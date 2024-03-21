Вице-спикер ГД РФ: Мы уничтожим всех французских солдат, которые придут на украинскую землю

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой в ходе интервью французскому телеканалу BFMTV подчеркнул, что российская армия уничтожит всех французских солдат, которые придут на украинскую землю.Толстой отметил, что идея французского руководства отправить на Украину своих солдат неизбежно закончится тем, что в аэропорт Орли будут массово прибывать гробы, накрытые французским флагом. Вице-спикер ГД РФ также напомнил, что за гробами будет приезжать не президент Франции Эммануэль Макрон, а родные и близкие французских солдат. Народу Франции следует осознавать все возможные последствия такого решения Парижа.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если Макрон всё же решит отправить французские войска на Украину, вопрос уничтожения интервентов станет не самой сложной, однако при этом очень важной задачей.Медведев подчеркнул, что, как только во Францию нескончаемым потоком начнут прибывать гробы с телами уничтоженных на Украине французских военнослужащих, скрывать их массовую гибель будет невозможно. В случае отправки на Украину французские военные станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента. Уничтожение иностранных военных на Украине станет приоритетной и славной задачей российской армии.Макрон выразил готовность отправить на Украину около двух тысяч французских военнослужащих, при этом французский президент каждый раз по-разному комментирует эту инициативу. Одна из трактовок - для обучения украинских военных.

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