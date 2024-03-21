С аэродромов Польши поднималась в воздух авиация НАТО во время ракетной атаки РФ на объекты Украины
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С военных аэродромов Польши поднималась в воздух авиация НАТО во время сегодняшней ракетной атаки РФ на объекты Украины. По крайней мере, в момент массированного удара ВС России по украинским целям польские истребители пошли на взлет.
Об этом сообщили через соцсети в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация
- сказано в сообщении.
Военные заявили, что они так действовали для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Так как в заявлении упоминаются и союзные самолеты, можно предположить, что с аэродромов были подняты не только истребители ВВС Польши.
Авиационное командование предупредило население о вероятном повышении уровня шума. В первую очередь, это ощутили жители юго-востока страны.
Свои действия польские военные объясняют возросшей активностью дальней стратегической авиации России, которая участвовала в нанесении ракетных ударов по украинским объектам минувшей ночью.
Вооруженные силы РФ сегодня нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины. Украинские источники отмечают, что мощная атака средствами дальнего действия была предпринята после 44-дневного перерыва. Они сообщают, что Россия задействовала не менее 30 крылатых ракет. Среди них – Х-101, Х-55, Х-555 и гиперзвуковые «Кинжалы». Наибольшее «внимание» российские военные уделили Киеву и окрестностям.
Минобороны Польши
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