Источник: Большой порт Санкт-Петербург прекратил перевалку селитры из-за угрозы ударов беспилотников

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Источник: Большой порт Санкт-Петербург прекратил перевалку селитры из-за угрозы ударов беспилотников

Расположенный на побережье Невской губы в устье Невы «Большой порт Санкт-Петербург» (бывший Ленинградский морской торговый порт) прекратил перевалку (погрузку-разгрузку) селитры из-за угрозы ударов беспилотников, все чаще запускаемых в последнее время украинскими террористами в том числе по Ленинградской области. Такое решение приняли власти региона еще в феврале этого года.

Речь идет о приостановке на неопределенный срок стивидорных работ по приемке и отправке минералов этого типа, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония. Как стало известно изданию «Коммерсантъ» («Ъ»), до введения запрета через грузовые терминалы порта ежегодно проходило около трех миллионов тонн селитры в год. Это станет серьезным финансовым ударом для самого порта и работающих на его территории логистических компаний, а также производителей и поставщиков селитры, которые и так находятся в сложном положении после потери торговых операций с Европой.



Источник «Ъ» сообщил, что перевалка селитры в порту прекращена после атаки беспилотников на Петербургский нефтяной терминал в январе этого года по личному распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Беглова. Аммиачная селитра является потенциально взрывоопасным веществом. В начале августа 2020 года в морском порту столицы Ливана городе Бейруте произошел мощный взрыв на складе, где хранилось 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Жертвами взрыва тогда стали не менее ста человек, многие близлежащие здания получили серьезные повреждения.

Предполагается, что новым местом перевалки селитры станет грузовой порт Усть-Луга на западе Ленинградской области. Однако в настоящее время ему требуется модернизация инфраструктуры под новые требования отгрузки в укрепленных контейнерах для принятия и отправки таких объемов селитры.

Участники химического рынка говорят, что сейчас частично работают на склад. Пока что проблема со сбытом селитры, используемой в качестве нитратного удобрения, для них не стоит так остро с учетом того, что внутри страны существует высокий спрос во время посевной.

Как сообщили источники «Ъ», близкие к химическим компаниям, на данный момент поставщики, которые вели перевалку через порт Санкт-Петербург, ищут другие варианты экспорта. Это осложняется тем, что портовых мощностей для перевалки удобрений в России сейчас и так не хватает, а те, что есть, уже законтрактованы. Кроме того, согласование нового оборудования в Усть-Луге и других портах потребует существенных средств и времени. Использование более дальней портовой инфраструктуры существенно увеличит логистические затраты.

Официально в стивидорных, химических компаниях и Российской ассоциации производителей удобрений ситуацию не комментируют. В аппарате профильного вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова по этому поводу пока ничего не ответили, утверждает издание.
  • Сайт АО «Морской порт Санкт-Петербург»
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    -4
    Сегодня, 16:12
    Это станет серьезным финансовым ударом для самого порта и работающих на его территории логистических компаний,

    Два года войны прошло ,а что порт предпринял для обеспечения собственной безопасности ? Вот у него теперь убытки ,вот потери и я теперь должен их пожалеть и понять.Я так понимаю теперь бизнесмены попросят государство раскошелиться или компенсировать им убытки
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Сегодня, 16:22
      Это что, руководство порта виновато, что война два года идёт?
      А может и правда виновато. Бизнес должен уметь сам прогнозировать события и последствия, не оглядываясь на генералов с их победными реляциями.
      Почему не предусмотрели появление десятков тысяч беспилотников? Почему сразу не подготовились к налётам по всей европейской части страны?
      Были бы умные, свернули бы перевалку 25 февраля 22 года. А освободившиеся портовые мощности переориентировали на кирпичи, к примеру.
    2. Владимир-ТТТ Ранг пользователя
      Владимир-ТТТ
      +5
      Сегодня, 16:23
      Цитата: APASUS
      Два года войны прошло ,а что порт предпринял для обеспечения собственной безопасности ?

      У нас мобилизованные сами снаряжались, волонтеры дроны и рации закупали, теперь вот нефтезаводам и портам свое ПВО нужно заводить.
      А тем временем - у нас и выборы прошли практически единогласно, и наше правительство усиленно поддерживает московские стройки человейников для мигрантов - "все хорошо, прекрасная маркиза"
    3. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      +1
      Сегодня, 16:32
      Два года войны прошло ,а что порт предпринял для обеспечения собственной безопасности ?

      Простите, а какие мероприятия может позволить себе торговый порт, способные предотвратить угрозу от атаки дронов?
    4. knn54 Ранг пользователя
      knn54
      0
      Сегодня, 16:35
      А что,до Усть-Луги дрон(ы)не долетит?
  2. alystan Ранг пользователя
    alystan
    -2
    Сегодня, 16:29
    А на обеспечение безопасности Большого порта Санкт-Петербурга владельцы не желают вкладываться.
    1. Aken Ранг пользователя
      Aken
      +2
      Сегодня, 16:31
      А кто им продаст системы ПВО?
      Или они должны нанять Вагнер?
      1. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 16:33
        Говорят есть гражданские глушилки, а ещё можно сети натянуть вокруг зон перевалки, по заветам авторов ВО
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +2
          Сегодня, 16:35
          Сети натянуть ? Вы это серьёзно?
          Как себе это представляете? Над портовыми кранами или под ними?
      2. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 16:36
        А кто им продаст системы ПВО?

        Так Минобороны ни в какую не хочет брать на себя оборону всех стратегически важных объектов в стране и предлагает все на откуп.

        А ВПК разве это вотчина Шойгу? Они там сами в клиентах чистлятся, хоть и в привилегированных. Рыночная экономика, мать ее за ногу.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          0
          Сегодня, 16:38
          Бизнесмены-то купят. Только кто им позволит установить и использовать? Или на каждом заводе ЧВК создавать?
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Сегодня, 16:42
            Вот и я говорю, военные не желают, бизнес тоже не чешется, кто тогда будет страну защищать?

            При каждом предприятии и так существуют собственные ОП. Вменят им новую задачу и делов то. Только видно не хотят.

            Страна практически вся в руках бизнеса и получается сидят буратины и ждут, когда народ подымется их защищать или придут новые Минины и Пожарские.
            1. Aken Ранг пользователя
              Aken
              0
              Сегодня, 17:12
              Вы серьёзно предлагаете раздавать тяжёлое вооружения работникам предприятий?
              Спасение утопающих дело рук самих утопающих?
              МО умывает руки и не несёт за жизни гражданских никакой ответственности?
              Я Вас правильно понимаю?
              1. alystan Ранг пользователя
                alystan
                0
                Сегодня, 17:15
                Об этом же везде и все рассуждают.
                Какое тяжелое вооружение вы имеете в виду?
    2. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 16:42
      У нас есть родное МО которое нас бережёт, граница должна быть на замке, так?
  3. alexoff Ранг пользователя
    alexoff
    +1
    Сегодня, 16:32
    На украинские порты постоянно прилетают беспилотники, а они показывают уровень грузооборота как в 2021 году. На российский порт прилетела пара беспилотников - прекращаем работать на неопределенный срок.
    1. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      -1
      Сегодня, 16:36
      На российский порт прилетела пара беспилотников - прекращаем работать на неопределенный срок.

      Может не хотят вот такого? Потому что виновными, вдруг что, потом сделают собственников. А тут решение даже не их, а региональной власти.
      1. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 16:47
        Там были большие объемы селитры и она к тому же очень долго лежала на складах. Что само по себе чревато самовозгоранием.
        1. Гнусный скептик Ранг пользователя
          Гнусный скептик
          0
          Сегодня, 17:01
          Там были большие объемы селитры и она к тому же очень долго лежала на складах. Что само по себе чревато самовозгоранием.

          То, что она долго лежала в вопросе разрушений наоборот сыграло в плюс (опускаем то, что взрывоопасность выше).
          2750 тонн селитры равнозначны 0,9-1,1 т тротила, но только в свежем состоянии — со временем соль деградирует, и через 6 лет во влажном климате ориентировочная мощность может составлять примерно 0,2-0,22 т тротила.
          1. alystan Ранг пользователя
            alystan
            0
            Сегодня, 17:13
            то, что она долго лежала в вопросе разрушений наоборот сыграло в плюс

            Совершенно верно. И теракт там был однозначно. Ливан сам по себе такая клоака, и исторически вся страна поделена между спецслужбами "ведущих" западных стран. Там такие интересы, а главное никому не интересна судьба самих ливанцев. Которые тоже довольно сильно разделены по взглядам и позициям.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:20
        Нитраты щелочных металлов не взрываются. Нитрат аммония специально научились разбавлять сульфатом и прочим чтобы он не был пожароопасным лет сто назад. Взрывы нитрата аммония случаются довольно редко, вы точно уверены, что в портах или азотных заводах не случалось пожаров в течение десятилетий?
  4. Михаил Маслов Ранг пользователя
    Михаил Маслов
    0
    Сегодня, 16:36
    А тут как раз и есть изюминка.А кто и чем будет порт и другие обьекты защищать?.МО явно не до этого.Росгвардия?Чем и как.ПВО у гвардейцев нет и не будет,нужней на фронте.Собственник?Чем?О как ?
  5. С.З. Ранг пользователя
    С.З.
    0
    Сегодня, 16:51
    Россия - очень большая страна, и наша гражданская инфраструктура находится по большей части на западе. Такую площадь невозможно прикрыть от возможных атак. Ну не эвакуировать же промышленность за Урал, где, кстати, и с морем проблемы!

    Поэтому меры разумны, не можем защитить - надо убирать, а то разбомбят.
    1. Владимир-ТТТ Ранг пользователя
      Владимир-ТТТ
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: С.З.
      Такую площадь невозможно прикрыть от возможных атак. Ну не эвакуировать же промышленность за Урал, где, кстати, и с морем проблемы!

      А 24.02.22 этого не знали? И спустя два года - неожиданно обнаружилось...
      Опять обманули наших верх- власть- держащих...
      Интересно, кто? Американцы, наверное, они про российскую географию мало что знают...

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