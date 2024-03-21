Минобороны подтвердило освобождение села Тоненького и овладение станцией Алебастровая в ДНР
Министерство обороны публикует информацию о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Один из пунктов сегодняшней сводки обращает на себя особое внимание.
Оборонное ведомство официально информирует об освобождении села Тоненькое, что к западу от Авдеевки. Речь идёт о достаточно протяжённом (с востока на запад) населённом пункте, который являлся одним из узловых для второй линии обороны ВСУ к западу от Авдеевки.
Информация о его освобождении «с полей» поступала ранее, однако Минобороны РФ это не подтверждало. Дело в том, что командование ВСУ бросало в бой новые и новые резервы с целью сдержать наступление наших войск. Также противник использовал атаки на Курскую и Белгородскую области, чтобы «отвлечь внимание» ВС РФ от наступательных действий западнее Авдеевки, а то и выйти на определённый торг по «обмену» территориями, если бы ему удалось что-то взять под контроль на той же Белгородчине.
В освобождении населённого пункта участвовали бойцы группировки «Центр». Ребята будут отмечены наградами.
Также в своей сводке Минобороны сообщает о нанесении ударов по позициям и пунктам дислокации противника в приграничных районах Сумской области, откуда ВСУ и боевики ГУР атаковали Белгородскую область, продолжая обстреливать нашу территорию.
Из сводки:
Сообщается и об овладении железнодорожной станцией Алебастровая на Донецком направлении нашими ребятами из «Южной» группировки. Речь идёт об объекте на перегоне Артёмовск-Курдюмовка, в районе Клещеевки.
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