах. Однако и здесь, по словам Чернышенко, не всё гладко, так как есть вероятность, что международные федерации будут требовать от спортсменов подписывать декларации об осуждении СВО.

    Кто нибудь что нибудь понимает? Этот чинуша собрался участвовать в олимпиаде? Разговоры о гордости, Родине, Флаге и Гимне - опять пустая болтовня?Может уже хватит?
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 14:27
      На мой взгляд этот....подпадает под статью о дискриминации государства росийского! Почему они ещё на местах request ... Выбранный твердит мы одна семья...
  11. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:03
    И вот нафига все это надо?
  12. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 14:05
    Цитата: Есаул
    мало кто из атлетов сможет принять участие в Олимпиаде-2024

    А что, у нас кто-то очень сильно хочет принимать участие в этой клоунаде, организованной фашистами для унижения русских?

    Будете смеяться, но таки да! То ли двадцать, то ли девятнадцать особей собрались ехать.
  13. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 14:06
    В 1980 году, когда Олимпийские Игры проводились в Москве, порядка 60 стран бойкотировали нашу олимпиаду (из-за ввода наших сил в Афганистан). Тем не менее, часть их же спортсменов выступали на ней, но не под национальным флагом, а под олимпийским - Франция, Великобритания, Италия, кто-то ещё.
    Это я к тому, что в новейшей истории отношение к любым событиям, и к Олимпийским Играм в том числе, прежде всего политическое
    А сам спорт - где-то на задворках
  14. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:08
    Люди сдвинувшие с " мёртвой точки "решение РОК об участии в олимпиаде в париже - это Ирина Усманова( её девочки,а не американские монстры полностью её поддержали) и Умар Иванович Кремлёв президент Международной Федерации Бокса( мы выступаем с флагом и гимном).Как упал в моих глазах Третьяк и это понятно почему.Зал славы НХЛ на мозги давит.Кто поедет ,участвовать на Олимпиаду в Париже - предатель ,наших ребят на СВО .К чёрту эти олимпиады под эгидой МОК.Зимой выпустим Вяльбе - как её ненавидят в Скандинавии.Норвежские инвалиды должны выступать только га Паролимпиской лыжне .
  15. pexotinec Ранг пользователя
    pexotinec
    0
    Сегодня, 14:09
    Если медали не будут идти в зачёт смысл вообще этой Олимпиады для наших спортсменов. Надо свои делать Игры.
  16. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:10
    А что таки они очень хотят под белым флагом то?
  17. Алексей Лантух Ранг пользователя
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 14:12
    Вообще то Олимпиады давно превратились в зрелищные мероприятия на которых зарабатывают деньги, а также пиарятся политики. Спорт высших достижений уже не является честным состязанием и уже изжил себя. Пора остановить лошадей и осмотреться. Эти следующие олимпиады пропустит, а дальше сократить олимпийские программы и заняться расширением спортивного движения в России, а потом уже лезть на международные соревнования.
  18. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    0
    Сегодня, 14:15
    Вот мне интересно.А самим спортсменам не противно туда ехать? Или деньги не пахнут?
  19. С.Викторович Ранг пользователя
    С.Викторович
    +2
    Сегодня, 14:20
    Главная проблема российского спорта - наличие министерства спорта (министерство позора). Любые реформы в организации спорта надо начинать с ликвидации этой организации и всех ее сотрудников.
  20. Ghost1 Ранг пользователя
    Ghost1
    0
    Сегодня, 14:21
    Людям на тв втирают про французский клоповник, трансгендеров на олимпиаде, про политизированность соревнований. Так чего же туда рваться нам, для чего, чтобы и там ещё унижали наших спортсменов? Некоторые говоряи ну так спортсмены к этому шли долгие годы, так у нас в стране есть свои внутренние турниры. А если нужны деньги, то идите в бизнес как сказал сами знаете кто.

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