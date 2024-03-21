Опубликованы кадры поражения объектов ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах

4
Опубликованы кадры поражения объектов ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты поражения пунктов временной дислокации, живой силы и военной техники, использовавшейся украинскими формированиями для атак на приграничные районы Белгородской и Курской областей.

В ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки "западной" группировки российских войск на украинской территории, прилегающей к Белгородской области, были уничтожены военные объекты боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть мощные взрывы в результате поражения выявленных на приграничных территориях целей.






Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Харькове, в помещениях которого базировались военнослужащие ГУР Украины, принимавшие участие в атаках на Белгородскую и Курскую области.

Кроме того, по данным, предоставленным харьковским подпольем, в производственных цехах предприятия осуществлялась сборка беспилотных гексакоптеров "Баба Яга" и боеприпасов к ним. В производстве БПЛА были задействованы преимущественно рабочие, прибывшие с Западной Украины под руководством иностранных специалистов.

Ударные тяжелые БПЛА "Баба Яга" переделываются под военные цели из гражданских аграрных дронов. При этом они оснащаются тепловизорами и способны нести до 15 килограммов полезной нагрузки, что позволяет снаряжать эти беспилотники тремя-пятью 82-миллимитровыми минами.

  • Минобороны России
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 13:55
    План гаранта по охоте за штучной техникой конечно гениален, особенно в имиджевом плане, только принципиально вопроса безопасности не решает.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:57
      Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты поражения пунктов временной дислокации, живой силы и военной техники

      Красиво летит... Значит где-то красиво приземлится и красиво бабахнет!!! Побольше бы таких "бабахов" да ВСУ на голову... am
    2. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      0
      Сегодня, 13:59
      Все равно что сено для коровы ножницами стричь.
  2. Uncle Lee Ранг пользователя
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 13:58
    по данным, предоставленным харьковским подпольем
    Скоро и партизанские отряды организуются....Составы уже под откос пускают.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»