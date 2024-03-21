Канцлер ФРГ назвал доходы от российских активов «никому не принадлежащими», допустив их передачу Украине
Доходы от замороженных в странах Евросоюза российских активов якобы «никому не принадлежат». Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, обсуждая ситуацию с возможностью передачи доходов Украине.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с предложением финансировать за счет доходов от замороженных российских активов военную помощь Киеву. По его мнению, это позволит решить проблемы с финансированием ВСУ.
Теперь подобную точку зрения высказал и глава германского правительства. По утверждению Шольца, речь идет не о самих активах, а о доходах от них. Эти средства вполне можно, по его словам, использовать для финансирования военной помощи Украине, в первую очередь – для приобретения вооружений и боеприпасов.
Интересно, есть ли у самого Шольца банковские счета (понятное дело, есть) и считает ли он проценты от вкладов «никому не принадлежащими»? Судя по всему, на страны, не входящие в «западный мир», принципы неприкосновенности чужой собственности, главенства права и так далее, по мнению и германского канцлера, и иных европейских и американских политиков, не распространяются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и так предупредил, что Россия прибегнет к использованию судебных механизмов в случае несанкционированного использования ее активов иностранными государствами. Кроме того, представитель Кремля отметил, что могут быть приняты и иные меры, не во всех случаях являющиеся «зеркальными».
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