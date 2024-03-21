Минобороны РФ: В России началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000
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В Российской Федерации началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа рядом предприятий военно-промышленного комплекса Нижегородской области. На одном из предприятий главе военного ведомства доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500, увеличении в два раза производства бомб ФАБ-1500.
С февраля 2024 года налажено массовое производство авиабомб ФАБ-3000. Речь идет о трехтонных фугасных авиационных бомбах, отличающихся особой мощностью.
Министру обороны доложили, что предприятие в пять раз по сравнению с прошлым годом увеличило объем производства авиационных и артиллерийских средств поражения. Впечатляющих результатов в сфере повышения производительности предприятия удалось добиться посредством расконсервации производственных мощностей и модернизации существующих производственных линий. На предприятие было поставлено современное высокотехнологичное оборудование.
Кроме того, министр обороны страны проверил ход производства артиллерийских боеприпасов к орудиям «Гиацинт». Как доложили Шойгу, на предприятии уже строится новый цех сборки боеприпасов, что позволит еще в большей степени увеличить их производство.
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