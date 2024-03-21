Министр иностранных дел Украины призвал НАТО возобновить тренировки ВСУ на территории страны

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Министр иностранных дел Украины призвал НАТО возобновить тренировки ВСУ на территории страны

Североатлантическому альянсу следует вернуться к практике обучения личного состава ВСУ на территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба, который сегодня встретился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Сегодня в Киев прибыла первая, по словам Бауэра, с начала российской специальной операции, официальная военная делегация НАТО. Ее представители проводят встречи с украинским руководством, в том числе и с Кулебой.

Как сообщает МИД Украины, Кулеба на встрече с Бауэром призвал альянс увеличить поставки западного вооружения и военной техники, развернуть на территории страны ремонтные базы и вернуться к практике тренировок личного состава – тоже на украинской территории.


Ранее и ряд западных политиков утверждал, что подготовка украинских военнослужащих военными инструкторами альянса непосредственно на территории Украины будет более эффективной. Вероятно, они считают, что это позволит сэкономить время и средства, а также готовить сразу большое количество военнослужащих без необходимости их вывоза на военные базы альянса в Великобритании, ФРГ и других европейских странах.

Однако западным политикам не стоило бы забывать о рисках, с которыми неизбежно столкнуться военные инструкторы НАТО, оказавшись в зоне украинского конфликта. Эти риски достаточно велики, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят ракетные удары по целям военного назначения на территории Украины, и к этим целям, безусловно, относятся казармы, учебные центры, полигоны и тренировочные базы ВСУ.
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:10
      «Подготовка украинских военнослужащих военными инструкторами альянса непосредственно на территории Украины будет более эффективной» —

      — Если подсветить прилётами,то будет пусть не эффективно,но эффектно точно ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:17
        Министр иностранных дел Украины призвал НАТО возобновить тренировки ВСУ на территории страны

        Судя по всему, западные страны отказываются вновь мобилизованных рекрутов за свой счёт у себя тренировать, а Кулеба прекрасно знает, что у Украины вот на такие зарубежные вояжи будущих солдат ВСУ просто элементарно нет денег... Вот и предлагает перейти на домашнее обучение... Представляю как не хочется имортным инструкторам в нищую Окраину ехать... Да там ещё и убить могут... am
        1. Piramidon Ранг пользователя
          Piramidon
          0
          Сегодня, 15:21
          И по отелям с инструкторами и по тренировочным лагерям уже не единожды прилетало.
    2. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 15:12
      Если они будут там официально, может со своей базой, почему нет? Наши же в Сирии официально и никто вроде не возражает.
    3. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 15:17
      Так сегодня туда много кто из НАТО приехал - целая делегация этих инструкторов, оказавшись в зоне украинского конфликта - что-то по ним ничего не вдарили - так что что им там бояться, как вы пишите..

      Вот же тема сегодня, часом раньше тут - В Киев приехала первая с начала спецоперации военная делегация НАТО - почему же тогда по ним ничего не вмазали?
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 15:24
        Цитата: пешик
        что-то по ним ничего не вдарили - так что что им там бояться, как вы пишите..

        Однако "бандерольки" с тушками инструкторов, вынутые из под развалин гостиниц и "баз отдыха" регулярно в Европу отправляются.
    4. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +1
      Сегодня, 15:18
      Я тоже так считаю. Учителя должны лежать возле своих учеников
    5. пешик
      пешик
      0
      Сегодня, 15:28
      Цитата: Piramidon
      Цитата: пешик
      что-то по ним ничего не вдарили - так что что им там бояться, как вы пишите..

      Однако "бандерольки" с тушками инструкторов, вынутые из под развалин гостиниц и "баз отдыха" регулярно в Европу отправляются.


      Странно, почему только этих инструкторов, а инструкторов которые их туда посылают - почему их не уничтожают. Прилетает самолёт с военной делегацией НАТО (или ещё кто из НАТО - если так приспичило, путь Зеленского вызывают на неукраинскую территорию) - отбомбить по нему - отрубить голову гидре лучше-важнее, чем хвост у ящерицы.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 15:54
        зеленскому пару месяцев осталось до конца президентства
    6. guest Ранг пользователя
      guest
      0
      Сегодня, 15:36
      Министр иностранных дел Украины призвал НАТО возобновить тренировки ВСУ на территории страны

      Надеюсь что по местам где будут проходить эти тренировки мы будем наносить удары с летальным исходом для натовских инструкторов.
    7. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:07
      Зашибись- заценили новость! Имею сказать, таки- Придётся напомнить Кулебе, не далее, как месяц назад этот, с позволения сказать, МИД овец стада бандеровского запрашивал для вооружения лопаты, вот с лопатами и проводили бы тренировки,
      заодно выкапывая второе Чёрное Море для своего большого ВМФ.
      МО РФ и Минздрав РФ, МЧС предупреждает, держитесь дальше от воды во избежание несчастных случаев!

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