Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине

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Глава Военного комитета НАТО заявил о необходимости проведения дополнительной мобилизации на Украине

Украина нуждается в проведении дополнительной мобилизации граждан в ряды ВСУ. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Высокопоставленный чиновник альянса сейчас находится в Киеве.

По утверждению Бауэра, выступившего на Киевском форуме по безопасности, сегодня Украина нуждается не столько даже в вооружениях, сколько в людях для пополнения несущей потери действующей армии.



Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию

- заявил глава Военного комитета НАТО.

При этом адмирал Бауэр лицемерно добавил, что в «либеральной демократии», под которой он подразумевает диктатуру Владимира Зеленского и его хунты, якобы не так просто «убедить людей» в необходимости мобилизации. Но он, якобы, видит, как ситуация меняется. Еще бы! Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ мастерски умеют убеждать украинцев в важности мобилизации даже для такого эталона «либеральной демократии» как Украина.

Американский сенатор Линдси Грэм, который тоже приехал в Киев, ранее заявлял о необходимости как можно более оперативного принятия закона о мобилизации. Он подчеркнул, что важно отправлять на фронт и молодых людей в возрасте младше 25 лет, которыми Украина, испытывающая огромные демографические проблемы, и так не изобилует.

Таким образом, западные «ястребы» открыто требуют от Зеленского ужесточения мобилизации. В итоге глава киевского режима оказывается между риском народного возмущения и давлением со стороны западных спонсоров.
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    11 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 15:50
      «Вам нужны не только гранаты,» —

      — Вам нужны обезьяны с гранатами ...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 15:53
        Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию

        Ну так до последнего, значит до последнего... Пусть только последний Украинец выключит свет и перекроет газ на всей Украине... Электричество нынче не дёшево, да и газ тоже... Креаклы, какие вы всё таки бараны... Только бараны молчаливо идут на смерть, потому что хозяин жрать захотел...
        1. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          0
          Сегодня, 16:18
          Сша должны мобилизовать 3 млн носильиков в бангладеши Филиппинах.
          Вместо бтр и грузовиков. Рикши-их не жалко.
          Передайте вашингтон мое предложение
    2. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:50
      тут уже нато говорит что нет солдат и некоторые форумчане утверждают что у всу полно солдат
      1. убей фашиста Ранг пользователя
        убей фашиста
        0
        Сегодня, 15:57
        Солдат много не бывает :) особенно когда устраиваешь мясные штурмы.
      2. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        -2
        Сегодня, 15:59
        Цитата: Nastia Makarova
        тут уже нато говорит что нет солдат и некоторые форумчане утверждают что у всу полно солдат

        Когда нет солдат ,нет снарядов ,то кто тогда оказывает сопротивление на фронте ? Чем стреляют ,раз его нет
    3. a_2573 Ранг пользователя
      a_2573
      0
      Сегодня, 15:55
      Правильно, всех мужиков и женщин, вместе с детьми под нож. А потом заселят 404 разными ЛГБТ арабами. (Админ, надеюсь это политкорректно?)
    4. мазута Ранг пользователя
      мазута
      0
      Сегодня, 16:07
      Больше надо набирать,всех полов(еще одни их друганы,подданные его величества 143 вроде гендера насчитали),всех под радужный флаг,в мини юбки,на каблуки и всё педовойско собрать в одном месте,для масштабного удара.А вообще конечно этот чистейший сатанизм,с нацистским уклоном потребует и нашей мобилизации.Тут без вариантов,иначе не выстоять и не победить.
    5. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 16:15
      Весь цимес в том, флажок в руки этому Бауэру лично возглавить дополнительную
      могилизацию!
      МО РФ, Минздрав РФ, ВС РФ в СВО , а также оставшиеся жители мужского пола вна 404 предупреждают:
      Топоры заточены, не нарушайте норм и правил пользования острым оружием!!!Что вы прёте на рожон
      Лбами голливудскими ,Ход сражения предрешён
      Не воюйте с русскими!!!
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:28
      Он подчеркнул, что важно отправлять на фронт и молодых людей в возрасте младше 25 лет

      Да чего там мелочится, опускай планку мобилизации сразу до 15 лет.
    7. Лудоман
      Лудоман
      0
      Сегодня, 16:41
      Ну так правильно, невозможно такую войну вести без мобилизации. Нам самим она нужна и уже давно.

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