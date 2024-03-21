Украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети
Украинский парламент сегодня окончательно принял законопроект №10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Документ среди прочего предусматривает возможность для солдат и офицеров ВСУ при необходимости находиться на лечении в течение года, без обязательного прохождения ВВК раз в четыре месяца. Также данным законом устанавливается единоразовая выплата семье погибшего военнослужащего в размере 15 млн гривен (35,5 млн рублей).
С учетом текущих потерь ВСУ, не совсем понятно, где режим Зеленского найдет средства для вышеупомянутых выплат. Впрочем, со слов украинского лидера, его армия с начала конфликта потеряла чуть более 30 тыс. человек.
Остальные, вероятно, попали в списки пропавших без вести.
Между тем в принятом законе есть еще один нюанс. Дело в том, что, во время голосовании за него в первом чтении, документ содержал запрет для военнослужащих снимать видео на передовой и выкладывать их в Сеть.
Такая мера должна была исключить возможность ВС РФ определить место положения авторов ролика и их подразделения, разгадать замысел командования ВСУ, а также оценить силы и средства украинской армии.
Однако, как сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко (в РФ признан террористом и экстремистом), вышеупомянутый запрет, перед окончательным голосованием за законопроект №10313, из документа удалили.
Выходит, что украинским военным разрешили снимать видео на передовой и выкладывать в соцсети на официальном уровне.
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