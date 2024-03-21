Владимир Путин в обращении к народу: выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья

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Владимир Путин в обращении к народу: выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья

Сегодня, 21 марта, в России были официально подведены итоги прошедших недавно президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал Владимир Путин, за которого проголосовали 87,28% избирателей.

Что характерно, явка на текущих выборах составила 77,49%. Этот показатель стал рекордным в новейшей истории России.



В своем сегодняшнем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что прошедшая компания была крайне ответственной, так как по сути граждане России выбирали не только президента, но и путь, по которому пойдет страна дальше, а также будущее для себя и своих близких.

Выборы показали, что Россия сегодня – одна большая, дружная семья

- подчеркнул президент.

В то же время Владимир Путин отметил, что у каждого кандидата, участвовавшего в выборах в текущем году, была своя программа, предусматривающая собственный подход к решению существующих в государстве проблем. При этом российский лидер пообещал, что те идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут реализованы.

Владимир Путин отдельно поблагодарил граждан за оказанное доверие, подчеркнув, что со своей стороны сделает все, чтобы улучшить жизнь нашего народа и реализовать все нацпроекты и программы, о которых шла речь в ежегодном Послании.

Также в своем обращении президент уделил отдельное внимание работе избирательных комиссий всех уровней. Со слов российского лидера, все действия были проведены четко, грамотно и в соответствии с законодательством РФ, а члены избиркомов проявили мужество и смелость, став примером для избирателей.

Напомним, что Киев и его западные партнеры пытались любой ценой сорвать выборы президента России. Согласно заявлению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в период с 15 по 17 марта силы ПВО российской армии уничтожили более 400 БПЛА и порядка 70 реактивных снарядов противника, которыми украинские боевики пытались атаковать в том числе и места проведения голосования.

Кроме того, с целью запугивания российского населения и обеспечения медийного эффекта, вооруженные группировки, курируемые ГУР, пытались захватить приграничные населенные пункты в Курской и Белгородской областях. Все атаки противника были отбиты военнослужащими ВС РФ, а тот самый «медийный эффект» обошелся Киеву бестолковой потерей более 3,5 тыс. человек и десятков единиц бронетехники.
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    27 комментариев
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    1. FoBoss_VM Ранг пользователя
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 14:05
      Надеюсь вы оправдаете это высокое доверие оказанное вам народом России .
      1. Pharmacist Ранг пользователя
        Pharmacist
        +5
        Сегодня, 14:08
        Это к президенту? Рискну предположить, что он вряд ли прочтёт эти строки.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +2
          Сегодня, 14:18
          Рискну предположить, что он вряд ли прочтёт эти строки.
          Главное что бы он знал реальное положение, а не полагался только на результаты всяких ЦИКов и чинуш-лизунов, а в этом есть обоснованные сомнения.
        2. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          +1
          Сегодня, 14:27
          К президенту конечно ... Понятно что не прочитает, но это чаяния всего народа
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 14:13
        Я уважаю Путина и его заслуги, но если честно эти выборы ни хрена ничего не показали... Не было там достойных соперников, так что проценты набранные президентом скорее всего очень близки к представленным... Да и сложно для него сегодня найти достойного соперника... Я таких точно не знаю, если кто-то знает пусть подскажет... request
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +7
          Сегодня, 14:16
          Да и сложно для него сегодня найти достойного соперника...

          Ну почему же... Графа "Против всех"... Именно за достойность соперничества - её и посадили, тьфу ты - отменили..
          1. AdAstra Ранг пользователя
            AdAstra
            +3
            Сегодня, 14:21
            А кто не согласился с отменой - посадили. laughing hi
            1. Тима Ранг пользователя
              Тима
              +1
              Сегодня, 14:27
              [/quote]Население России — совокупность жителей, населяющих территорию России. На 1 января 2023 года по оценке Росстата в России проживало 146 447 424[1] постоянных жителей (по предварительным данным на 1 января 2024 года — 146 203 613)[2], по этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения.[quote]

              Население России-146 203 613 человек. Нет не одного достойного соперника великому незаменимому кандидату вот уже целых 24 года drinks
        2. FoBoss_VM Ранг пользователя
          FoBoss_VM
          0
          Сегодня, 14:30
          А разве за 24 года его царствования было по другому? Ни разу. При ЕБН было , Зюганов реально имел шансы на первое место и Лебедь . Но Лебедя купили ., а результаты кпрф подтусовали. А при Путине ни одни выборы и близко не были альтернативными , политическое поле вычищено было к первым же выборам его до стирильной чистоты
    2. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 14:07
      Показали что лучше кандидатов просто не было.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        -2
        Сегодня, 14:09
        Так ведь альтернативы капитализму, тем более империалистическому, сегодня нет. Ну это если есть образование и ум, понять, в каком мире сейчас ты живёшь. Если только не случится, опять, мировая война, гигантские жертвы и какой то новый путь развития общества.
      2. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +3
        Сегодня, 14:14
        Ну откуда они будут то, когда их, если что с их стороны, садят и садят за то что другим просто пальчикам грозят. request
    3. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      +8
      Сегодня, 14:07
      Очень дружная семья, ну просто дружнее некуда
      1. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +4
        Сегодня, 14:16
        ну просто дружнее некуда

        Прям как Назарбаев с его 97%)С народом был не разлей вода.Отец народа!Но что то пошло не так... recourse
    4. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      +2
      Сегодня, 14:09
      А я голосовал за коммунистов, они нам дали бесплатную медицину, образование, снизили пенсионный возраст до 60/55 лет, оплачиваемый отпуск, жилье.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +5
        Сегодня, 14:11
        Это дедовские коммунисты были, а не современные, те кто браконьерит животинок скажем.
      2. Комментарий был удален.
      3. MidnightBear Ранг пользователя
        MidnightBear
        +7
        Сегодня, 14:11
        Тех коммунистов уже давно нет. У нынешних от них только название
        1. Alex66 Ранг пользователя
          Alex66
          +2
          Сегодня, 14:13
          Я голосовал за КОММУНИСТОВ которые создали СССР, что бы помнили тех настоящих. И что бы власть знала что мы их помним.
          1. Копчёный Ранг пользователя
            Копчёный
            +3
            Сегодня, 14:15
            Понятно. Ретро-голосование получается, за косплейщиков.
      4. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 14:19
        И я тоже голосовал.За них.Но это было в начале востмидесятых.
      5. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
        БЭТ-МЕНТ
        +2
        Сегодня, 14:23
        Зюганов и Ко коммунисты перевёртыши, они никакого отношения к комунистам прошлого не имеют! Ручаюсь что Зюганов не читал не Ленина и не Сталина. Он такой же капиталист как и все остальные. Слил выборы 1996 года, когда народ ему поверил.
    5. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 14:16
      Россия сегодня – одна большая, дружная семья

      С ММА-помойкой.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 14:22
        И многочисленными толпами вокруг этой помойки... yes Не нужна нам такая "семья"
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 14:26
        Андрей Москвин.ММА одна из единственных спотивных организаций в которой можно начистить морду западным партнёрам под флагом и гимном России.Фамилии - Гисмеев,Емельяненко ни о чём не говорят?
    6. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      +3
      Сегодня, 14:21
      Да уж семья..Кому-то хлеб с маслом, а кому-то *** с горчицей! no в дружной, семье не заставляют родителей до смерти упахиваться на работах! И деньги в семье оставляют, а не раздают направо налево!
    7. БЭТ-МЕНТ Ранг пользователя
      БЭТ-МЕНТ
      0
      Сегодня, 14:21
      Неба утреннего стяг
      В жизни важен первый шаг.
      Слышишь: реют над страною
      Ветры яростных атак!
      И вновь продолжается бой,
      И сердцу тревожно в груди.
      И Ленин - такой молодой,
      И юный Октябрь впереди!
    8. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      0
      Сегодня, 14:26
      Говорят, что когда после столкновения с айсбергом "Титаник" тонул, на его верхней палубе до последнего играл оркестр.
      Чтобы успокоить пассажиров, не создавать паники и убедить их, что все идет по плану.

      Во время диктатуры Пиночета в Чили, прежде чем сбросить с вертолета живых полизаключенных с привязанным куском рельса в Тихий океан, им кололи успокоительное, чтобы полет смерти проходил без эксцессов.
      Мировые медийные службы делают с нами сегодня примерно то же самое.

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