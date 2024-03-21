Владимир Путин в обращении к народу: выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья
Сегодня, 21 марта, в России были официально подведены итоги прошедших недавно президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал Владимир Путин, за которого проголосовали 87,28% избирателей.
Что характерно, явка на текущих выборах составила 77,49%. Этот показатель стал рекордным в новейшей истории России.
В своем сегодняшнем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что прошедшая компания была крайне ответственной, так как по сути граждане России выбирали не только президента, но и путь, по которому пойдет страна дальше, а также будущее для себя и своих близких.
- подчеркнул президент.
В то же время Владимир Путин отметил, что у каждого кандидата, участвовавшего в выборах в текущем году, была своя программа, предусматривающая собственный подход к решению существующих в государстве проблем. При этом российский лидер пообещал, что те идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут реализованы.
Владимир Путин отдельно поблагодарил граждан за оказанное доверие, подчеркнув, что со своей стороны сделает все, чтобы улучшить жизнь нашего народа и реализовать все нацпроекты и программы, о которых шла речь в ежегодном Послании.
Также в своем обращении президент уделил отдельное внимание работе избирательных комиссий всех уровней. Со слов российского лидера, все действия были проведены четко, грамотно и в соответствии с законодательством РФ, а члены избиркомов проявили мужество и смелость, став примером для избирателей.
Напомним, что Киев и его западные партнеры пытались любой ценой сорвать выборы президента России. Согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в период с 15 по 17 марта силы ПВО российской армии уничтожили более 400 БПЛА и порядка 70 реактивных снарядов противника, которыми украинские боевики пытались атаковать в том числе и места проведения голосования.
Кроме того, с целью запугивания российского населения и обеспечения медийного эффекта, вооруженные группировки, курируемые ГУР, пытались захватить приграничные населенные пункты в Курской и Белгородской областях. Все атаки противника были отбиты военнослужащими ВС РФ, а тот самый «медийный эффект» обошелся Киеву бестолковой потерей более 3,5 тыс. человек и десятков единиц бронетехники.
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