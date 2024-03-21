В Киев приехала первая с начала спецоперации военная делегация НАТО во главе с адмиралом Бауэром
Сегодня в столицу Украины Киев прибыла военная делегация Североатлантического альянса, которую возглавляет глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Об этом сообщили украинские средства массовой информации.
Высокопоставленные военные чиновники альянса обсудят с представителями киевского режима ряд важных вопросов. Естественно, их содержание не раскрывается, но понятно, что речь будет идти не только о традиционной военной помощи, но и о событиях на фронте и, не исключено, о присутствии военных специалистов армий стран НАТО в зоне конфликта.
Сам адмирал Бауэр утверждает, что это – первая официальная военная делегация НАТО на Украине с момента начала специальной военной операции ВС РФ. По утверждению главы Военного комитета НАТО, в настоящее время Украина и Североатлантический альянс стали ближе, чем когда-либо прежде.
Впрочем, в словах Бауэра можно и не сомневаться. Украина давно превратилась в «прокси» НАТО, руками киевского режима альянс ведет войну против России. Но, на фоне поражений украинских формирований на фронте и ухудшающегося положения киевского режима в целом, в Европе все чаще говорят о непосредственной отправке военнослужащих армий стран альянса в зону конфликта. Такую идею как минимум трижды успел озвучить президент Франции Эммануэль Макрон.
Правда, его слова не нашли поддержки у лидеров большинства других европейских стран. Например, Германия отвергла возможность отправки военнослужащих бундесвера на Украину. В итоге эстонскому премьер-министру Кае Каллас пришлось даже выступить в роли «толкователя» слов Макрона. Она попыталась объяснить, что французского президента якобы «неправильно поняли» из-за неточностей в переводе.
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