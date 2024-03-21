Арабские СМИ: Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца
Руководство Израиля собирается в ближайшее время приступить к военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Однако такие устремления Тель-Авива встречают негативную реакцию даже со стороны таких его верных покровителей как США.
Как утверждает Al Arabiya, Запад просит Израиль отложить военную операцию в Рафахе на полтора месяца. Сорок пять дней – минимальный срок, на который израильское правительство должно отложить, по мнению западных стран, начало боевых действий в Рафахе, сообщает арабский телеканал.
Однако израильское правительство в настоящее время не желает связывать проведение военной операции в Рафахе с переговорным процессом. Список палестинских заключенных, которых планировалось освободить, также пока не передан посредникам. Но даже власти США относятся довольно прохладно к инициативе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по скорейшему началу военной операции в Рафахе.
Кроме того, американская администрация выражает сомнения в реалистичности предложения израильской стороны к жителям северной части сектора Газа вернуться в свои дома. Действия израильских войск в палестинском анклаве привели к впечатляющей гуманитарной катастрофе, подлинные последствия которой еще предстоит оценить.
Даже по тем данным, которые есть в распоряжении гуманитарных организаций в настоящее время, в секторе Газа погибли десятки тысяч мирных жителей, еще большее количество палестинцев остались беженцами, их дома были полностью разрушены в ходе налетов израильской авиации и артиллерийских обстрелов.
- Википедия / ЦАХАЛ
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