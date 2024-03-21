Reuters: Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мирового судоходства

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Reuters: Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мирового судоходства

Сомалийские пираты бездействовали почти десять лет, атаки 2008-2014 годов обошлись мировой экономике в миллиарды долларов, напоминает Reuters.

Однако недавно пираты вновь взялись за старое ремесло. На скоростном катере более дюжины сомалийских пиратов в западной части Индийского океана напали на сухогруз «Абдулла» из Бангладеш, сообщает агентство. Пираты забрались на борт, произвели предупредительные выстрелы и взяли в заложники капитана и второго помощника капитана.



На фоне деятельности йеменских хуситов в Красном море и других близлежащих водах пиратские рейды создают риски и увеличивают расходы для судоходных компаний.

Двое сомалийских пиратов рассказали Reuters, что они воспользовались отвлечением внимания, вызванным ударами хуситов в нескольких сотнях морских миль к северу, чтобы снова заняться пиратством после почти десятилетнего бездействия.

Хотя угроза, исходящая от сомалийских пиратов не так серьезна, как в 2008-2014 годах, чиновники из стран региона и представители судоходных компаний обеспокоены тем, что проблема может обостриться.

Водные пути у берегов Сомали включают в себя одни из самых загруженных морских путей в мире. По данным Reuters, ежегодно около 20 000 судов, перевозящих всё от мебели и одежды до зерна и топлива, проходят через Аденский залив на пути к Красному морю и Суэцкому каналу (кратчайшему морскому маршруту между Европой и Азией) и обратно.

Несмотря на то, что пиратские рейды сейчас значительно менее ущербные, но всё же они расширили сферу действия страховщиков, взимающих с кораблей дополнительные премии за военные риски. Эти премии дорожают за рейсы через Аденский залив и Красное море, добавляя сотни тысяч долларов к цене типичного семидневного рейса, отмечает агентство.

Растущий спрос на частную вооруженную охрану также приводит к росту цен. По данным агентства, стоимость найма команды на три дня подскочила примерно на 50% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и составила от 4000 до 15 000 долларов.

Очевидно, что против действий хуситов охрана кораблей может быть и не особо эффективной, но в борьбе с пиратами она является хорошим средством сдерживания.
  • Википедия/MoD
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17 комментариев
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  1. ВПК-65 Ранг пользователя
    ВПК-65
    +6
    Сегодня, 17:34
    А что им делать если кушать хочется?
    Все полагающееся им зерно в прошлом году украла Европа...
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 17:56
      Цитата: ВПК-65
      А что им делать если кушать хочется?
      Все полагающееся им зерно в прошлом году украла Европа...

      Европа не ворует, это её "нормальное" состояние. Сначала они грабили друг друга, потом индейцев с неграми и периодически посматривали на Восток - логистика короче а добра там не меряно...
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 18:44
        Как в современном мире вообще можно украсть корабль?
        В декабре эти-же самые пираты теплоход "Руен" захватили, и свободно используют его как мобильную базу. На спутниковых снимках отлично видно, где он сейчас и куда направляется.
        Как отлично видно, и где сейчас "Абдула"
        Но почему-то ни у кого не доходят руки чтоб его захватить или хотя-бы утопить.
  2. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    0
    Сегодня, 17:36
    Пираты то куда девались-в отпуске были? laughing
    1. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +2
      Сегодня, 17:42
      На море ездили, отдыхать. Вернулись - все загорелые.
      1. isv000 Ранг пользователя
        isv000
        +1
        Сегодня, 17:58
        Цитата: geor.tcherniaev
        На море ездили, отдыхать. Вернулись - все загорелые.

        Если только в Териберку... feel
    2. spirit Ранг пользователя
      spirit
      0
      Сегодня, 17:47
      отпуске были?

      Нет их всех пересажали/перебили местные царьки которым большие дяди ,выделили деньги на это.Да и вояки мочить их стали на месте,без плена,с формулировкой что их лодка неожиданно сама попала под боевой корабль.Так что видимо ,местные бароны большого рога ,опять клянчат денег.Все как обычно
    3. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: костя1
      Пираты то куда девались-в отпуске были? laughing

      yes В декретном... feel
    4. bars042 Ранг пользователя
      bars042
      0
      Сегодня, 19:39
      в отпуске были?
      Видать в Lloyd’s of London денюшка заканчивается. Вот и выпроводили парней на промысел.
  3. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:36
    Ждёмс когда нас в этом обвинят.
    1. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 19:55
      само собой, опять "рука кремля" wink
  4. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 17:38
    Если американцы возобновили убийства мирных сомалийцев, то чего же они хотят в ответ?
  5. gx200gx Ранг пользователя
    gx200gx
    0
    Сегодня, 17:40
    В мутной воде всегда рыбку ловить легче , вот под шумок и пытаются срубить себе гешефт..
    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      0
      Сегодня, 18:03
      Цитата: gx200gx
      В мутной воде всегда рыбку ловить легче , вот под шумок и пытаются срубить себе гешефт..

      yes Пока подорванный пароход оттормаживается и команде есть чем заняться легче на борт залезть, пограбить, если только хуситы им тапки не оторвут - не для того бузу затеяли...
  6. Kolin Ранг пользователя
    Kolin
    +1
    Сегодня, 17:41
    Пятнадцать человек на сундуке мертвеца —
    Йо хо хо, и бутылка рома!
  7. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    0
    Сегодня, 17:51
    Reuters: Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мирового судоходства

    Тут все вопросы в "град на холме", к "гегемону". Разворошили БВ и наблюдают, кому что продать под шумок.
  8. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:27
    Вот и пусть грабят. Только Бангладеж-то за что?

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