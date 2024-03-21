Во время атаки на Белгородскую область был уничтожен заместитель и друг начальника ГУР Украины
Отраженная Вооруженными силами Российской Федерации атака украинских формирований на Белгородскую область привела к большим потерям в рядах последних. Примечательно, что среди уничтоженных российской армией вражеских боевиков оказались и весьма интересные персоны.
По данным военных корреспондентов, во время атаки на Белгородскую область был уничтожен высокопоставленный офицер Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Александр Камнев. Ему было 40 лет. Источник называет его самым высокопоставленным офицером украинской военной разведки, уничтоженным российской армией с момента начала специальной военной операции.
О Камневе известно, что он учился в Одесском институте сухопутных войск ВСУ вместе с начальником Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенантом Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Полковник считался человеком из его ближайшего окружения, по некоторой информации даже являлся его помощником или заместителем - начальником штаба военной разведки.
Понятно, что с военной точки зрения попытка напасть на российский регион выглядела абсолютной авантюрой. Изначально было понятно, что это нападение закончится полным поражением нападавших и уничтожением большинства из них.
Тем не менее, ради пиара глава киевского режима Владимир Зеленский опять не пожалел боевиков ВСУ. Не сделали исключения даже для старших офицеров, таких, как полковник Камнев, нашедший свою погибель в попытке напасть на Россию.
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