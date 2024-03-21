Пресс-секретарь президента РФ: В ответ на использование российских активов будут задействованы судебные механизмы

16
Пресс-секретарь президента РФ: В ответ на использование российских активов будут задействованы судебные механизмы

Российская Федерация даст ответ на возможное использование ее активов, замороженных в странах Евросоюза. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.

В настоящее время в Евросоюзе обсуждается возможность передачи ранее замороженных российских активов Украине. Комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже внес свои предложения по использованию доходов от российских активов для оказания военной помощи Украине.

Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем, будем задействовать на тот момент

- подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение данного вопроса.

Кроме того, подчеркнул Песков, Россия будет не только зеркально, а в соответствии со своими интересами выбирать и иные методы для ответных действий на передачу российских активов.

Сама по себе идея передачи замороженных российских активов другому государству идет вразрез с фундаментальными принципами международного права и, кстати, с теми самыми принципами защиты собственности, которые столь активно на словах защищают западные страны.

Безусловно, если Евросоюз начнет передавать доходы от российских активов Украине, должен последовать незамедлительный и, желательно, ассиметричный ответ, чтобы европейские страны могли ощутить последствия таких недружественных действий по отношению к нашему государству.
  • kremlin.ru
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Arnok Ранг пользователя
    Arnok
    +8
    Сегодня, 14:02
    мы задействуем все возможные судебные механизмы

    Это, несомненно, испугает западных "партнеров" и заставит их переиграть все назад.
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 14:15
      Дима Песков лучше бы молчал, чем нести пургу про "судебные механизмы".
  2. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +11
    Сегодня, 14:03
    Судебные? )) с отношении запада ? Песков там что , с Зеленским на двоих кокс что ли нюхает ? В МУС наверное пойдет иск подавать ... Хоспаде боже мой
  3. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 14:04
    Говорит то всё правильно, ещё бы конкретными действиями всё это подтверждалось... Почему бы заранее не намекнуть (размыто и осторожно), что и укого отберём ежели что... И всё таки, почему он мне так таракана напоминает...??? Он и Эрдоган...??? laughing
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 14:17
      Так уже попытались что-то там у французов забрать, но уже "открутили педали назад" гордо заявив про целесообразность.
    2. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +1
      Сегодня, 14:20
      Видимо усами и напоминают laughing .....
  4. Everevil Ранг пользователя
    Everevil
    +6
    Сегодня, 14:08
    Это очень эффективное решение, если учесть, что наши судебные механизмы им до одного места, а решение любого из их судов известно заранее winked
  5. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
    Иван Иванов_36
    +2
    Сегодня, 14:12
    Не надо было держать такие деньги за рубежом, а вкладывать в инфраструктурные проекты. Ничего вы Западу на это не сделаете. У вас нет ни инструментов, ни людей, ни влияния. Ничего.
    1. ARIONkrsk Ранг пользователя
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 14:15
      Цитата: Иван Иванов_36
      Не надо было держать такие деньги за рубежом, а вкладывать в инфраструктурные проекты. Ничего вы Западу на это не сделаете. У вас нет ни инструментов, ни людей, ни влияния. Ничего.

      И главное что те кто деньги там держал до сих пор у власти и скорее всего там и останется.
  6. RuAbel Ранг пользователя
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 14:13
    Басманный суд всё порешает, не сыте, пацаны!
    1. Владимир М Ранг пользователя
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 14:19
      Конечно "Басманный суд наше все", но есть нюанс - западу плевать на Басманный суд.
  7. Single-n Ранг пользователя
    Single-n
    +1
    Сегодня, 14:14
    Уф. Успокоил. А я то думал мы опять красными линиями пугать будем. А мы на них в суд подадим.
    Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем, будем задействовать на тот момент

    судебные механизмыа это кстати какие? Басманный суд г. Москвы? Аль с жюри "Спортлото"? laughing laughing
  8. kosmozoo Ранг пользователя
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:19
    идея передачи замороженных российских активов другому государству идет вразрез с фундаментальными принципами термоядерного права

    показалось, все таки международного права
  9. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:24
    Вы им еще адвокатскую поддержку предоставьте, чтоб по всем правилам, а потом условный срок и штраф тыщ 50, чтоб неповадно.
  10. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 14:29
    Пресс-секретарь президента РФ: В ответ на использование российских активов будут задействованы судебные механизмы

    Песков не знает, что в этих судебных механизмах тут же встанет вопрос о конфискации имущества Коломойского в России как прецендент? Иногда наивности власть имущих просто поражаешься :((
  11. Aleksad Ранг пользователя
    Aleksad
    0
    Сегодня, 14:31
    В ответ на недружественные действия западных партнёров мы подадим на них в западные суды! Такой план?

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»