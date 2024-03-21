Вице-спикер ГД РФ: Мы уничтожим всех французских солдат, которые придут на украинскую землю

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Вице-спикер ГД РФ: Мы уничтожим всех французских солдат, которые придут на украинскую землю

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в ходе интервью французскому телеканалу BFMTV подчеркнул, что российская армия уничтожит всех французских солдат, которые придут на украинскую землю.

Толстой отметил, что идея французского руководства отправить на Украину своих солдат неизбежно закончится тем, что в аэропорт Орли будут массово прибывать гробы, накрытые французским флагом. Вице-спикер ГД РФ также напомнил, что за гробами будет приезжать не президент Франции Эммануэль Макрон, а родные и близкие французских солдат. Народу Франции следует осознавать все возможные последствия такого решения Парижа.



Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если Макрон всё же решит отправить французские войска на Украину, вопрос уничтожения интервентов станет не самой сложной, однако при этом очень важной задачей.

Медведев подчеркнул, что, как только во Францию нескончаемым потоком начнут прибывать гробы с телами уничтоженных на Украине французских военнослужащих, скрывать их массовую гибель будет невозможно. В случае отправки на Украину французские военные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Уничтожение иностранных военных на Украине станет приоритетной и славной задачей российской армии.

Макрон выразил готовность отправить на Украину около двух тысяч французских военнослужащих, при этом французский президент каждый раз по-разному комментирует эту инициативу. Одна из трактовок - для обучения украинских военных.
  • Минобороны Франции
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15 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 16:08
    Толстой отметил, что идея французского руководства отправить на Украину своих солдат неизбежно закончится тем, что в аэропорт Орли будут массово прибывать гробы, накрытые французским флагом.

    Да что ж Толстой так грубо... Нужно было успокоить французов, пообещав им обить эти гробы самой дорогой и красивой тканью... am
    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 16:31
      Оббиваем двери кожэй заказчика (с) Вспомнилась совдеповская шутка-реклама good laughing
    2. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 16:33
      Сами французы говорят о простых мешках, в которых будут возвращаться их военные. Причем утверждают, что и мешков не будет хватать. Макрон якобы планирует направить порядка 20 тыс. своих солдат.
    3. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +1
      Сегодня, 16:46
      Да что ж Толстой так грубо... Нужно было успокоить французов, пообещав им обить эти гробы самой дорогой и красивой тканью...
      Этот бесполезный персонаж может обещать что угодно, все понимают что ни кого он уничтожать не пойдет.
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +12
    Сегодня, 16:09
    Одни грозят уничтожать французских солдат на украинской (или всё-таки УЖЕ российской) земле, другие шлют во Францию российский газ...
    Прямо эпидерсия какая-то! Вы, г-да «единодумцы», определитесь с трусами , крестиками, патриотизмом и деньгами...Хотя бы НДФЛ на богатеев поднимите...
    1. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      +6
      Сегодня, 16:10
      Хотя бы НДФЛ на богатеев поднимите...


      это неподъемная ноша для них
  3. роман66 Ранг пользователя
    роман66
    +1
    Сегодня, 16:09
    Не будут же они по одному прибывать? А далее разведка и искандер
  4. Бывший солдат Ранг пользователя
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 16:11
    Не сомневаюсь, что на французских солдат будет объявлена охота, как ранее на германские танки Леопард.
  5. pyagomail.ru Ранг пользователя
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 16:12
    если Макрон всё же решит отправить французские войска на Украину,
    - вопрос такой: какую экономическую или иную выгоду получит Макрон и в целом Франция, отправив солдат на Украину? Или для них нет такого вопроса - дед Байден велел, надо выполнять?
  6. knn54 Ранг пользователя
    knn54
    +1
    Сегодня, 16:12
    Даже янкесы не нашли "русский след" в Нигере.
    Вопрос-какая муха укусила Макрона,что бы он полез поперед поляков вна Украину?
  7. БойКот Ранг пользователя
    БойКот
    +3
    Сегодня, 16:19
    Натовского генерала угробьте сначала, может и солдат посылать поопасаются. Предупреждение такое реальное, что НАТО нечего делать на нашей земле, не трындёж в сети.
  8. Евгений Попов_3 Ранг пользователя
    Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 16:39
    А, если не начнут уничтожать ? Что тогда ? Толстой с Дмитрием Анатольичем галстуки свои съедят ?
  9. Denissdaf Ранг пользователя
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 16:49
    Надеюсь испытания на французишках, если они появятся на фронте, пройдут успешно
  10. Юн Клоб Ранг пользователя
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 16:59
    Уничтожить всех французских интервентов - это не рационально и не по людски как-то. Надо хотя бы несколько оставить живыми для музея.
  11. kventinasd Ранг пользователя
    kventinasd
    0
    Сегодня, 17:00
    Нормально он их там причесал

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