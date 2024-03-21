Минобороны РФ: В России началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000

33
Минобороны РФ: В России началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000

Фото носит иллюстративный характер


В Российской Федерации началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.



Сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа рядом предприятий военно-промышленного комплекса Нижегородской области. На одном из предприятий главе военного ведомства доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, увеличении в два раза производства бомб ФАБ-1500.

С февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000. Речь идет о трехтонных фугасных авиационных бомбах, отличающихся особой мощностью.

Министру обороны доложили, что предприятие в пять раз по сравнению с прошлым годом увеличило объем производства авиационных и артиллерийских средств поражения. Впечатляющих результатов в сфере повышения производительности предприятия удалось добиться посредством расконсервации производственных мощностей и модернизации существующих производственных линий. На предприятие было поставлено современное высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, министр обороны страны проверил ход производства артиллерийских боеприпасов к орудиям «Гиацинт». Как доложили Шойгу, на предприятии уже строится новый цех сборки боеприпасов, что позволит еще в большей степени увеличить их производство.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    33 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +10
      Сегодня, 16:53
      Скоро в прокате... Встречайте, чубатые yes
      1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
        geor.tcherniaev
        +4
        Сегодня, 17:02
        Кинокомпания "Двадцатый хряк сдох" презентуэ:
      2. Netl Ранг пользователя
        Netl
        +1
        Сегодня, 17:03
        Цитата: Rage66
        Скоро в прокате.

        Интересно, высотка, например, в Угледаре от такой сложится?
        И какова дальность планирования трехтонки? am
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 17:17
          меня больше интересует почему возобновили выпуск старый бомб, а не наладили выпуск новых, более обтекаемых и применимых с УМПК
      3. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 17:17
        Конечно хорошо что наращивают выпуск просто смущают заявления что у нас на складах тысячами лежат эти самые ФАБы. Запас карман не тянет а в свете того что ФАБ стали активно использовать для утилизации всук новость хорошая.
    2. frruc Ранг пользователя
      frruc
      +5
      Сегодня, 16:55
      С февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000.

      Я думаю, гопник Данилов останется доволен новинкой.
    3. astepanov Ранг пользователя
      astepanov
      +6
      Сегодня, 16:56
      Вот бы этими хреновинами ударить по Верховной раде, офису Зеленского, зданию МО, генштабу... Ясно, что главные негодяи сидят по схронам, но оборудование связи и управления, а также документация тоже что-то значат.
      1. Serhio250381 Ранг пользователя
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 17:04
        В Киеве советская власть оставила отличные бомбоубежища, которые могут выдержать ЯБ. Киевский военный округ был главным в СССР. Там было все лучшее и новое
        1. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 17:17
          Serhio250381
          Там было все лучшее и новое

          Ключевое - Было. Там все похерено и профукано (я про бомбоубежища). Насколько знаю, у нас они тоже не в лучшем состоянии, мягко говоря.
        2. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          0
          Сегодня, 17:17
          Да, было такое дело. Но сейчас, у укрорейха всё ушло в запустение. За ними нужно постоянный уход и вовремя сделать модернизацию. Время никого не щадить, все гниет и ломается. А в Укрорейхе, деньги выделять на ремонт и модернизацию бомбоубежищ не любят, только воровать на свой карман.
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        0
        Сегодня, 17:22
        но оборудование связи и управления

        Это прошлый век сейчас всё управление и связь осуществляется через спутники. В противном случае думаю наши ВС РФ давно бы разнесли эти объекты. А так спутники америкосов их трогать низя они красные линии не будут рисовать.
    4. Oldi Ранг пользователя
      Oldi
      +4
      Сегодня, 16:57
      Вот такие новости очень радуют! Хочется сказать - молодцы! Такие бомбы с УМПК - реальный армагедон супостату и сохранение жизней наших воинов!
    5. Roust Ранг пользователя
      Roust
      +2
      Сегодня, 17:00
      Прощай, руина, и плачь гейропа! Теперь вам будет полная, большая опа.
    6. пешик
      пешик
      +2
      Сегодня, 17:00
      Дык, и надо было лупануть такой бомбой по тому самолёту с натовскими инструкторами, главарями, которые сегодня прилетели, по аэродрому в Киеве.
      1. aksleks
        aksleks
        +1
        Сегодня, 17:12
        Цитата: пешик
        Дык, и надо было лупануть такой бомбой по тому самолёту с натовскими инструкторами, главарями, которые сегодня прилетели, по аэродрому в Киеве.

        Вы считаете, что хоть какой - нибудь ФАБ долетит до куева?
    7. Serhio250381 Ранг пользователя
      Serhio250381
      +1
      Сегодня, 17:01
      Они нам очень понадобятся для взламывания обороны ВСУ, которую мы, к сожалению, позволили построить.
      Одна "бимба" и бетонный блиндаж превращается в братскую могилу
      1. сайгон Ранг пользователя
        сайгон
        +1
        Сегодня, 17:11
        Проблема позиционного тупика в ПМВ была не в том что не могли разнести укрепления , а в том что скорость преодоления лунного пейзажа была крайне малой и враг успевал подтягивать резервы . Думаю что в данный момент проблема в отсечении резервов врага от участка прорыва. То есть надо по ново читать и изучать и дополнят ь теорию глубокой опперации .
    8. Rom8681 Ранг пользователя
      Rom8681
      +1
      Сегодня, 17:03
      Молодцы, побольше бы таких новостей
    9. staer-62 Ранг пользователя
      staer-62
      +1
      Сегодня, 17:05
      Я бы лучше с ядерными зарядами выпускал в таком же количестве.
    10. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 17:05
      Чугунина конечно эпичная
      Ей бы УМПК, даже не для дальности, а для точности, и можно любой ДОТ бетонный разобрать
      1. spn211
        spn211
        +2
        Сегодня, 17:09
        так шойгу сказал что такая бомба будет идти в комплекте с умпк. в ином случае применять ее нецелесообразно из-за опасности быть сбитым.
      2. Joker62 Ранг пользователя
        Joker62
        0
        Сегодня, 17:19
        ФАБ-3000 как раз и будет иметь УМПК, раз дали отмашку на запуск этой игрушки.
    11. Юн Клоб Ранг пользователя
      Юн Клоб
      +1
      Сегодня, 17:07
      Это эксклюзив для французов. good
    12. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      0
      Сегодня, 17:10
      Первый вопрос: с чего их будут бросать?
      Второй вопрос: по каким целям их будут бросать?
      1. spn211
        spn211
        +2
        Сегодня, 17:12
        1. скорее всего с су-34, т.к данный самолет в принципе сможет унести одну трехтонку.
        2. если будет массовое применение, то по любым целям.
        1. DenVB Ранг пользователя
          DenVB
          0
          Сегодня, 17:17
          Цитата: spn211
          скорее всего с су-34, т.к данный самолет в принципе сможет унести одну трехтонку.

          У него нет точек подвески для таких бомб. Узел подвески, конечно, приколхозить можно, но это будет нерасчетная нагрузка на планер, что может привести к ускоренному износу.

          Цитата: spn211
          если будет массовое применение, то по любым целям.

          Зачем? Какую цель на ЛБС нельзя уничтожить 500-килограммовой бомбой? Я уж молчу про 1500-килограммовые.
    13. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      +2
      Сегодня, 17:10
      Трехтонник хлопцам наверняка понравится. И зеленскому выплат меньше можно будет платить, ведь "без вести пропавшим" не положено.
    14. 1erWahrheitsMinister_1984 Ранг пользователя
      1erWahrheitsMinister_1984
      -1
      Сегодня, 17:11
      Als mögliches "Testgelände" schlage ich den Sakopharg in Tschernobyl vor, dann hat der Westen auch ein wenig Freude über die mit seinen an Kiew gelieferten Waffen entstandenen Schäden an russischen Atomkraftwerken...!! Der Einsatz kostet nur eine Bombe und die Auswirkungen wären für den gesamten Westen bestimmt eine große und freudige Überraschung...!! Vielleicht als "Osterei" am 31.03, 2024...!!!?! fellow
      1. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        0
        Сегодня, 17:16
        . В качестве возможного "испытательного полигона" я предлагаю "Сакофарг" в Чернобыле, тогда Запад тоже получит немного удовольствия от ущерба, нанесенного российским атомным электростанциям его оружием, поставленным Киеву...!! Стоимость развертывания составляет всего одну бомбу, и последствия, несомненно, станут большим и радостным сюрпризом для всего Запада ...!! Может быть, как "Пасхальное яйцо" 31.03, 2024...!!!?!

        belay
    15. Комментарий был удален.
    16. Галеон Ранг пользователя
      Галеон
      0
      Сегодня, 17:16
      Дайте этому предприятию батарею Панцирей! Дайте, их беречь надо!
    17. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      0
      Сегодня, 17:18
      Дело движется к переходу на килотонные калибры.
    18. Михаил Маслов Ранг пользователя
      Михаил Маслов
      0
      Сегодня, 17:19
      Классная вещь.Почему Шойгу ездит,там где и так все в порядке?Что нет отстабщих?Не верю.А КБ,не нужно провепять.А полигоны,а комплектование частей ?Много,очень много пиара не по делу.
    19. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 17:23
      Вот только не понимаю зачем об этом орать на каждом углу. Сделали и бахнули.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»