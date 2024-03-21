В Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и противовоздушной обороны
В Вооруженных силах Белоруссии проверяют боеготовность подразделений ВВС и противовоздушной обороны. Сейчас они готовятся к выполнению учебно-боевых задач.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.
На данном этапе учений поэтапно привлекаются дополнительные подразделения и воинские части авиации и ПВО. Их личный состав начал готовить военную и специальную технику. Затем предполагается переброска подразделений в заданные районы для выполнения задач по охране воздушного пространства и государственной границы Республики Беларусь. На месте они будут развернуты для ведения боевого дежурства.
Одной из основных целей учений является проверка способности командиров должным образом организовать деятельность подчиненных им частей и подразделений в различных условиях, в том числе в обстановке, приближенной к боевой. Помимо этого, проверяются возможности военной техники совершать марши. Также проверка затрагивает выяснение степени готовности личного состава к выполнению поставленных задач.
Комплекс мероприятий по проверке боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стартовал 11 марта. Помимо прочего, изучаются мобилизационные возможности белорусской армии. Так, на учения было привлечено из запаса около пяти тысяч резервистов. Данная проверка носит внеплановый характер.
Глава Генерального штаба республики Виктор Гулевич заявил, что Минск намерен наращивать масштаб и количество подобных мероприятий.
- Минобороны Белоруссии
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