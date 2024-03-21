Канцлер ФРГ назвал доходы от российских активов «никому не принадлежащими», допустив их передачу Украине

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Канцлер ФРГ назвал доходы от российских активов «никому не принадлежащими», допустив их передачу Украине

Доходы от замороженных в странах Евросоюза российских активов якобы «никому не принадлежат». Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, обсуждая ситуацию с возможностью передачи доходов Украине.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил с предложением финансировать за счет доходов от замороженных российских активов военную помощь Киеву. По его мнению, это позволит решить проблемы с финансированием ВСУ.



Теперь подобную точку зрения высказал и глава германского правительства. По утверждению Шольца, речь идет не о самих активах, а о доходах от них. Эти средства вполне можно, по его словам, использовать для финансирования военной помощи Украине, в первую очередь – для приобретения вооружений и боеприпасов.

Интересно, есть ли у самого Шольца банковские счета (понятное дело, есть) и считает ли он проценты от вкладов «никому не принадлежащими»? Судя по всему, на страны, не входящие в «западный мир», принципы неприкосновенности чужой собственности, главенства права и так далее, по мнению и германского канцлера, и иных европейских и американских политиков, не распространяются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и так предупредил, что Россия прибегнет к использованию судебных механизмов в случае несанкционированного использования ее активов иностранными государствами. Кроме того, представитель Кремля отметил, что могут быть приняты и иные меры, не во всех случаях являющиеся «зеркальными».
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    24 комментария
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +1
      Сегодня, 15:19
      Лихо, деньги наши а доходы с них ничейные. fool
      1. Ропот 55 Ранг пользователя
        Ропот 55
        +3
        Сегодня, 15:22
        marchcat hi, вы не верите "джентльмену"???)))
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 15:23
          Ну а если мы все немецкие активы в России признаем никому не принадлежащими и сами себе их передадим, как на это "ливерный Шольц" прореагирует...??? А впрочем какая разница как...??? Нам должно быть "как"-то это по барабану... Пора уже всем этим в плотную заниматься... am
          1. Ропот 55 Ранг пользователя
            Ропот 55
            -1
            Сегодня, 15:25
            Lev Russia hi, очень многое западные компании успели продать, пусть и не выгодно но и не в убыток, что осталось знают только специалисты они же в курсе потянет ли оставшее на компенсацию или нет.
            1. Lev_Russia Ранг пользователя
              Lev_Russia
              +3
              Сегодня, 15:29
              Вот как раз специалисты и утверждают, что осталось вполне достаточно... Возьмите хотя бы замороженные пакеты акций западных компаний в нашем сырьевом бизнесе... Так что осталось, как утверждают те же специалисты, вполне достаточно чтобы перекрыть ущерб от этого грабежа... Надеюсь, что не врут и не приукрашивают... drinks
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 15:33
                Это конечно хорошо, что "вполне достаточно..." Но есть жизненная пословица -"съесть то он может и съест, но кто ж ему даст"? А так трендеть, не мешки ворочать.
              2. Ропот 55 Ранг пользователя
                Ропот 55
                0
                Сегодня, 15:33
                Lev Russia, ГЛАВНОЕ чтоб те кто принимает решение поступили по принципу глаз за глаз, а не по библейскому.
              3. ROSS 42 Ранг пользователя
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 15:35
                Цитата: Lev_Russia
                Вот как раз специалисты и утверждают, что осталось вполне достаточно...

                Я знал одного слюнявого специалиста, который заявлял, что шоковая терапия пойдёт России на пользу...
                Рано подох, падла!
        2. marchcat Ранг пользователя
          marchcat
          +1
          Сегодня, 15:24
          request от слова - совсем!!! Было бы кому верить.
    2. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 15:19
      А никто и не сомневался, отожмут, подведут(я про закон), поделят, Украине перепадут крошки, остальное пойдёт в Е. С. и США.
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +3
        Сегодня, 15:53
        давно бы отжали но что то мешает
        1. Олеся Леся Ранг пользователя
          Олеся Леся
          0
          Сегодня, 16:36
          Если бы могли, то 2 года назад бы ещё сделали. Не все средства в Европе. а то что в ЕС , то дополнительную проблему создаёт тот факт, что формально эти деньги находятся у компании "Евроклир". И если у неё их отберут, то фактически отберут деньги компании "Евроклир". А её обязательства перед Россией никуда не денутся.
          После этого у компании "Евроклир" возникнут серьёзные проблемы с обеспечением её деятельности
          И активов их у нас не меньше 400 млрд
          Например, после того как финский МИД заявил о заморозке российских активов на 200 миллионов долларов, Путин сразу подписал указ о временной передаче в управление Росимущества 98% акций генерирующей компании "Фортум". Консервативная оценка объёма инвестиций Fortum в российскую экономику — свыше четырёх миллиардов евро
        2. Ропот 55 Ранг пользователя
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 17:08
          Nastia Makarova hi, не спец в экономике но ходит мнение что виной страх перед потерей инвистиций от Китая, у которого тоже проблемка с Тайванем. Ну это как версия.
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +2
      Сегодня, 15:23
      Где бы взять ничейных денег , на новое авто ? Олафа Шольца спросить что ли
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 15:24
      — "Простоквашино" перенасмотрелся .а вот вывод сделал неправильный...
    5. Скобаристан Ранг пользователя
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      "Простоквашино"

      Тоже вспомнился Матроскин )
    6. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:33
      Канцлер ФРГ назвал доходы от российских активов «никому не принадлежащими», допустив их передачу Украине

      Чем быстрее заберёте, тем быстрее НАКОНЕЦ-ТО раскроются симметричные ответы. А то мы все ногти погрызли: «Кто же лично нам вернёт наши ЗВР!?» crying
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 15:34
      Деньги чужими не бывают. Тотальная русофобия нынешних европолитиков и жадность американцев приедет к всемирному краху денежной системы и возврату к натуральному обмену.
      Россия немцам тонну нефти, а немцы в Россию тонну сарделек и тонну пива. Как то так wassat
    8. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 15:52
      Какие "судебные"механизмы хочет использовать РФ? В отношении с еврофашистом и исконным германским фашистом теперь остался только один судебнвй механизм-конфискация имущества еврофошиста на территории РФ на первом этапе, затем конфискация имущества в счет безоговорочных репараций на территории той же неофашистской Германии после присоединения новой ГДР к новому Варшавскому Договору на втором этапе. Шольцу, так и быть,нужно презентовать царский подарок -сделать вклад кусочком металла в его головной отросток, как и его любимому дедушке, группенфюреру СС, с *ничейными "процентами( чтоб сразу оторвало)
    9. Игорь Борисов_2 Ранг пользователя
      Игорь Борисов_2
      +1
      Сегодня, 15:54
      Кроме того, представитель Кремля отметил, что могут быть приняты и иные меры, не во всех случаях являющиеся «зеркальными».

      Хотелось бы уточнить много и каких мер мы приняли не зеркально?
    10. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      0
      Сегодня, 15:55
      Господину Шольцу не даёт покоя слава кота Матроскина)
      Вот прям по его сценарию работает!
    11. jetfors_84 Ранг пользователя
      jetfors_84
      0
      Сегодня, 15:55
      Россия прибегнет к использованию судебных механизмов

      "а судьи кто ?" ........так и напрашивается вопрос из известного произведения
      Песков все надеется на правосудие
    12. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      0
      Сегодня, 16:03
      Вот клоун, ну пусть он свои доходы мне отдаст, раз они никому не принадлежат.
      Чего наш МИД молчит по этому поводу?! Дали бы разъяснение, что когда придет время, у него эти доходы из глотки вытащат.
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        0
        Сегодня, 16:35
        Цитата: 75Сергей
        Чего наш МИД молчит по этому поводу?!

        Наши ответили, доходы в России по западным активам исправно начисляются, но в рублях,
        потому забрать их они не могут, а через суд, наш суд их можно в компенсацию забрать, как и сами активы, а их тут не меньше чем наших на Западе, так что разрушать нынешнюю финансовую систему они будут своими руками.

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