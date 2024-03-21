Минобороны Эстонии анонсировало новый пакет военной помощи киевскому режиму на миллионы евро

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Минобороны Эстонии анонсировало новый пакет военной помощи киевскому режиму на миллионы евро

В ближайшее время Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который сейчас находится с официальным визитом на Украине.

Общая стоимость анонсированного пакета военной помощи составит около 20 миллионов евро. В него войдут противотанковые орудия без отдачи, боеприпасы, взрывчатые материалы, снайперское снаряжение и некоторые другие виды вооружений и оборудования. По словам эстонского министра обороны, пакет военной помощи готовился таким образом, чтобы и Украина получила определенную пользу, и боеготовность сил обороны Эстонии оставалась на прежнем уровне.

Как известно, Эстония с самого начала боевых действий на Украине оказывает военную и финансовую помощь киевскому режиму. Страна передала ВСУ большое количество различных боеприпасов, вооружений, оборудования и амуниции. К началу 2024 года Таллин предоставил Киеву военную помощь почти на 500 миллионов евро, что эквивалентно 1,3 процентам ВВП самой Эстонии.

Помимо военной помощи, Таллин занимается обучением личного состава ВСУ. За время конфликта эстонскими военными инструкторами были подготовлены не менее 1,3 военнослужащих украинской армии, включая снайперов, медицинских специалистов и артиллеристов, а также специалистов в сфере кибербезопасности.

Разумеется, эстонское правительство, как и лидеры большинства других европейских стран, пренебрегло экономическими интересами своей страны и благосостоянием населения во имя выполнения директивы заокеанских хозяев об оказании поддержки киевскому режиму.
  • Wikipedia / Sgt. Daniel Cole – https://www.flickr.com
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8 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:31
    Есть днежки, есть, а то все пишут что у этих(цензура) всё хуже и хуже, а вот подишь наскребли и видно что не себе в убыток.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:38
      К началу 2024 года Таллин предоставил Киеву военную помощь почти на 500 миллионов евро

      Аж на миллионы евро...??? То есть сами получают дотации от ЕС, а потом из них УкроРейх подкармливают... Бедные, богатые (пока) немцы, работайте больше - получайте меньше, на всех включая УкроРейх вашего бабла не хватает...!!! laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:32
    «Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи» —

    — Завалят эстонцы пакетами свидомых ...
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи» —

      — Завалят эстонцы пакетами свидомых ...

      Эстония завалит свидомых «передастами»...
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:37
    Хитроватые эстонцы надеются соскочить , если ВСУ проиграет ?
  4. Андрей Москвин Ранг пользователя
    Андрей Москвин
    +2
    Сегодня, 15:42
    противотанковые орудия без отдачи,

    Без отдачи назад? Или безоткатные? laughing
    1. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      +1
      Сегодня, 15:49
      Андрей,без отката сегодня никак.Даже если без отдачи.
  5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 15:55
    Хм... Новый пакет... как в самолёте стюардесса...
    А старый что, уже полон?
    Видимо, эту украину неслабо тошнит...

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