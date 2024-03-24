Как немец ходил за семь морей хусита воевать

Причины



Подразделение хуситов на параде в Сане

Цели



Карта зоны дислокации кораблей (обозначено мелкими точками) в рамках операции Aspides.

Средства

История и характеристика корабля



Оперативный центр группы воздушной ситуационной осведомленности и радиоэлектронной борьбы фрегата Hessen



Немецкие источники заявляют дальность поражения целей с символом «более», может, это и так…



Работа 27-мм автомата Rev MLG 27

Предварительные итоги



Проводы



Писториус и М-А. Штрак-Циммерман на борту фрегата Hessen



На мостике фрегата Hessen

«24.02.24 фрегат Hessen обнаружил подозрительный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Поскольку процедура вызова на идентификацию не увенчалась успехом, фрегат начал оборонительные мероприятия на основе Правил ведения боевых действий. Выпущенные ракеты не смогли поразить цель и, как результат, БПЛА, информация о котором впоследствии была передана союзникам-партнерам, не был поражён. Это связано с технической ошибкой радиолокационной системы на борту фрегата Hessen. Ошибка была быстро выявлена и немедленно исправлена. Это означает, что в настоящее время нет никаких проблем в цепочке процессов применяемой системы вооружения».

«Никогда прежде в истории германского флота такой непредсказуемо оснащенный противник, как ополченцы-хуситы, не применяли средства поражения по военному кораблю с намерением уничтожить немцев. А в первом же, по-настоящему остром вооруженном конфликте, в чужой среде, с неизвестным противником – удалось уничтожить цель, так сказать, только со второй попытки».

«После первого инцидента вечером 26 февраля Hessen смог отразить атаку двух беспилотников, приближавшихся прямо с побережья Йемена: сначала корабль обнаружил беспилотный летательный аппарат на своем радаре и, вероятно, попытался уничтожить его с помощью ракеты Sea Sparrow Missile ESSM на удалении до 30 морских миль (55 километров) – с тем же отрицательным результатом, что и накануне – а затем сбил беспилотник из 76-мм бортовой пушки.



Через 15 минут был обнаружен еще один приближающийся беспилотник, против которого была развернута система ближнего радиуса действия RAM (Rolling Airframe Missile). Успешное применение обеих систем вооружения, рассчитанных на ближнюю дистанцию в несколько километров, свидетельствует о том, что беспилотники подошли относительно близко к кораблю».

«Требуется тщательно обращаться с секретной информацией о фрегате Hessen и его применении. Каждая деталь, скорее всего, будет оценена возможными противниками и использована для будущих стратегий атак».

«Широкодиапазонный датчик SMART-L, очевидно, неплохо справился со своей функцией, иначе Hessen не обнаружил бы американский беспилотник. Цель была обнаружена без распознавания «свой-чужой» (IFF) – с последующим запросом к американцам-участникам операции Prosperity Guardian, что осталось без ответа.



Либо у запрошенного ведомства США не было четкой картины ситуации, либо у него вообще не должно было быть этой картины, так как беспилотник работал на «другое ведомство». Маленькая заметка: корабли США не делятся своей ситуационной осведомленностью LINK с союзниками «второго ряда».

«Цель не была одной из тех, для которых изначально была разработана система SM-2 (Raytheon Standard Missile), а именно сверхзвуковые бомбардировщики типа «Бэкфайр» и противокорабельные ракеты. При этом цель летела «медленно», со скоростью менее 500 км/ч, следуя очень неудобным для поражения курсом, что снижает вероятность её поражения по мере удаления – физическое состояние, называемое проблемой перекрестной дальности. Это и сформировало ошибку в управлении огнем.



Функциональная цепочка широкодиапазонного датчика SMART-L / АФАР СУ / системы развёртывания вооружения CDS F124 / ракеты SM-2 находится на техническом уровне конца 90-х годов. С момента ввода в эксплуатацию в 2005 году, за прошедшие почти 20 лет, она просто устарела».

«Это самое серьезное развертывание немецкого военно-морского подразделения за многие десятилетия», – заявил военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«Фрегат Hessen – это наш золотой стандарт, если можно так выразиться».



Военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак (Jan Christian Kaack)

«Однако это золото нуждается в полировке. В случае с кораблями класса Sachsen, РЛС должна была подвергнуться модернизации уже этом году. По данным же управления закупок минобороны, это продлится до 2028 года. Только в конце 2023 года Sachsen получил новую систему основного вооружения, которую пришлось заменить после аварии в 2019 году, вследствие чего фрегат оставался без своего основного ракетного арсенала на протяжении пяти лет».

Боеприпасы

«Военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак неоднократно призывал к увеличению производства и накопления вооружений. «В области закупок боеприпасов, к сожалению, мы еще не достигли того уровня, на котором должны быть», – сказал он на военно-морской конференции в январе.



По просьбе бундестага в недавнем докладе министерства обороны было подтверждено, что запасы ракет средней дальности SM-2, в частности, не могут быть более пополнены. Пополнение любого боезапаса проблематично. Кроме того, в море не обеспечивается достаточное снабжение. Для этого корабли должны вернуться в базу».

«Фрегат Hessen в Красном море имеет ограниченное количество боеприпасов.

Проблема заключается в том, что на корабле имеется лишь минимальный запас для одного типа боеприпасов и совсем отсутствует запас для двух других.



Цель состоит не в том, чтобы постоянно оставаться в Красном море и там же пополнять боезапас, пояснил адмирал флота Аксель Шульц. Он является командующим 2-й оперативной флотилией ВМС в Вильгельмсхафене, к которой приписан Hessen.



«У нас ограниченное количество ракет, поэтому мы должны выполнить миссию как можно скорее, так как рано или поздно у нас закончатся ценные боеприпасы», – сказал Шульц агентству NDR.



«Если в какой-то момент у нас закончится БК, если мы все расстреляем, то миссия для нас все равно будет окончена. Другого пути нет. Мы не можем отправить куда-либо безоружный корабль».

«По информации бундесвера фрегат предотвратил атаку надводного дрона на группу гражданских судов, ведомых буксиром. Дрон был уничтожен при помощи вертолёта.



Вертолёт Sea Lynx Mk88A. Вооружение две торпеды MK46 или MU90, пулемёт 12,7 мм.

«Дальнейшие подробности отражения атаки не могут быть даны по оперативным соображениям».

Какие можно сделать выводы?