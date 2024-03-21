Центробанк Турции повысил учетную ставку до рекордных 50 процентов

Турецкие власти по-прежнему не могут справиться со стремительным ростом инфляции в стране, что вынуждает Центробанк раз за разом повышать учетную ставку.Сегодня ЦБ Турции поднял данный показатель до рекордных 50%. При этом ужесточение денежно-кредитной политики в стране происходит уже в шестой раз подряд.Впрочем, согласно заявлению руководства турецкого Центробанка, текущая тактика будет применяться до тех пор, пока регулятор не добьётся значительного и устойчивого ослабления инфляции.Напомним, что проблема с обесцениванием национальных валют сегодня наблюдается в большинстве развитых и развивающихся стран, включая государства-члены ЕС и США. Данная негативная тенденция началась после пандемии коронавируса. При этом она значительно усилилась в связи с вводом Западом беспрецедентных санкций против РФ, полностью разрушивших привычные торговые цепочки.Между тем для турецких властей инфляция стала критической проблемой, ведь ее уровень в годовом выражении уже достигает 67,7%.Для сравнения, в «пандемийном» 2020 году 1 доллар США стоил 8,5 турецких лир. Сегодня обменный курс составляет 1 к 32,36. Другими словами, за последние 4 года денежная единица Турции обесценилась почти в 4 раза.

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