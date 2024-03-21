После начала специальной военной операции украинские спецслужбы значительно активизировали работу по вербовке российских граждан для совершения диверсионно-террористических акций на территории страны.Описать общий психологический портрет и мотивы тех, кто соглашается работать на СБУ и ГУР Минобороны Украины довольно сложно. Среди предателей есть и «идейные» персонажи, в том числе придерживающися неонацистских взглядов. Немало тех, кто соглашается буквально за копейки заниматься порою символическим вредительством, типа поджогов дверей военкоматов, трансформаторов на железнодорожных путях и тому подобное.Сложно объяснить мотивы, в большинстве своем женщин, в том числе пожилого возраста, заливавших зеленкой избирательные урны на участках в период выборной кампании президента РФ. При этом после неизбежного задержания все они заявляли, что прекрасно знали об уголовной ответственности за подобные деяния.Конечно, наибольшую угрозу представляют добровольные наймиты киевских спецслужб, которых тщательно готовят к совершению реальных терактов против российских чиновников, политиков, лидеров общественного мнения и военнослужащих. Именно на современное выявление такого контингента в основном направлена работа сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Стоит отметить, несмотря на сильно возросшую нагрузку, оперативники ФСБ справляются с этими задачами очень хорошо, регулярно предотвращая серьезные теракты на территории РФ.Сегодня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании в Белгородской области гражданина РФ, который по заданию «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* готовил теракты в отношении российских военных. Это как раз тот случай, когда совершение теракта было продиктовано «идейными» соображениями приверженца неонацистской идеологии, ставшей фактически общегосударственной на Украине.В заявлении пресс-службы ФСБ сообщается, что мужчина должен был по заданию РДК*, находящемуся в подчинении Минобороны Украины, дистанционно взорвать бомбу в районе дислокации российских военнослужащих в городе Валуйки Белгородской области. При обыске у него изъято взрывное устройство. Позднее ЦОС ФСБ России опубликовал кадры задержания члена запрещенной в России украинской террористической организации. Взяли его силовики на улице.На допросе мужчина признался, что в феврале этого года вышел на связь с сотрудниками спецслужб Украины по своей инициативе чрез один из мессенджеров. Помимо приготовления к теракту, он передавал кураторам координаты расположения российских войск в приграничном с Украиной регионе России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации, приготовление к диверсии и незаконном хранении взрывчатых устройств. Даже по отдельности, а тем более совокупности статей УК РФ ему грозит значительный срок лишения свободы.* Организация признана террористической и запрещена в РФ