Они не пройдут?

«Приезд французов вряд ли кардинально на что-то повлияет. Французы будут сидеть в тылу и ловить прилёты «Гераней» и «Кинжалов». После нескольких прилётов они зададут вопрос своему лидеру о целесообразности нахождения их контингента. А после французов никто не захочет повторять их «подвиги», и конфликт перейдёт в дипломатическую плоскость».

Парижские тайны

«Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это».

Не смотрите, кто пришёл