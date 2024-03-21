Украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети

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Украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети

Украинский парламент сегодня окончательно принял законопроект №10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Документ среди прочего предусматривает возможность для солдат и офицеров ВСУ при необходимости находиться на лечении в течение года, без обязательного прохождения ВВК раз в четыре месяца. Также данным законом устанавливается единоразовая выплата семье погибшего военнослужащего в размере 15 млн гривен (35,5 млн рублей).



С учетом текущих потерь ВСУ, не совсем понятно, где режим Зеленского найдет средства для вышеупомянутых выплат. Впрочем, со слов украинского лидера, его армия с начала конфликта потеряла чуть более 30 тыс. человек.

Остальные, вероятно, попали в списки пропавших без вести.

Между тем в принятом законе есть еще один нюанс. Дело в том, что, во время голосовании за него в первом чтении, документ содержал запрет для военнослужащих снимать видео на передовой и выкладывать их в Сеть.

Такая мера должна была исключить возможность ВС РФ определить место положения авторов ролика и их подразделения, разгадать замысел командования ВСУ, а также оценить силы и средства украинской армии.

Однако, как сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко (в РФ признан террористом и экстремистом), вышеупомянутый запрет, перед окончательным голосованием за законопроект №10313, из документа удалили.

Выходит, что украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети на официальном уровне.
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    12 комментариев
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    1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +2
      Сегодня, 16:17
      Пусть координаты не забывают к роликам прикладывать. Установить на законодательном уровне.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 16:22
        Украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети

        Да неужели...??? В стране с одним телеканалом что-то разрешили...??? Впрочем ВСУшники и раньше всё выкладывали без всякого разрешения, прекрасно понимая, что дальше окопа всё равно не пошлют... Может по этому и сделали вид что разрешили... Терять то нечего... am
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 16:22
      Ой щас скока перемог накладут lol
    3. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      +1
      Сегодня, 16:26
      15 лямов украинских чуть ли не свободно конвертируемых! А они ещё упираются, приходится как собак отлавливать. Неблагодарные!
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 16:28
      Но в основном это окажутся ролики от ЦИПсО.
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:32
      «Также данным законом устанавливается единоразовая выплата семье погибшего военнослужащего в размере 15 млн гривен (35,5 млн рублей)» —

      — Сейчас дружини погонят своих чоловіків на фронт,и мобилизации не надо ...
    6. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      -1
      Сегодня, 16:34
      Получается , что украинским военным разрешено снимать 'украинское мясо' и сожжённое американское железо и выкладывать в Сеть.
    7. A.A.G. Ранг пользователя
      A.A.G.
      +1
      Сегодня, 16:51
      "... Дело в том, что, во время голосовании...".
      Поправить бы...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 16:59
        Это ещё что... laughing
        Сейчас по телику в бегущей строке - "уничтожены места дислокации дрг всу вблизи границ в белгородской области" belay
        Практически диверсия. Два разных смысла с буквой "в" и без неё
        1. A.A.G. Ранг пользователя
          A.A.G.
          +1
          Сегодня, 17:01
          Цитата: Я свой
          Это ещё что... laughing
          Сейчас по телику в бегущей строке - "уничтожены места дислокации дрг всу вблизи границ в белгородской области" belay

          Неее... Я туда не лезу, - это уже не грамматика, а политика.)))
    8. С.З. Ранг пользователя
      С.З.
      +1
      Сегодня, 17:00
      "Также данным законом устанавливается единоразовая выплата семье погибшего военнослужащего в размере 15 млн гривен (35,5 млн рублей)."

      Чет много...
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 17:03
        "... берите, берите. Я себе ещё нарисую" laughing

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