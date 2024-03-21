Во время атаки на Белгородскую область был уничтожен заместитель и друг начальника ГУР Украины

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Во время атаки на Белгородскую область был уничтожен заместитель и друг начальника ГУР Украины

Отраженная Вооруженными силами Российской Федерации атака украинских формирований на Белгородскую область привела к большим потерям в рядах последних. Примечательно, что среди уничтоженных российской армией вражеских боевиков оказались и весьма интересные персоны.

По данным военных корреспондентов, во время атаки на Белгородскую область был уничтожен высокопоставленный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Александр Камнев. Ему было 40 лет. Источник называет его самым высокопоставленным офицером украинской военной разведки, уничтоженным российской армией с момента начала специальной военной операции.

О Камневе известно, что он учился в Одесском институте сухопутных войск ВСУ вместе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенантом Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Полковник считался человеком из его ближайшего окружения, по некоторой информации даже являлся его помощником или заместителем - начальником штаба военной разведки.


Понятно, что с военной точки зрения попытка напасть на российский регион выглядела абсолютной авантюрой. Изначально было понятно, что это нападение закончится полным поражением нападавших и уничтожением большинства из них.

Тем не менее, ради пиара глава киевского режима Владимир Зеленский опять не пожалел боевиков ВСУ. Не сделали исключения даже для старших офицеров, таких, как полковник Камнев, нашедший свою погибель в попытке напасть на Россию.
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    18 комментариев
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    1. ALEXX. Ранг пользователя
      ALEXX.
      +4
      Сегодня, 14:40
      Туда ему и дорога, к бандере.
      1. Татьяна Ранг пользователя
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 15:13
        Земля ему стекловатой! Если там вообще осталось от него что-то, чтоюы по частям его труп собрать!
    2. Freelander Ранг пользователя
      Freelander
      +7
      Сегодня, 14:41
      Первый пошел. Теперь очередь Буданова.
    3. blackGRAIL Ранг пользователя
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 14:41
      Если эта операция - творение ГУР, то Зе здесь ни при чем. Ее творцы должны были прекрасно понимать, чем все закончится.
      1. болгарин Ранг пользователя
        болгарин
        +1
        Сегодня, 15:00
        Думаю все понимают кто разрабатывал эту операцию и это точно не Зе и не мамкин пирожок.
    4. Irokez Ранг пользователя
      Irokez
      +4
      Сегодня, 14:42
      Либо хотел попиарится от волзможно удачного сафари по территории России либо его туда кинули, чтобы он там всех гнал вперёд на выборы. Жаль, что Буданов не возглавил возможное голосование на участке.
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 15:02
        Irokez hi, скорее всего поперся за "галочкой" для карьерного роста.
    5. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 14:45
      Лучший сорт стекловаты am
    6. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +3
      Сегодня, 14:46
      Очень сомневаюсь что его на границе шлепнули, такие жирные крысы по тылам сидят, видимо там штаб накрыли.
    7. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 14:48
      Подошла предварительная информация о результатах утреннего ракетного удара по Киеву.
      ТГ канал "Военная хроника" сообщает:

      С борта ракетоносцев стратегической авиации применялось несколько десятков ракет Х-101.

      Также сообщается о прилётах аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

      Предположительно, поражены военные объекты в Подольском районе Киева (расположение личного состава и два промышленных предприятия), Шевченковском (около аэродрома "Чайка"), а также Святошинском (расположение личного состава) районе города.

      Сообщения о прилётах в районе Дарницкого ж/д узла пока не подтверждены.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        -3
        Сегодня, 15:27
        Вот честно - что значит "предположительно поражены.." и "пока не подтверждены"? "Могуч Русский язык" в устах конашенковых.
        1. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 15:37
          Цитата: Владимир М
          Могуч Русский язык" в устах конашенковых.

          Информация предварительная и Конашенков тут ни при чём, у ТГ каналов свои источники. Генштаб пока официально не озвучил подробности прилётов, подождём уточнения информации. Наверняка будет обсуждение в СМИ и у военкоров.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            -2
            Сегодня, 15:43
            Вы сами себя слышите, информация - толи да, толи нет. ТГ каналы и военкоры подчас такую пургу несут, поэтому я и написал "уста конашенковых".
    8. КВУ-НСвД Ранг пользователя
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 15:00
      Помер Охрим , да и хрен с ним
    9. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 15:07
      Вырусь с русской фамилией Камнев возглавлял штабных , которые направлялись в Козинку по распоряжению мамкиного пирожка , зачем они туда направлялись одному Кирюше наверное известно и еще паре тройке англосаксов ,планировавших этот "самоубийственный набег" . Может быть хотели развернуть штаб ГУР в заброшенной деревеньке(жителей эвакуировали еще полгода назад). Вместе с Камневым погибли и офицеры 73 ЦСН из Одессы.
    10. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 15:08
      Во время атаки на Белгородскую область был уничтожен заместитель и друг начальника ГУР Украины

      Если правда, то замечательная новость и земля стекловатой этому другу Буданова, но была уже как то и новость о смерти самого Буданова, которая к сожалению оказалась ложью.
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 15:15
      Со вчерашнего дня поговаривали, что вроде как и Сырскому кое что прилетело
    12. Александр58 Ранг пользователя
      Александр58
      +3
      Сегодня, 15:55
      Собаке собачья смерть (заранее извиняюсь перед собаками - эти друзья человека имеют больше прав на жизнь, чем эти бандеровские !).

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