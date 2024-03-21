Глава евродипломатии заявил, что Европа не пойдет «умирать за Донбасс»

Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам

Не стоит преувеличивать риски прямого вовлечения стран Европы в украинский конфликт. С таким заявлением выступил комиссар Еврокомиссии по вопросам внешней политики Жозеп Боррель, комментируя последние обсуждения перспектив ввода войск стран НАТО на территорию Украины.По утверждению Борреля, Евросоюз поддерживает Украину, но непосредственно принимать участие в вооруженном конфликте страны ЕС не будут. Так политик попытался успокоить европейцев, которые в последнее время весьма взбудоражены постоянным обсуждением в прессе возможности начала прямого вооруженного конфликта с Россией.- заявил Боррель.Глава евродипломатии призвал «не пугать людей» неизбежностью войны. Он отметил, что необходимо лишь и далее оказывать поддержку Украине – военной помощью и деньгами.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон несколько раз заявлял о том, что не исключает возможности введения на территорию Украины подразделений французской армии. Слова французского лидера вызвали очень бурную реакцию в европейском медийном пространстве.Правительства сразу нескольких стран ЕС поспешили отмежеваться от заявлений президента Франции, подчеркнув, что речи о том, чтобы отправить контингенты войск НАТО на Украину, якобы и быть не может. Некоторые эксперты даже обвинили Макрона в игре на руку России, поскольку он показал Москве отсутствие единства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе по вопросу силовой поддержки Украины.