Как немец ходил за семь морей хусита воевать

Причины



Подразделение хуситов на параде в Сане

Цели



Карта зоны дислокации кораблей (обозначено мелкими точками) в рамках операции Aspides.

Средства

История и характеристика корабля



Оперативный центр группы воздушной ситуационной осведомленности и радиоэлектронной борьбы фрегата Hessen



Немецкие источники заявляют дальность поражения целей с символом «более», может, это и так…



Работа 27-мм автомата Rev MLG 27

Предварительные итоги



Проводы



Писториус и М-А. Штрак-Циммерман на борту фрегата Hessen



На мостике фрегата Hessen

«24.02.24 фрегат Hessen обнаружил подозрительный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Поскольку процедура вызова на идентификацию не увенчалась успехом, фрегат начал оборонительные мероприятия на основе Правил ведения боевых действий. Выпущенные ракеты не смогли поразить цель и, как результат, БПЛА, информация о котором впоследствии была передана союзникам-партнерам, не был поражён. Это связано с технической ошибкой радиолокационной системы на борту фрегата Hessen. Ошибка была быстро выявлена и немедленно исправлена. Это означает, что в настоящее время нет никаких проблем в цепочке процессов применяемой системы вооружения».

«Никогда прежде в истории германского флота такой непредсказуемо оснащенный противник, как ополченцы-хуситы, не применяли средства поражения по военному кораблю с намерением уничтожить немцев. А в первом же, по-настоящему остром вооруженном конфликте, в чужой среде, с неизвестным противником – удалось уничтожить цель, так сказать, только со второй попытки».

«После первого инцидента вечером 26 февраля Hessen смог отразить атаку двух беспилотников, приближавшихся прямо с побережья Йемена: сначала корабль обнаружил беспилотный летательный аппарат на своем радаре и, вероятно, попытался уничтожить его с помощью ракеты Sea Sparrow Missile ESSM на удалении до 30 морских миль (55 километров) – с тем же отрицательным результатом, что и накануне – а затем сбил беспилотник из 76-мм бортовой пушки.



Через 15 минут был обнаружен еще один приближающийся беспилотник, против которого была развернута система ближнего радиуса действия RAM (Rolling Airframe Missile). Успешное применение обеих систем вооружения, рассчитанных на ближнюю дистанцию в несколько километров, свидетельствует о том, что беспилотники подошли относительно близко к кораблю».

«Требуется тщательно обращаться с секретной информацией о фрегате Hessen и его применении. Каждая деталь, скорее всего, будет оценена возможными противниками и использована для будущих стратегий атак».

«Широкодиапазонный датчик SMART-L, очевидно, неплохо справился со своей функцией, иначе Hessen не обнаружил бы американский беспилотник. Цель была обнаружена без распознавания «свой-чужой» (IFF) – с последующим запросом к американцам-участникам операции Prosperity Guardian, что осталось без ответа.



Либо у запрошенного ведомства США не было четкой картины ситуации, либо у него вообще не должно было быть этой картины, так как беспилотник работал на «другое ведомство». Маленькая заметка: корабли США не делятся своей ситуационной осведомленностью LINK с союзниками «второго ряда».

«Цель не была одной из тех, для которых изначально была разработана система SM-2 (Raytheon Standard Missile), а именно сверхзвуковые бомбардировщики типа «Бэкфайр» и противокорабельные ракеты. При этом цель летела «медленно», со скоростью менее 500 км/ч, следуя очень неудобным для поражения курсом, что снижает вероятность её поражения по мере удаления – физическое состояние, называемое проблемой перекрестной дальности. Это и сформировало ошибку в управлении огнем.



Функциональная цепочка широкодиапазонного датчика SMART-L / АФАР СУ / системы развёртывания вооружения CDS F124 / ракеты SM-2 находится на техническом уровне конца 90-х годов. С момента ввода в эксплуатацию в 2005 году, за прошедшие почти 20 лет, она просто устарела».

«Это самое серьезное развертывание немецкого военно-морского подразделения за многие десятилетия», – заявил военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«Фрегат Hessen – это наш золотой стандарт, если можно так выразиться».



Военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак (Jan Christian Kaack)

«Однако это золото нуждается в полировке. В случае с кораблями класса Sachsen, РЛС должна была подвергнуться модернизации уже этом году. По данным же управления закупок минобороны, это продлится до 2028 года. Только в конце 2023 года Sachsen получил новую систему основного вооружения, которую пришлось заменить после аварии в 2019 году, вследствие чего фрегат оставался без своего основного ракетного арсенала на протяжении пяти лет».

Боеприпасы

«Военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак неоднократно призывал к увеличению производства и накопления вооружений. «В области закупок боеприпасов, к сожалению, мы еще не достигли того уровня, на котором должны быть», – сказал он на военно-морской конференции в январе.



По просьбе бундестага в недавнем докладе министерства обороны было подтверждено, что запасы ракет средней дальности SM-2, в частности, не могут быть более пополнены. Пополнение любого боезапаса проблематично. Кроме того, в море не обеспечивается достаточное снабжение. Для этого корабли должны вернуться в базу».

«Фрегат Hessen в Красном море имеет ограниченное количество боеприпасов.

Проблема заключается в том, что на корабле имеется лишь минимальный запас для одного типа боеприпасов и совсем отсутствует запас для двух других.



Цель состоит не в том, чтобы постоянно оставаться в Красном море и там же пополнять боезапас, пояснил адмирал флота Аксель Шульц. Он является командующим 2-й оперативной флотилией ВМС в Вильгельмсхафене, к которой приписан Hessen.



«У нас ограниченное количество ракет, поэтому мы должны выполнить миссию как можно скорее, так как рано или поздно у нас закончатся ценные боеприпасы», – сказал Шульц агентству NDR.



«Если в какой-то момент у нас закончится БК, если мы все расстреляем, то миссия для нас все равно будет окончена. Другого пути нет. Мы не можем отправить куда-либо безоружный корабль».

«По информации бундесвера фрегат предотвратил атаку надводного дрона на группу гражданских судов, ведомых буксиром. Дрон был уничтожен при помощи вертолёта.



Вертолёт Sea Lynx Mk88A. Вооружение две торпеды MK46 или MU90, пулемёт 12,7 мм.

«Дальнейшие подробности отражения атаки не могут быть даны по оперативным соображениям».

Какие можно сделать выводы?

После трагических событий в Израиле 7 октября 2023 года и последовавшей за ней операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) практически единственной страной мусульмано-арабского мира, которая действительно не только словом, но и «огнём и мечом» поддержала палестинских братьев, стал Йемен. Вернее – его часть, представленная народом, который мы называем хуситами или же приверженцами движения «Ансар Аллах». По разным оценкам, численность этого движения достигает десяти миллионов человек, то есть это треть населения страны, да и столица страны Сана находится под их влиянием.После нескольких пусков ракет и беспилотников в сторону Израиля, которые по разным причинам не достигли намеченных целей, хуситы перешли к другим, более радикальным и чувствительным для противника действиям. Начиная с ноября 2023 года они стали захватывать и обстреливать суда, принадлежащие Израилю или странам, которые поддерживают Израиль или торгуют с ним.Если сказать коротко, то они стали лупить почти по всем судам, проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив по пути в Красное море или из него, всеми средствами поражения, которыми они могли до этих судов дотянуться. А суда эти, в основном перевозящие всевозможные грузы и нефтепродукты, следуют через Суэцкий канал.И к концу 2023 года объём перевозок упал на 28 %, а за первые 10 дней марта 2024 года, по данным МВФ, на 62 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Вот тут-то граждане капиталисты и поднапряглись, ведь через Суэц и далее в порты Турции, Европы и в Америку транспортировалось в 2022 году более 1,4 млрд тонн грузов (от 10 до 19 процентов от мирового объёма перевозок!) и проходило до 23 тыс. судов в год.Учитывая то, что 12 судоходных компаний, в том числе итало-швейцарская MSC, французская CMA CGM, датская Maersk, а также энергокорпорация BP решили направлять суда через мыс Доброй Надежды, то есть в обход, то срок доставки грузов увеличился до двух недель.Стремительную потерю денег нужно было срочно прекращать.И вот в ночь с 18 на 19 декабря 2023 года США объявляют о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian). Цель операции под эгидой многонациональных Объединенных морских сил – обеспечение безопасности судоходства в Красном море. Тут же подписались повоевать вместе с американцами Великобритания, Канада, Бахрейн, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшельские острова. Ясное дело, без флота Сейшел ничего бы не получилось…А если без шуток, американцы подогнали в регион довольно мощную авианесущую группу во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhover CVN-69.Кроме этой громадины в состав группы входят:– крейсер класса Ticonderoga;– четыре эсминца класса Arleigh Burke;– атомная многоцелевая подводная лодка типа Ohio.Ну а там, где Штаты, как же без когда-то великой Британии, которую представил эсминец HMS Diamond.А 19 февраля 2024 года министры иностранных дел стран Евросоюза приняли официальное решение о том, что 27 европейских стран примут участие в собственной военно-морской операции под названием EUNAVFOR (European Union Naval Force) Aspides, что в переводе с греческого означает «Щит».27 стран – это было, конечно, мощно. Но пока что свои корабли отправили только Франция, Бельгия, Греция, Нидерланды, Дания, Италия и Германия.Задача операции: «защита гражданских судов в Красном море и Аденском проливе от нападений хуситов. Зона действия мандата распространяется далее за Ормузский пролив до Персидского залива включительно».По порядку посмотрим, какие корабли (номера вымпелов видны) были отправлены для выполнения поставленной задачи.Фрегат Languedoc, в составе флота с 2015 года.Фрегат Louise-Marie, в составе флота с 2008 года. До этого с 1991 служил в составе Королевских ВМС Нидерландов.Фрегат Hydra, в составе флота с 1992 года.Фрегат HNLMS Tromp, в составе флота с 2004 года.Фрегат Iver Huitfeldt, в составе флота с 2012 года.Фрегат Virginio Fasan, в составе флота с 2012 года.A вот и наш герой, представляющийФрегат Hessen, в строю с 21 апреля 2006 года.В процессе сбора материала для статьи я узнал интересную вещь. Корабли и катера военно-морского флота Германии носят названия федеральных земель, городов и муниципалитетов, а также гор и рек. Когда флот получает новый класс кораблей, правительства земель и мэры городов и муниципалитетов могут выразить свою заинтересованность в спонсировании одного из кораблей этого класса. Интерес к спонсорству судна настолько велик, что запросов больше, чем доступных кораблей.Затем официальное присвоение имени осуществляется федеральным министром обороны. То есть первый корабль, получая имя, закрепляет тем самым наименование всего класса. Например, три фрегата Type 124 составляют класс Sachsen, названный в честь головного корабля с таким же названием.Другими словами, фрегаты получают имена в честь федеральных земель, танкеры флота – в честь гор, тендеры – в честь рек, корветы и миноносцы – в честь городов и поселков.Единственное исключение – подводные лодки. Традиционно их названия состоят только из цифр. Это восходит к кайзермарине. В данном конкретном случае, фрегат перенял имя миноносца класса Hamburg (годы службы 1968–1990), который в свою очередь унаследовал имя Hessen, от линкора, который был на службе с 1905 по 1945 год в кайзермарине, затем в райхсмарине и закончил свой век в 1960 году в составе ВМФ СССР.Итак, фрегат Hessen (F 221) Type 124 был построен на верфи Нордзееверке в Эмдене за четыре года, в период с 2001 по 2005 год и был принят на вооружение в Вильгельмсхафене 21 апреля 2006 года как третий корабль класса Sachsen.Официальным предназначением кораблей данного класса, по данным бундесвера, является «эскорт и сопровождение, а также контроль за морским пространством». При этом основной задачей считается в качестве корабля-командного пункта соединения осуществлять, во-первых, противовоздушную оборону, в целях защиты как военно-морских подразделений, так и сухопутных сил, а также борьбу с надводными и подводными целями. В феврале этого года было дополнено «вести борьбу c безэкипажными камикадзе-катерами».На сегодняшний день фрегаты класса Sachsen считаются самыми современными и боеспособными кораблями как военно-морского флота Германии, так и флотов европейских союзников. По крайней мере, так заявляют немцы. Остальные пока вроде не спорят.Для осуществления основной задачи, противовоздушной обороны, фрегат оснащён системой Radar SMART-L (Signal Multibeam Asquisition Radar for Tracking, L band), при помощи которой он может обнаруживать и сопровождать более чем 1 000 целей в радиусе до 400 километров одновременно.В паре с SMART-L работает радар с активной фазированной решеткой APAR (Active Phased Array Radar).APAR состоит из четырёх плоских фиксированных антенн с фазированной решеткой, каждая из которых имеет более 3 000 элементов передатчика/приемника, которые делят азимутальный диапазон на четыре сектора по 90°. Все антенны могут одновременно контролировать свои сектора, а также одномоментно отслеживать множество морских и авиационных целей в пределах каждого сектора.Из автоматически сопровождаемых 1 000 целей, могут быть отселектированы до 60, которые являются приоритетными и подлежат уничтожению. Полученные данные передаются в систему управления и вооружения оперативного центра корабля.Компьютерным ядром корабля является система командования и развертывания вооружения (FüWES) с мощной вычислительной способностью: она обрабатывает все данные от радаров и других датчиков, а также информацию, предоставляемую кораблями союзников. Работа системы поддерживается более чем десятком бортовых компьютеров.ПВО фрегата в качестве средств поражения включает три вида зенитных управляемых ракет, что позволяет ему обеспечить защиту для прикрываемых судов в трёх эшелонах.Итак, ракеты:SM-2 (Standard Missile2) Block IIIA, с дальностью более 160 км.RIM-162 ESSМ (Evolved Sea Sparrow Missile), с дальностью более 50 км.RAM (Rolling Airframe Missile), с дальностью более10 км.Ракеты SM-2 Block IIIA и Sea Sparrow расположены и запускаются через универсальную пусковую установку Mk 41VLS, имеющую 32 ячейки. Теоретически Hessen может запустить 32 СМ-2 Block IIIA или 128 See Sparrow (по 4 штуки на ячейку).Две пусковые установки RIM-116 позволяют осуществить запуск 42 штук RAM (Rolling Airframe Missile).По факту, по оценкам экспертов, Hessen отправился выполнять задачи со следующим боекомплектом:SM-2 Block IIIA – 24 шт.RIM-162 ESSМ (Evolved Sea Sparrow Missile) – 32 шт.RAM (Rolling Airframe Missile) – 42 шт.Итого: 98 шт.Непосредственно для самообороны используются четыре пусковые установки ложных целей MASS (Multi Ammunition Softskill System).В качестве так называемой комбинированной электронной системы боевого управления используется комплекс ECM/ESM FL 1800 S II.Я довольно подробно задержался на обзоре системы ПВО корабля, так как именно эта его сильная сторона и должна была обеспечить стопроцентно успешное выполнение поставленной задачи – уничтожение всего, что летит в сторону морских просторов от йеменских берегов.Кроме системы ПВО, корабль вооружён также 76-миллиметровым орудием главного калибра, двумя морскими 27-мм автоматами Rev MLG 27, четырьмя 12,7-мм пулемётами, 2x4 пусковыми установками FK-Starter для противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon, двумя трёхтрубными торпедными аппаратами MKL 32 для торпед MU90.В придачу к этому два вертолёта Sea Lynx Mk88A.Итак, 8 февраля 2024 года в 10 часов утра фрегат Hessen торжественно, в присутствии почётных высоких гостей, представителей руководства федеральной земли, представителей бундестага, естественно, корреспондентов и телевидения, под звуки оркестра покинул гавань Вильгельмсхафена и отправился в Красное море.По пути во время стоянки в базе на острове Крит 20 февраля на борт поднялись министр обороны Борис Писториус в сопровождении всеми нами «горячо любимой» госпожи Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая является председателем совета обороны в бундестаге.Высокие гости пообщались с представителями команды, министр произнёс напутственную речь, в которой назвал участников операции «великими воинами», отметив отличную выучку и техническое оснащение корабля и команды. Он выразил также уверенность в успешном проведении миссии: «Mы можем сделать это, мы сделаем это», – сказал министр, добавив, что он полон уважения и восхищения работой и самоотверженностью участников миссии.Что примечательно, немцы очень спешили застолбить себе место среди первых защитников гражданского судоходства в Красном море. Ведь только 19 февраля 2024 года Евросоюз принял решение о проведении военно-морской операции под названием Aspides. А в бундестаге решение об участии Германии в этой операции было проголосовано только 23 февраля 2024 года. Корабль же покинул базу в Германии 8 февраля.И вот 25–26 февраля телевидение, Интернет и пресса разразились информацией о том, что фрегат Hessen сразу же по прибытию в назначенный район вступил в бой с хуситским беспилотником и героически его уничтожил. Правда, через какое-то время сообщили, что вроде как не уничтожил, а только обстрелял, и это как бы вообще не хуситский, а неизвестно чей, а потом уточнили, что это был разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, управляемый из центрального командного центра США в Бахрейне – не зарегистрированный и с выключенным IFF-транспондером.А врезал Hessen по «Жнецу» двумя ракетами SM-2 Block IIIA с ожидаемой вероятностью уничтожения цели 90 %! Результат – ноль.Официально какое-то невнятное бормотание о том, что просто не попали, или как бы в последний момент сработала система «свой-чужой», а в принципе, так случается, война же…Из официального брифинга в парламенте:Пресса продолжает отмечать, что фрегат – один из лучших из того, что есть на вооружении Германии – с лучшим оснащением, боеприпасами и с самым высоким уровнем подготовки команды.Чего не хватает кораблю и экипажу, так это военного опыта. До сих пор ВМС Германии обычно приходилось реально использовать корабли, чтобы гонять пиратов, поддерживать эмбарго, да оказывать помощь беженцам на лодках. Ясное дело, были учения, на которых стрельбы ракетами всегда велись в лабораторных условиях, в хорошую погоду и по правильно подготовленным целям, потому как ракеты безумно дорогие.А вот настоящей войны, когда корабль смог бы доказать свой высокий уровень подготовки и возможностей, не было.Ну и, конечно, враг. Коварный и непредсказуемый хусит.Нужно отметить, что после первого блина, который комом, немцы 26 февраля завалили два хуситских беспилотника. Что это были за аппараты, не сообщалось. Но было опубликовано следующее, в частности журналом MarineForum:В деталях всё происходило следующим образом:А вот конкретного ответа на то, почему дважды Hessen не справился с перехватом воздушных целей именно ракетным оружием , на что он и был заточен, нет.Почему это случилось, по-прежнему остаётся без ответа, хотя напрашивается вариант, что американские противовоздушные ракеты просто неприспособлены для борьбы с подобными целями.Вот что пишет MarineForum:Вместе с тем MarineForum считает, что это фиаско является также следствием следующих, факторов:– недостаточный уровень коммуникации, как внутри групп кораблей, так и между самими группами.Вот так, ребята из «второго ряда», получите и распишитесь!Следующий негативный фактор:Издание Deutsche Welle дополнило именно на эту тему:Сведя вместе информацию от MarineForum и слова вице-адмирала, получается, как в фильме «Волга-Волга»: «Примите от этих граждан брак и выдайте им другой…»Та же Deutsche Welle пишет:Mercur.de добавляет:Это все весьма логично, но тогда вопрос «Где карта, Билли?» встает во всей своей апокалиптической красоте.Где боекомплекты для кораблей?Почти месяц не было никакой информации, где находится корабль, с кем и как воюет, и вот 21 марта телевизионный канал ARD в программе Tagesschau сообщил о ещё одной победе фрегата:Ну вот, пожалуй, в основном и всё, что я хотел рассказать о походе фрегата Hessen в Красное море и о его первой настоящей войне.Где он находится сегодня, с кем и как воюет, из официальных источников узнать невозможно.Пока я собирал материал для статьи, пока компоновал его, писал текст, я постоянно думал о непростой, мягко говоря, ситуации с нашим Краснознамённым Черноморским флотом. То, что у немцев тоже не так уж и гладко, не сняло тяжесть с души. Это же не по поговорке: «Если у меня сарай сгорел, это не страшно, главное, чтобы у соседа корова сдохла» – как-то так это звучит.На примере немцев это ещё раз привело меня к мысли, что политические пиар-акции, парады, учения, это всё, наверное, необходимо. Но война, большая или маленькая, всё сразу же расставляет на свои места, обнажает, во-первых, все проблемы, от мельчайших до катастрофических и, во-вторых (дай Бог, чтобы этого было побольше) – подчёркивает успехи, технические прорывы, верные решения, мудрость командиров и героизм бойцов.Война – это страшный, беспощадный, ничего не прощающий учитель. И чтобы быть отличником в этой школе, всем нужно ой как много сделать. А оценка и результат в этой школе – человеческая жизнь.Вот о чём я всё время думал, пока писал о всего одной военно-морской операции, вернее – об одном её эпизоде, которую проводил и проводит противник России.А выводы, я думаю, каждый, кто ознакомится с результатами моей работы, сделает сам. К тому же на нашем сайте зарегистрировано множество людей, которые, в отличие от меня, являются настоящими знатоками военно-морского флота или флотов.