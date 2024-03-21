Возле границы Белгородской области уничтожен воздушный шар, использовавшийся ВСУ для управления БПЛА
Российскими военными возле границы Белгородской области был обнаружен и уничтожен воздушный шар ВСУ, использовавшийся боевиками киевского режима в качестве ретранслятора для управления FPV-дронами.
Отмечается, что противник приспособил метеозонд для обеспечения увеличения дальности применения беспилотников и их защиты от воздействия средств РЭБ. Кроме того, в районе города Волчанск в Харьковской области ВС РФ уничтожили несколько установок РСЗО противника, при помощи которых ВСУ наносили удары по Белгороду.
Как можно заметить, украинские боевики обстреливают из РСЗО центральные районы города, стремясь при этом убить максимально возможное количество мирных жителей. Тогда как при нанесении ударов по объектам на Украине ВКС РФ делает все возможное чтобы не пострадало гражданское население, ВСУ преследует диаметрально противоположные цели.
Противник передислоцирует ближе к границе комплексы РСЗО с других участков фронта, в частности, с Купянского и с Донецкого, из чего можно сделать вывод, что ВСУ не планирует прекращать попытки обстрелов приграничных районов Белгородской и Курской областей России.
Украинские войска регулярно атакуют территорию Белгородской области и областной центр из РСЗО и при помощи беспилотников. Российское военное ведомство ежедневно сообщает о перехвате летящих со стороны Украины ракет и беспилотников. Кроме того, в приграничье регулярно уничтожаются скопления живой силы и военной техники противника.
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