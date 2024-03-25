Красные линии Макрона Бонапарта

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Красные линии Макрона Бонапарта


Они не пройдут?


Французский лидер всё-таки решился. И уже пошли разговоры, что очень скоро две тысячи солдат, которые сошли c самолётов в Софии, вскоре будут пополнены до двадцати. И эти двадцать могут оказаться уже не только в Одессе.



Из Бургаса и Варны – черноморских портов Болгарии, сообщают, что французов там нет. Что ж, не пойдут морем, значит – полетят, и блогеры, причём не только пророссийские, но и вражеские, наперебой пишут, что будем сбивать.

Если же поедут сушей, пусть ждут прилётов, хотя торопиться вряд ли стоит. Очень уж хочется, чтобы прав оказался не какой-нибудь там Макрон или кто-то из его подчинённых, а военкор Александр Харченко:

«Приезд французов вряд ли кардинально на что-то повлияет. Французы будут сидеть в тылу и ловить прилёты «Гераней» и «Кинжалов». После нескольких прилётов они зададут вопрос своему лидеру о целесообразности нахождения их контингента. А после французов никто не захочет повторять их «подвиги», и конфликт перейдёт в дипломатическую плоскость».

К тому времени, когда этот материал увидит свет, очень многое может измениться. Но не стоит спешить с оценками – будут ли это перемены к лучшему, или наоборот. Второе, увы, более вероятно, хотя то, что НАТО будет вмешиваться, было понятно очень давно.

И быть может, тот самый рубикон, когда самое страшное становится неизбежным, уже давно перейдён, причём, как ни странно, не нами. И дискуссии о том, какого рода сценарий на сегодня более вероятен – ядерный или же не совсем, напоминают бессмысленные споры у постели безнадёжно больного.

Парижские тайны


В соцсетях не только сообщают, что родственники не могут выйти на связь с французскими солдатами. Пишут ещё, что переброска контингента строго засекречена, и речь идёт не о дежурной миссии НАТО, а о настоящей боевой операции.

Какие уж секреты, если у того, кто отдал последний приказ, просто отказали нервы. Или же это просто весеннее обострение, к тому же вкупе с потерей памяти.

Кто, как не генерал Пьер Шилль заявил издаанию Le Mond, что:

«Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это».

Бред начальника французского генштаба тем более опасен, что никакого нападения на Францию нет. Так что же, облажались по полной в Африке, отыграемся на Украине?

И кто, как не Макрон, два года назад, не переставая, названивал в Кремль будто бы в поисках мира. И ведь кто-то ещё, кроме него, давал отмашку Киеву – мир не заключать и устроить представление в Буче.

С памятью у месье президента и вовсе худо. И он может даже не понять, почему и глава нашей разведки Сергей Нарышкин, и раненый «незалежными» бандитами писатель Захар Прилепин вдруг вспомнили про Гражданскую войну.


Да, это на Русской земле спецоперация вот-вот превратится в Гражданскую войну, как только русские повсюду поймут, что наш большой народ рвут на части, как из Киева, так и из других мест.

Макрону же стоит напомнить, чем всё закончилось в той, столетней давности Гражданской войне. И для французской армии и флота, и для России и Белого дела.

Была у французов защита Одесского порта, были и рейды в Херсон и Николаев. Их контингент в итоге сумел обойтись почти без потерь. Но многие из 15 тысяч французских солдат и моряков вернулись домой почти большевиками, с любовью к Красной России.

А проиграли в той Гражданской войне, опять же, стоит напомнить, те, кто ставил как раз на помощь извне. Причём не только от союзников, но и от немцев – как генерал и атаман Краснов уже после Брестского мира и его денонсации.

И Белое дело своим поражением ответило за готовность торговать родиной оптом и в розницу. Только Врангель, окопавшись в Крыму, на такое не пошёл, и союза с Польшей не получилось. Проиграл «чёрный барон», и с «последней собакой Антанты» уже РККА разбиралась.

Да, и Варшава тогда не пала, и с мировой революцией по Троцкому дело не пошло, но пану Пилсудскому от той же Украины достались только осколки. Которые потом Советскому Союзу отдавать пришлось, да ещё и со Львовом.

Не смотрите, кто пришёл


Макрон, давно возомнивший себя Бонапартом, отнюдь не в одиночку, а вместе с Риши Сунаком много наобещал Зеленскому. Если же от русских достанется именно французам, тут уже точно дойдёт до требований, чтобы вмешалось НАТО.

А мелких, но борзых там, как известно, сейчас хватает. Как нам не ввязаться в такое, ответа нет, кажется, ни у кого. И красные линии, кто бы их ни прочерчивал, к сожалению, не помогают. А будут бить – они начнут орать, что бьют НАТО, а не французов.

Остаётся только восхититься тем, как же высоко всё-таки оценил мощь и возможности Российской Армии французский президент и соответственно главнокомандующий. Это же не из прессы и не от блогеров, а из его уст прозвучали слова о необходимости «защитить Одессу».

Словно она уже под прямой угрозой. У нас ведь и самые оптимистичные эксперты рассчитывают на гипотетическое взятие города-порта не раньше 2025 года. Не с моря, разумеется, а только после падения Киева. И никак иначе...
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5 комментариев
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  1. andrewkor Ранг пользователя
    andrewkor
    0
    Сегодня, 04:20
    Чтобы исключить неприятные "инциденты" с подразделением французских оккупантов ,могу посоветовать им переходить границу с Украиной по одному и в разных местах,переодетыми в гражданское!
    1. Uncle Lee Ранг пользователя
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 04:56
      А будут бить – они начнут орать, что бьют НАТО, а не французов.
      А чо НАТО делает на нашей Украине ?
  2. parusnik Ранг пользователя
    parusnik
    0
    Сегодня, 05:10
    . Только Врангель, окопавшись в Крыму, на такое не пошёл, и союза с Польшей не получилось.
     Только вот вылез из Крыма,во время советско-польской войны.Но это совпадение,да?
  3. Алексей Алексеев_5 Ранг пользователя
    Алексей Алексеев_5
    +1
    Сегодня, 05:54
    Попавших в плен французов кормить отрезанными ушами.Сразу одумаются
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:21
    французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это
    Одно дело готовится и на генеральских словах, а другое попасть в это сражение и почувствовать, что это не Африка (из которой, кстати поперли).
    Французы будут сидеть в тылу и ловить прилёты «Гераней» и «Кинжалов».
    Согласен с военкором. Мало вероятности того, что если французы появятся на украине их отправят на ЛБС. Только в тыл или, как предполагают на границу с Белоруссией, чтобы высвободить ВСУ сегодня находящиеся там. А в тылу французам, даже просто из принципа, наши не дадут спокойно существовать. Поэтому для Макрона ситуация - "куда не кинь, всюду клин". Но воинственно прокукарекав на весь мир придется строить хорошую мину при плохой игре.

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