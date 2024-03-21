В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали готовившего диверсию в воинской части члена радикальной организации

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В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали готовившего диверсию в воинской части члена радикальной организации

Оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Екатеринбурге был задержан мужчина, пытавшийся совершить диверсию на территории одной из воинских частей города. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Свердловской области.

Как сообщили в спецслужбе, совместная операция по разоблачению и задержанию диверсанта была проведена силами органов военной контрразведки и УФСБ РФ по Свердловской области. В результате оперативных мероприятий был задержан член одной из радикальных организаций, признанных в России экстремистскими.

При задержании у мужчины обнаружили пять самодельных зажигательных устройств. С их помощью он и собирался провести диверсию в воинской части Екатеринбурга. Более подробная информация о произошедшем пока не приводится.

Следственный отдел УФСБ РФ по Центральному военному округу, к которому относятся дислоцирующиеся в Свердловской области воинские части, возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК России (Приготовление к террористическому акту). Если вина задержанного будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы.

Несмотря на многочисленные случаи задержания диверсантов и вражеских агентов, все равно находятся лица, желающие за незначительное вознаграждение или из «идейных» соображений пойти на серьезное преступление. Правоохранительные органы и спецслужбы в большинстве случаев своевременно выявляют и пресекают подобные преступления, и неудавшиеся диверсанты отправляются в места лишения свободы.
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    3 комментария
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 14:15
      Для всех этих,необходим крайне жесткий закон.По нормам военного времени
    2. hohohol Ранг пользователя
      hohohol
      0
      Сегодня, 14:17
      Если вина задержанного будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы.

      Ну вот зачем мне этого гaвнюкa всю жизнь кормить?! И он там такой не один.
    3. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:21
      Если вина задержанного будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы.

      А внушительный это какой...??? Тут как бы желательно от пожизненного вверх плясать, да мораторий на "смертную казнь" снять... Все ккто утверждают, что она ни на что не влияет врут... Когда ввели мораторий всё ворьё в законе неделю обмывали это событие... Ну и потом... Многое зависит от судьи... Можно быстро теракт на обычное хулиганство переквалифицировать, чем адвокаты и пользуются... am

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