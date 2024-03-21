С аэродромов Польши поднималась в воздух авиация НАТО во время ракетной атаки РФ на объекты Украины

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С аэродромов Польши поднималась в воздух авиация НАТО во время ракетной атаки РФ на объекты Украины

С военных аэродромов Польши поднималась в воздух авиация НАТО во время сегодняшней ракетной атаки РФ на объекты Украины. По крайней мере, в момент массированного удара ВС России по украинским целям польские истребители пошли на взлет.

Об этом сообщили через соцсети в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация

- сказано в сообщении.

Военные заявили, что они так действовали для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Так как в заявлении упоминаются и союзные самолеты, можно предположить, что с аэродромов были подняты не только истребители ВВС Польши.


Авиационное командование предупредило население о вероятном повышении уровня шума. В первую очередь, это ощутили жители юго-востока страны.

Свои действия польские военные объясняют возросшей активностью дальней стратегической авиации России, которая участвовала в нанесении ракетных ударов по украинским объектам минувшей ночью.

Вооруженные силы РФ сегодня нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Украинские источники отмечают, что мощная атака средствами дальнего действия была предпринята после 44-дневного перерыва. Они сообщают, что Россия задействовала не менее 30 крылатых ракет. Среди них – Х-101, Х-55, Х-555 и гиперзвуковые «Кинжалы». Наибольшее «внимание» российские военные уделили Киеву и окрестностям.
  • Минобороны Польши
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7 комментариев
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  1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    +2
    Сегодня, 16:43
    А разве Х-555 не под спец б/ч разработана? Вероятно, наши проводят боевые испытания х-555 заменив б/ч на фугасную в условиях противодействия ПВО и РЭБ НАТО. И оперативно внесут изменения в конструкцию, если потребуется. Чтоб еслив чё, "ядрен батон" гарантированно был доставлен адресату. Кстати, о системах THAAD чего - то не слышно, или амеров жаба душит такой комплекс поставить украм.
    1. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:14
      А разве Х-555 не под спец б/ч разработана? Вероятно, наши проводят боевые испытания х-555 заменив б/ч на фугасную в условиях противодействия ПВО и РЭБ НАТО. И оперативно внесут изменения в конструкцию, если потребуется. Чтоб еслив чё, "ядрен батон" гарантированно был доставлен адресату. Кстати, о системах THAAD чего - то не слышно, или амеров жаба душит такой комплекс поставить украм.
      Чтобы без Вас делали бы лица из технической разведки стран НАТО. Молодец. good drinks
  2. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 16:46
    Интересно что накрыли важного? Налет не слабый, видать много целей появилось серьезных
  3. frruc Ранг пользователя
    frruc
    +2
    Сегодня, 16:53
    Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация
    - сказано в сообщении.

    А кого они предупреждали и к кому обращались, непонятно. sad
  4. Простой Ранг пользователя
    Простой
    -1
    Сегодня, 17:06
    Перегнали очередную пару F-16 на Украину?
  5. Ирса Ранг пользователя
    Ирса
    0
    Сегодня, 17:11
    В соцсетях предупредили население belay ? Блогеры военной авиации чтоли. Непонятно
  6. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 17:19
    Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация

    - сказано в сообщении.
    Могут не переживать поступит приказ и до польской с союзной авиацией дойдёт очередь. good drinks

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