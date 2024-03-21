В МИД Палестины заявили, что дипломатия госсекретаря США на Ближнем Востоке не принесла результатов

Несмотря на осуждение со стороны властей большинства стран мира, Израиль продолжает военную операцию, начатую в Газе после атаки боевиков ХАМАС 7 октября прошлого года. На сегодняшний день в палестинском анклаве разразилась самая настоящая гуманитарная катастрофа, а бомбардировки ЦАХАЛ уже забрали жизни более 30 тысяч мирных граждан сектора.В свою очередь, оказывая всеобъемлющую поддержку еврейскому государству, власти США пытаются примерить на себя роль миротворцев в данном конфликте.Так, в настоящее время глава американского Госдепа Энтони Блинкен находится уже в шестой с начала текущего израильско-палестинского противостояния «ближневосточной командировке» с якобы дипломатической миссией. При этом буквально вчера он заявил, что стороны добиваются некоторого прогресса в достижении соглашения по прекращению огня.В то же время палестинские власти не разделяют оптимизма американского чиновника. В МИД страны заявили, что «челночная дипломатия» госсекретаря США на Ближнем Востоке не принесла результатов. Наоборот, как отметили в палестинском внешнеполитическом ведомстве, своими действиями Блинкен лишь выигрывает время для Израиля, давая ему возможность продолжать военную агрессию.

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