Словакия отказалась присоединиться к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ
Ставший осенью прошлого года премьер-министром Словакии Роберт Фицо еще в период предвыборной кампании заявлял твердую позицию по отказу военных поставок на Украину. Теперь он и его венгерский коллега Виктор Орбан остаются единственными среди глав правительств и лидеров стран ЕС, которые категорически выступают против отправки вооружений и боеприпасов киевскому режиму.
Не стала исключением и затеянная недавно руководством Чехии инициатива по сколачиванию очередной коалиции из стран ЕС, на этот раз создаваемой для покупки вскладчину боеприпасов натовского образца для ВСУ. Братислава отказалась присоединяться к этому новому милитаристскому союзу европейских стран, о чем объявил министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар на пресс-конференции после переговоров между главами МИД стран Вышеградской группы.
— заявил журналистам глава словацкого МИД.
С предложением создать коалицию из стран ЕС по сбору средств на покупку за пределами Европы боеприпасов для ВСУ в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности выступил президент Чехии Петр Павел. Речь шла о передаче Киеву около 800 тысяч снарядов на сумму полтора миллиарда долларов. К настоящему времени эти средства уже собраны.
Ранее советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр сообщил, что первые поставки боеприпасов на Украину могут начаться в июне этого года. Чиновник не уточнил, в каких именно странах закупаются боеприпасы, подчеркнув лишь, что поиск ведется «везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества».
Как выяснилось, Прага еще незадолго до начала военного конфликта, в феврале 2022 года, озаботилась поиском поставщиков боеприпасов стандарта НАТО для украинских Вооруженных сил из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом ранее сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в чешских политических кругах. На тот момент чешские чиновники уже ездили по миру в секретном формате, заключая сделки купли-продажи и ведя переговоры с производителями об экспортных лицензиях на боеприпасы для ВСУ.
Тогда Прага сделала ставку на закупку уже существующих вооружений, в то время как США, Франция и Германия делали акцент на наращивании внутреннего производства, за счет чего и реализовывали поставки Украине. Теперь, когда ЕС провалил план поставки миллиона снарядов Киеву к марту этого года, а Штаты вообще выбыли из обоймы военных поставщиков для Украины, Чехия, очевидно, и вытащила из под сукна результаты этих договоренностей.
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