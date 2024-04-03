FPV-беспилотники и подготовка их операторов
В Центре подготовки специалистов БПЛА ЦВО
В рамках Спецоперации российская армия массово применяет одноразовые ударные FPV-беспилотники. Широкое распространение такой техники обеспечивается усилиями и успехами отечественной промышленности, а также массовой подготовкой операторов. В настоящее время в стране работает несколько учебных центров, отвечающих за подготовку расчетов беспилотных авиационных систем, в т.ч. одноразовой ударной техники. Выпускники этих центров регулярно пополняют подразделения, отправляющиеся на фронт.
В процессе подготовки
Российская армия давно закупает и использует разнообразные БПЛА, и в последние год-два парк такой техники пополнился образцами новых классов. Так, еще с середины 2022 г. в войсках присутствуют и активно применяются одноразовые ударные БПЛА с курсовой камерой. Сначала подобные системы внедрялись «по инициативе снизу», но затем министерство обороны начало упорядочивать эти процессы и принимать дополнительные меры.
Летом прошлого года в учебных центрах по подготовке расчетов беспилотных систем появились специальные курсы для операторов FPV-беспилотников. Подобные центры действуют во всех военных округах, и теперь они обеспечивают обучение расчетов для любых беспилотных систем тактического звена, состоящих на вооружении.
Процесс обучения личного состава достаточно быстро вышел на высокие темпы, соответствующие потребностям войск. Так, по данным информагентства RT и Минобороны, один только Центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа, работающий в Свердловской области, к концу прошлого года подготовил более 300 операторов FPV-беспилотников.
Работа с матчастью
Работа учебных центров продолжается, и они демонстрируют новые успехи. 20 марта Минобороны вновь рассказало о результатах работы учебного центра ЦВО. За первые два с половиной месяца 2024 г. он выпустил более сотни операторов ударных систем, не считая расчеты других БПЛА. Можно ожидать, что до конца года обучение пройдет еще несколько сотен специалистов.
Программа обучения
Для центров подготовки операторов БПЛА создана полноценная программа обучения, охватывающая все аспекты эксплуатации и боевого применения FPV-беспилотников. Предусматривается изучение материальной части, ее компонентов и возможностей, особенностей боевой работы и т.д., а также наработка практических навыков.
Операторы изучают беспилотные системы актуальных типов и специфику их эксплуатации. Кроме того, их учат работать с совместимыми боеприпасами и готовить доступные боезаряды к применению на БПЛА. Также специалисты узнают, как из имеющегося беспилотника можно самостоятельно сделать носитель боевой части.
Важно, что теоретическая подготовка занимает менее половины учебного времени. В остальное время курсанты занимаются отработкой пилотирования беспилотников с применением компьютерных симуляторов и реальной техники. Практические занятия начинаются с простейших задач, после чего, по мере наработки нужного опыта и навыков, переходят к полетам по трассам разной сложности, в т.ч. оснащенным препятствиями.
На этом этапе операторы учатся выполнять различные маневры на разных скоростях, обходить препятствия и точно наводить БПЛА на выбранную цель. На трассе присутствуют объекты, имитирующие дверные проемы, окна, траншеи и люки бронетехники. За счет этого нарабатываются навыки применения беспилотников в характерных для фронта условиях.
По штату, расчет FPV-системы состоит из двух человек. Первый номер расчета занимается непосредственным пилотированием беспилотников и поражением назначенных целей. Второй работает с БПЛА и вспомогательными приборами, а также помогает оператору искать цели и корректирует пуски.
На практических занятиях оба номера расчета работают вместе и совместными усилиями решают учебные задачи. При этом накапливается опыт взаимодействия, необходимый для будущей боевой работы и для максимального повышения ее эффективности.
После завершения обучения расчет имеет все необходимые знания и навыки для эксплуатации всего спектра актуальных отечественных FPV-беспилотников. Операторы могут отправляться в зону боевых действий, входить в состав различных подразделений и применять свою технику по объектам противника.
Очевидная польза
Согласно сообщениям Минобороны, Центр подготовки специалистов БПЛА из состава ЦВО к настоящему времени подготовил более 400 операторов FPV-беспилотников. При этом аналогичное обучение личного состава проводится и другими организациями, из-за чего общее количество выпущенных специалистов может быть в разы выше.
Занятия на симуляторе
Можно предполагать, что в зоне проведения Спецоперации сейчас находится не менее нескольких сотен расчетов ударных беспилотников, и с их помощью усилены все основные соединения и части сухопутных войск. Операторы постоянно применяют свои БПЛА и уничтожают живую силу, позиции, укрепления и технику противника.
Такое боевое применение возможно благодаря успехам нашей промышленности. Как старые и известные предприятия, так и недавно появившиеся организации занимаются сборкой FPV-беспилотников нескольких типов, выпускают их большой серией и крупными партиями отправляют в войска. Такие поставки достаточны для постоянного применения изделий и для создания складских запасов.
Масштабы и результаты применения отечественных FPV-беспилотников наглядно показывает статистика от ресурса Lost Armour. Начиная с июня 2022 г., его авторы нашли в открытых источниках почти 4,8 тыс. эпизодов применения таких БПЛА. Ок. 3,8 тыс. эпизодов (ок. 79,4%) завершились поражением и/или уничтожением цели. Лишь в 6,5% случаев зафиксирован промах. Результаты оставшихся 10,9% атак достоверно определить не удалось.
Более 2,1 тыс. беспилотников (44,15%) потратили на поражение позиций противника. Ок. 630 атак (13,2%) пришлось на вражескую пехоту. На бронетехнику потратили порядка 550 БПЛА или 11,5%. Также при помощи беспилотников массово уничтожаются артиллерийские системы, автотранспорт, радиотехнические средства и т.д.
Практическая тренировка
Следует отметить, что Lost Armour учитывает только фото- и видео материалы, доступные в открытых источниках. Поскольку в свободный доступ попадают не все такие данные, реальное количество эпизодов применения FPV-беспилотников должно быть значительно больше учтенного. Соответствующим образом отличается и количество пораженных целей.
С точки зрения решаемых задач FPV-беспилотники дополняют управляемое вооружение разных классов. Они заменяют авиационные ракеты и наземные ракетные комплексы, дополняют артиллерию и т.д. По отдельным характеристикам такие БПЛА уступают каждому из этих видов вооружения, но в целом оказываются полезным инструментом для решения широкого круга боевых задач. Его эффективность подтверждается доступной статистикой.
Системный подход
Таким образом, российская армия достаточно давно начала использовать FPV-беспилотники ударного назначения, оценила их по достоинству и теперь делает все необходимое для массового распространения и применения такой техники. Налажено серийное производство в больших количествах, а также идет массовая подготовка операторов.
Системный подход к освоению нового вида вооружений дает желаемые результаты. Операторы с беспилотной техникой массово отправляются на фронт и активно работают по объектам противника. FPV-беспилотники вносят значительный вклад в общие потери украинских формирований и наглядно показывают свои возможности. Очевидно, что принимаемые меры в сфере БПЛА положительно влияют на общий ход событий и приближают успешное завершение Спецоперации.
- Рябов Кирилл
- Минобороны РФ
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