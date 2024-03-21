Словакия отказалась присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ

Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать гуманитарную помощь

Ставший осенью прошлого года премьер-министром Словакии Роберт Фицо еще в период предвыборной кампании заявлял твердую позицию по отказу военных поставок на Украину. Теперь он и его венгерский коллега Виктор Орбан остаются единственными среди глав правительств и лидеров стран ЕС, которые категорически выступают против отправки вооружений и боеприпасов киевскому режиму.Не стала исключением и затеянная недавно руководством Чехии инициатива по сколачиванию очередной коалиции из стран ЕС, на этот раз создаваемой для покупки вскладчину боеприпасов натовского образца для ВСУ. Братислава отказалась присоединяться к этому новому милитаристскому союзу европейских стран, о чем объявил министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на пресс-конференции после переговоров между главами МИД стран Вышеградской группы.— заявил журналистам глава словацкого МИД.С предложением создать коалицию из стран ЕС по сбору средств на покупку за пределами Европы боеприпасов для ВСУ в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Чехии Петр Павел. Речь шла о передаче Киеву около 800 тысяч снарядов на сумму полтора миллиарда долларов. К настоящему времени эти средства уже собраны.Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр сообщил, что первые поставки боеприпасов на Украину могут начаться в июне этого года. Чиновник не уточнил, в каких именно странах закупаются боеприпасы, подчеркнув лишь, что поиск ведется «везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества».Как выяснилось, Прага еще незадолго до начала военного конфликта, в феврале 2022 года, озаботилась поиском поставщиков боеприпасов стандарта НАТО для украинских Вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом ранее сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в чешских политических кругах. На тот момент чешские чиновники уже ездили по миру в секретном формате, заключая сделки купли-продажи и ведя переговоры с производителями об экспортных лицензиях на боеприпасы для ВСУ.Тогда Прага сделала ставку на закупку уже существующих вооружений, в то время как США, Франция и Германия делали акцент на наращивании внутреннего производства, за счет чего и реализовывали поставки Украине. Теперь, когда ЕС провалил план поставки миллиона снарядов Киеву к марту этого года, а Штаты вообще выбыли из обоймы военных поставщиков для Украины, Чехия, очевидно, и вытащила из под сукна результаты этих договоренностей.