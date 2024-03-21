Украинские БПЛА уничтожены над Крымом, Белгородской и Брянской областями
Сегодня днем сразу несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены над рядом российских регионов. Об этом сообщают Министерство обороны Российской Федерации и представители региональных властей.
По сообщению военного ведомства, около 14.30 мск над Белгородской областью был зафиксирован беспилотный летательный аппарат самолетного типа, с помощью которого противник планировал провести атаку на объекты на российской территории. Дежурными средствами сил противовоздушной обороны ВС РФ беспилотник был уничтожен.
Примерно в 15.00 мск средствами ПВО ВС РФ была пресечена попытка атаки украинской беспилотной авиации на объекты, расположенные на территории Крымского полуострова. По сообщению военного ведомства, атака была предпринята тремя беспилотниками самолетного типа. Все они были обнаружены и уничтожены силами ПВО.
Около 15.10 мск беспилотник самолетного типа был замечен в небе над Брянской областью. Как сообщает Минобороны РФ, дежурные средства ПВО ВС РФ перехватили дрон и над этим российским регионом.
Как видим, противник не оставляет попыток атаковать российские территории с применением беспилотных летательных аппаратов. В последнее время такие атаки особенно участились, что является своеобразной реакцией киевского режима на откровенные провалы на фронте.
Теперь украинские нацисты хотят переключить внимание и собственного населения, и западных спонсоров на мнимые «успехи» в виде подобных атак дронов или прочих диверсионных акций и вылазок в российских регионах.
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