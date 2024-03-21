Пресс-секретарь президента РФ: В ответ на использование российских активов будут задействованы судебные механизмы

Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем, будем задействовать на тот момент

Российская Федерация даст ответ на возможное использование ее активов, замороженных в странах Евросоюза. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков.В настоящее время в Евросоюзе обсуждается возможность передачи ранее замороженных российских активов Украине. Комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже внес свои предложения по использованию доходов от российских активов для оказания военной помощи Украине.- подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обсуждение данного вопроса.Кроме того, подчеркнул Песков, Россия будет не только зеркально, а в соответствии со своими интересами выбирать и иные методы для ответных действий на передачу российских активов.Сама по себе идея передачи замороженных российских активов другому государству идет вразрез с фундаментальными принципами международного права и, кстати, с теми самыми принципами защиты собственности, которые столь активно на словах защищают западные страны.Безусловно, если Евросоюз начнет передавать доходы от российских активов Украине, должен последовать незамедлительный и, желательно, ассиметричный ответ, чтобы европейские страны могли ощутить последствия таких недружественных действий по отношению к нашему государству.