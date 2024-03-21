Североатлантическому альянсу следует вернуться к практике обучения личного состава ВСУ на территории Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба, который сегодня встретился с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.Сегодня в Киев прибыла первая, по словам Бауэра, с начала российской специальной операции, официальная военная делегация НАТО. Ее представители проводят встречи с украинским руководством, в том числе и с Кулебой.Как сообщает МИД Украины, Кулеба на встрече с Бауэром призвал альянс увеличить поставки западного вооружения и военной техники, развернуть на территории страны ремонтные базы и вернуться к практике тренировок личного состава – тоже на украинской территории.Ранее и ряд западных политиков утверждал, что подготовка украинских военнослужащих военными инструкторами альянса непосредственно на территории Украины будет более эффективной. Вероятно, они считают, что это позволит сэкономить время и средства, а также готовить сразу большое количество военнослужащих без необходимости их вывоза на военные базы альянса в Великобритании, ФРГ и других европейских странах.Однако западным политикам не стоило бы забывать о рисках, с которыми неизбежно столкнуться военные инструкторы НАТО, оказавшись в зоне украинского конфликта. Эти риски достаточно велики, поскольку Вооруженные силы Российской Федерации регулярно наносят ракетные удары по целям военного назначения на территории Украины, и к этим целям, безусловно, относятся казармы, учебные центры, полигоны и тренировочные базы ВСУ.

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