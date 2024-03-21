Глава евродипломатии заявил, что Европа не пойдет «умирать за Донбасс»

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Глава евродипломатии заявил, что Европа не пойдет «умирать за Донбасс»

Не стоит преувеличивать риски прямого вовлечения стран Европы в украинский конфликт. С таким заявлением выступил комиссар Еврокомиссии по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, комментируя последние обсуждения перспектив ввода войск стран НАТО на территорию Украины.

По утверждению Борреля, Евросоюз поддерживает Украину, но непосредственно принимать участие в вооруженном конфликте страны ЕС не будут. Так политик попытался успокоить европейцев, которые в последнее время весьма взбудоражены постоянным обсуждением в прессе возможности начала прямого вооруженного конфликта с Россией.

Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам

- заявил Боррель.

Глава евродипломатии призвал «не пугать людей» неизбежностью войны. Он отметил, что необходимо лишь и далее оказывать поддержку Украине – военной помощью и деньгами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о том, что не исключает возможности введения на территорию Украины подразделений французской армии. Слова французского лидера вызвали очень бурную реакцию в европейском медийном пространстве.

Правительства сразу нескольких стран ЕС поспешили отмежеваться от заявлений президента Франции, подчеркнув, что речи о том, чтобы отправить контингенты войск НАТО на Украину, якобы и быть не может. Некоторые эксперты даже обвинили Макрона в игре на руку России, поскольку он показал Москве отсутствие единства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по вопросу силовой поддержки Украины.
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    12 комментариев
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    1. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +4
      Сегодня, 16:35
      Французы рванули помогать, видно решили быть первыми в количестве убитых иностранцев в Бандерстане.
      1. Олеся Леся Ранг пользователя
        Олеся Леся
        +3
        Сегодня, 16:39
        Никто там за неньку умирать не собирается, им на чубатых наплевать, им нужны земли там, которые уже выкупили западные корпорации. А чтобы защитить свои "дармовые" приобретения то всё равно солдатэн будут отправлять европейских.
        1. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +1
          Сегодня, 16:46
          На войне вообще никто не собирается умирать, все собираются побеждать. Но реальность иная
      2. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        +2
        Сегодня, 16:53
        Там поляки в лидерах. Хренцузы еще не скоро их догонят. Главное, пусть кучкуются плотнее.
    2. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +2
      Сегодня, 16:42
      Посмотрим, посмотрим. Бордель хозяин своим словам - может дать слово, но может и обратно взять.
      Надеюсь, в этот раз, он не лукавит.
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 16:42
      «Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам» —

      — Помочь украинцам умирать , до последнего...
    4. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +1
      Сегодня, 16:48
      Как это не пойдет? Если не хочется "зв Донбасс", то тут море вариантов: "за демократические ценности", за "евроатлантическую солидарность", "против Тирана Путина" в конце концов...
      Хозяин решил усыпить - какая разница что пес думает?
    5. Юрий Васильев Ранг пользователя
      Юрий Васильев
      +1
      Сегодня, 16:49
      Обосрались и откатили назад.
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 16:51
      Откровенно о главном. От Борреля. Ему что, летом срок его полномочий заканчивается, на переназначение вряд ли рассчитывает. Вот и решил напоследок побыть честным, хотя бы перед самим собой.
      Вчера прямо сказал больше денег для вас у нас нет.
      Теперь, воюйте без нас и помирайте стало быть сами.
      Все по-честному. wassat
    7. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +1
      Сегодня, 17:08
      Садовник в своём репертуаре.
    8. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 17:10
      Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам

      - заявил Боррель.
      Помочь украинцам умереть за Донбасс в Донбассе. Новый Бермудский треугольник какой-то ... recourse
    9. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +1
      Сегодня, 17:16
      Конечно, этим боррелям и не требуется умирать за Донбасс, пусть умрут сами по себе, на месте, никуда не ходя.

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