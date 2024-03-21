Возле границы Белгородской области уничтожен воздушный шар, использовавшийся ВСУ для управления БПЛА

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Возле границы Белгородской области уничтожен воздушный шар, использовавшийся ВСУ для управления БПЛА

Российскими военными возле границы Белгородской области был обнаружен и уничтожен воздушный шар ВСУ, использовавшийся боевиками киевского режима в качестве ретранслятора для управления FPV-дронами.

Отмечается, что противник приспособил метеозонд для обеспечения увеличения дальности применения беспилотников и их защиты от воздействия средств РЭБ. Кроме того, в районе города Волчанск в Харьковской области ВС РФ уничтожили несколько установок РСЗО противника, при помощи которых ВСУ наносили удары по Белгороду.



Как можно заметить, украинские боевики обстреливают из РСЗО центральные районы города, стремясь при этом убить максимально возможное количество мирных жителей. Тогда как при нанесении ударов по объектам на Украине ВКС РФ делает все возможное чтобы не пострадало гражданское население, ВСУ преследует диаметрально противоположные цели.

Противник передислоцирует ближе к границе комплексы РСЗО с других участков фронта, в частности, с Купянского и с Донецкого, из чего можно сделать вывод, что ВСУ не планирует прекращать попытки обстрелов приграничных районов Белгородской и Курской областей России.

Украинские войска регулярно атакуют территорию Белгородской области и областной центр из РСЗО и при помощи беспилотников. Российское военное ведомство ежедневно сообщает о перехвате летящих со стороны Украины ракет и беспилотников. Кроме того, в приграничье регулярно уничтожаются скопления живой силы и военной техники противника.
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11 комментариев
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  1. dragon772 Ранг пользователя
    dragon772
    +1
    Сегодня, 15:49
    Ретранслятор на воздушном шаре?
    Сбивать немедленно! Он увеличивает боевой радиус FPV-дронов.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      0
      Сегодня, 17:16
      Сразу вспоминается шар над США!Как американцы его сбивали, весь мир животики надорвал!
  2. Медведев_Дмитрий Ранг пользователя
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 15:51
    Сообразительные боевики киевского режима...
    1. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      +2
      Сегодня, 16:15
      Ну так "боты" на наших ресурсах любят из врага лепить дураков, на самом деле это не так.
    2. Капитан Пушкин Ранг пользователя
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 16:57
      Привязной воздушный шар... Метеозонд, производящийся серийно....Нам-то что мешает?
  3. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +4
    Сегодня, 15:56
    Ну и кто говорил что аэростаты для нас неэффективно? На некотором удалении от лбс ретрансляция для наведения дюгеранек и роя,причем мобильная,сегодня тут,завтра ищи где угодно, это не стационарны пункт который найти можно и он никуда не исчезнет завтра.
  4. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 15:58
    Интересно, чем сбивали и куда попали? И есть ли парашют для аварийной посадки оборудования?
  5. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
    Игорь Борисов_2
    +1
    Сегодня, 15:58
    Тогда как при нанесении ударов по объектам на Украине ВКС РФ делает все возможное чтобы не пострадало гражданское население, ВСУ преследует диаметрально противоположные цели.

    Может быть пора уже снять розовые очки? "Да Вы маньяк старпом Крил"- "Все равно они меня никогда не любили" (с)
  6. Эльдорадо Ранг пользователя
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 15:59
    Возле полуострова Крым опять кружились самолеты ДРЛО! Значит надо ждать атак на Крым!
    Это уже явное ведение боевых действий странами НАТО!!!
    Почему наши не могут их сбить.
    Принять концепцию, считающую использование любой техники НАТО, даже вдали от наших границ, как непосредственного участника боевых действий, представляющую смертельную угрозу и способствующего уничтожению мирных граждан России на территории полуострова и не только!
    И сбивать всё что разведовательное, летает, ползает, плавает!
    Надо потихоньку отодвигать "красные линии" врага.
  7. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +3
    Сегодня, 16:03
    Вот то что я говорил. А вот повесить на аэростат локатор и контроль зоны до 50 метров спокойно осуществлять . Во время войны сети вешали и сейчас можно от БПЛА ,но определенных направлениях
  8. Antimondialiste Ранг пользователя
    Antimondialiste
    +1
    Сегодня, 16:31
    У нас у всех есть хорошие идеи, именно украинцы воплощают их в жизнь. Я предложил заменить АВАКС на аэростаты, израильтяне устанавливают их на границе с Ливаном, как радар или наблюдательный пункт. Еще я предложил подвесить наблюдательный дрон типа «джи» под аэростатом, чтобы уменьшить его нагрузку и увеличить автономность. Есть вероятность, что в случае сильного ветра вернуть его будет сложно. Можно даже приклеить солнечные элементы. Китайские наблюдательные шары в верхних слоях атмосферы выглядят как спутники, развертывая солнечные панели таким же образом.

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