Кровавая разминка: неудачный поход Ивана Грозного на Казань 1549 года. Предыстория

От протекторатов к завоеванию: как присоединение Казани стало богоугодным делом для Москвы



Бюст Ивана Грозного. По реконструкции Герасимова



Крымский смерч. Миниатюра из летописи



Выступление русских войск на Казань в 1487 г. Конная и судовая рати. Миниатюры лицевого свода. Книга XVIII в.

«А хоть бы такая землица и смирилась, все равно за ее плодородие нельзя было бы так оставить», – сказал, как отрезал, Пересветов.



Император Священной Римской империи Максимилиан I Габсбург. Портрет работы А. Дюрера



Султан Османской империи Сулейман I Великолепный. Портрет мастерской Тициана

Как налоговый гнет в Казани сыграл на руку Москве?

Последний толчок к походу 1549 года: об опасности умывальных теремцов

«это сообщение сформулировано обычным насмешливо-злым тоном, с каким он (автор «Казанского летописца») описывает все неудачи и несчастья казанцев вообще».

«И за сие преступление царя Казанского порази его бог язвою неисцелимою от главы, и лютее боляше, 3 лета на одре лежаша, весь кипя гноем и червми, и врачеве же и волхвы ево не возмогоша от язвы тоя исцелити, ни царица прелстившия ево, ни болшия ево рядцы, смрада ради злаго, изходящего от него».



Казанский хан Мухаммед-Эмин. Реконструкция выполнена по черепу хана

Источники:

Постниковский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978.

История о Казанском царстве. Казанский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. 19. М., 2000.

Герберштейн С. Записки о Московских делах. Издание 1908 г. // Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: http://www.vostlit.info.

Андрей Курбский, История о великом князе московском.

Сочинения Ивана Семеновича Пересветова // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 9. Конец XV – первая половина XVI века.

Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. // vostlit.info.



Литература:

Алишев С. Х. Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV–XVI веках. Казань, 1995.

Илюшин Б. А. «Война лета 7014». Московско-казанский конфликт 1505–1507. Н. Новгород, 2018.

Фехнер М. В. Торговля Русского государства со странами Востока в XV в. // Труды государственного исторического музея. М., 1956.

Филюшкин А. И. Василий III. М., 2010.

Флоря Б. Н. Иван Грозный. М. 1999.

Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного. М. 1982.