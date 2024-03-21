Арабские СМИ: Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца

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Арабские СМИ: Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца

Руководство Израиля собирается в ближайшее время приступить к военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Однако такие устремления Тель-Авива встречают негативную реакцию даже со стороны таких его верных покровителей как США.

Как утверждает Al Arabiya, Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца. Сорок пять дней – минимальный срок, на который израильское правительство должно отложить, по мнению западных стран, начало боевых действий в Рафахе, сообщает арабский телеканал.

Однако израильское правительство в настоящее время не желает связывать проведение военной операции в Рафахе с переговорным процессом. Список палестинских заключенных, которых планировалось освободить, также пока не передан посредникам. Но даже власти США относятся довольно прохладно к инициативе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по скорейшему началу военной операции в Рафахе.


Кроме того, американская администрация выражает сомнения в реалистичности предложения израильской стороны к жителям северной части сектора Газа вернуться в свои дома. Действия израильских войск в палестинском анклаве привели к впечатляющей гуманитарной катастрофе, подлинные последствия которой еще предстоит оценить.

Даже по тем данным, которые есть в распоряжении гуманитарных организаций в настоящее время, в секторе Газа погибли десятки тысяч мирных жителей, еще большее количество палестинцев остались беженцами, их дома были полностью разрушены в ходе налетов израильской авиации и артиллерийских обстрелов.
  • Википедия / ЦАХАЛ
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4 комментария
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  1. Копчёный Ранг пользователя
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:59
    Логично. Боеприпасы и внимание СМИ видимо нужны для Украины на это время.
  2. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:16
    отложить военную операцию в Рафахе
    Какие заботливые
  3. solar Ранг пользователя
    solar
    0
    Сегодня, 15:40
    Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца.

    А в чём смысл отложить операцию на полтора месяца? Что это изменит?
    1. Dinamo
      Dinamo
      0
      Сегодня, 15:55
      У мусульман закончится праздник рамадан

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