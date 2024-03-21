В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали готовившего диверсию в воинской части члена радикальной организации
Оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Екатеринбурге был задержан мужчина, пытавшийся совершить диверсию на территории одной из воинских частей города. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.
Как сообщили в спецслужбе, совместная операция по разоблачению и задержанию диверсанта была проведена силами органов военной контрразведки и УФСБ РФ по Свердловской области. В результате оперативных мероприятий был задержан член одной из радикальных организаций, признанных в России экстремистскими.
При задержании у мужчины обнаружили пять самодельных зажигательных устройств. С их помощью он и собирался провести диверсию в воинской части Екатеринбурга. Более подробная информация о произошедшем пока не приводится.
Следственный отдел УФСБ РФ по Центральному военному округу, к которому относятся дислоцирующиеся в Свердловской области воинские части, возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту). Если вина задержанного будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы.
Несмотря на многочисленные случаи задержания диверсантов и вражеских агентов, все равно находятся лица, желающие за незначительное вознаграждение или из «идейных» соображений пойти на серьезное преступление. Правоохранительные органы и спецслужбы в большинстве случаев своевременно выявляют и пресекают подобные преступления, и неудавшиеся диверсанты отправляются в места лишения свободы.
Информация