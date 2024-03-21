СМИ Украины сообщили о взрыве в Николаеве после ракетного удара
Днем в четверг в городе Николаеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили украинские средства массовой информации, ссылаясь, в том числе, и на сведения от местных жителей.
По утверждению ряда СМИ Украины, взрыв стал результатом ракетного удара ВС РФ по территории города. Судя по всему, был нанесен удар по одному из объектов военного назначения ВСУ, которых много в Николаеве, расположенном не так далеко от прифронтовой зоны на Херсонском направлении.
Примерно в 15.29 мск в Николаеве была объявлена воздушная тревога, что следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Тревога звучала длительное время. Пока власти города и области никак не комментируют информацию о ракетном ударе.
Отметим, что ВС РФ регулярно наносят ракетные удары по объектам военного назначения на тех территориях, которые контролируются киевским режимом. Прежде всего, ударяют по местам дислокации сил и средств противника, складам с боеприпасами, военно-промышленным предприятиям и ремонтным базам, а также по логистической и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях.
По понятным причинам, киевский режим предпочитает замалчивать информацию о реальных последствиях прилетов российских ракет для своей военной инфраструктуры. Вместо этого распространяется дезинформация о том, будто бы ракетные удары наносятся по гражданским объектам, хотя никакого реального смысла в этом бы не было.
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