Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных 50 процентов

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Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных 50 процентов

Турецкие власти по-прежнему не могут справиться со стремительным ростом инфляции в стране, что вынуждает Центробанк раз за разом повышать учетную ставку.

Сегодня ЦБ Турции поднял данный показатель до рекордных 50%. При этом ужесточение денежно-кредитной политики в стране происходит уже в шестой раз подряд.



Впрочем, согласно заявлению руководства турецкого Центробанка, текущая тактика будет применяться до тех пор, пока регулятор не добьётся значительного и устойчивого ослабления инфляции.

Напомним, что проблема с обесцениванием национальных валют сегодня наблюдается в большинстве развитых и развивающихся стран, включая государства-члены ЕС и США. Данная негативная тенденция началась после пандемии коронавируса. При этом она значительно усилилась в связи с вводом Западом беспрецедентных санкций против РФ, полностью разрушивших привычные торговые цепочки.

Между тем для турецких властей инфляция стала критической проблемой, ведь ее уровень в годовом выражении уже достигает 67,7%.

Для сравнения, в «пандемийном» 2020 году 1 доллар США стоил 8,5 турецких лир. Сегодня обменный курс составляет 1 к 32,36. Другими словами, за последние 4 года денежная единица Турции обесценилась почти в 4 раза.
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    6 комментариев
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    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 17:03
      Да, трудно будет им со своим Тураном, но ведь нет препятствий патриотам.Ну и значит, что турпоездки резко подорожают, это уже всех касается.
      1. Пионер1984
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 17:17
        Турция была,есть и будет враг государства Российского.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          0
          Сегодня, 17:19
          Политика же, геополитика, там такое нормально. Был момент в истории, чтобы Турция исчезла с карты мира и появилось нечто другое, ну вот сложилось иначе.
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -3
      Сегодня, 17:06
      Америкосы им доллары вбросили в огромных количествах через кредиты в своих банках , вот лира и рухнула , теперь вариантов нет.
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +4
        Сегодня, 17:07
        Если им американцы им вбросили доллары, не должна ли была цена долларов, напротив, упасть?
        1. LuckyBlog Ранг пользователя
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 17:16
          вот тот же вопрос- а как то чего много стал дефицитом что цена на него выросла?

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