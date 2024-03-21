Источник: Большой порт Санкт-Петербург прекратил перевалку селитры из-за угрозы ударов беспилотников
Расположенный на побережье Невской губы в устье Невы «Большой порт Санкт-Петербург» (бывший Ленинградский морской торговый порт) прекратил перевалку (погрузку-разгрузку) селитры из-за угрозы ударов беспилотников, все чаще запускаемых в последнее время украинскими террористами в том числе по Ленинградской области. Такое решение приняли власти региона еще в феврале этого года.
Речь идет о приостановке на неопределенный срок стивидорных работ по приемке и отправке минералов этого типа, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония. Как стало известно изданию «Коммерсантъ» («Ъ»), до введения запрета через грузовые терминалы порта ежегодно проходило около трех миллионов тонн селитры в год. Это станет серьезным финансовым ударом для самого порта и работающих на его территории логистических компаний, а также производителей и поставщиков селитры, которые и так находятся в сложном положении после потери торговых операций с Европой.
Источник «Ъ» сообщил, что перевалка селитры в порту прекращена после атаки беспилотников на Петербургский нефтяной терминал в январе этого года по личному распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Беглова. Аммиачная селитра является потенциально взрывоопасным веществом. В начале августа 2020 года в морском порту столицы Ливана городе Бейруте произошел мощный взрыв на складе, где хранилось 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры. Жертвами взрыва тогда стали не менее ста человек, многие близлежащие здания получили серьезные повреждения.
Предполагается, что новым местом перевалки селитры станет грузовой порт Усть-Луга на западе Ленинградской области. Однако в настоящее время ему требуется модернизация инфраструктуры под новые требования отгрузки в укрепленных контейнерах для принятия и отправки таких объемов селитры.
Участники химического рынка говорят, что сейчас частично работают на склад. Пока что проблема со сбытом селитры, используемой в качестве нитратного удобрения, для них не стоит так остро с учетом того, что внутри страны существует высокий спрос во время посевной.
Как сообщили источники «Ъ», близкие к химическим компаниям, на данный момент поставщики, которые вели перевалку через порт Санкт-Петербург, ищут другие варианты экспорта. Это осложняется тем, что портовых мощностей для перевалки удобрений в России сейчас и так не хватает, а те, что есть, уже законтрактованы. Кроме того, согласование нового оборудования в Усть-Луге и других портах потребует существенных средств и времени. Использование более дальней портовой инфраструктуры существенно увеличит логистические затраты.
Официально в стивидорных, химических компаниях и Российской ассоциации производителей удобрений ситуацию не комментируют. В аппарате профильного вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова по этому поводу пока ничего не ответили, утверждает издание.
- Сайт АО «Морской порт Санкт-Петербург»
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