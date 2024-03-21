Опубликованы кадры поражения объектов ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах
Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых запечатлены моменты поражения пунктов временной дислокации, живой силы и военной техники, использовавшейся украинскими формированиями для атак на приграничные районы Белгородской и Курской областей.
В ходе упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки "западной" группировки российских войск на украинской территории, прилегающей к Белгородской области, были уничтожены военные объекты боевиков киевского режима. На кадрах можно увидеть мощные взрывы в результате поражения выявленных на приграничных территориях целей.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Харькове, в помещениях которого базировались военнослужащие ГУР Украины, принимавшие участие в атаках на Белгородскую и Курскую области.
Кроме того, по данным, предоставленным харьковским подпольем, в производственных цехах предприятия осуществлялась сборка беспилотных гексакоптеров "Баба Яга" и боеприпасов к ним. В производстве БПЛА были задействованы преимущественно рабочие, прибывшие с Западной Украины под руководством иностранных специалистов.
Ударные тяжелые БПЛА "Баба Яга" переделываются под военные цели из гражданских аграрных дронов. При этом они оснащаются тепловизорами и способны нести до 15 килограммов полезной нагрузки, что позволяет снаряжать эти беспилотники тремя-пятью 82-миллимитровыми минами.
- Минобороны России
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