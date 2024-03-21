Reuters: Возвращение сомалийских пиратов усугубляет кризис мирового судоходства

Сомалийские пираты бездействовали почти десять лет, атаки 2008-2014 годов обошлись мировой экономике в миллиарды долларов, напоминает Reuters.Однако недавно пираты вновь взялись за старое ремесло. На скоростном катере более дюжины сомалийских пиратов в западной части Индийского океана напали на сухогруз «Абдулла» из Бангладеш, сообщает агентство. Пираты забрались на борт, произвели предупредительные выстрелы и взяли в заложники капитана и второго помощника капитана.На фоне деятельности йеменских хуситов в Красном море и других близлежащих водах пиратские рейды создают риски и увеличивают расходы для судоходных компаний.Двое сомалийских пиратов рассказали Reuters, что они воспользовались отвлечением внимания, вызванным ударами хуситов в нескольких сотнях морских миль к северу, чтобы снова заняться пиратством после почти десятилетнего бездействия.Хотя угроза, исходящая от сомалийских пиратов не так серьезна, как в 2008-2014 годах, чиновники из стран региона и представители судоходных компаний обеспокоены тем, что проблема может обостриться.Водные пути у берегов Сомали включают в себя одни из самых загруженных морских путей в мире. По данным Reuters, ежегодно около 20 000 судов, перевозящих всё от мебели и одежды до зерна и топлива, проходят через Аденский залив на пути к Красному морю и Суэцкому каналу (кратчайшему морскому маршруту между Европой и Азией) и обратно.Несмотря на то, что пиратские рейды сейчас значительно менее ущербные, но всё же они расширили сферу действия страховщиков, взимающих с кораблей дополнительные премии за военные риски. Эти премии дорожают за рейсы через Аденский залив и Красное море, добавляя сотни тысяч долларов к цене типичного семидневного рейса, отмечает агентство.Растущий спрос на частную вооруженную охрану также приводит к росту цен. По данным агентства, стоимость найма команды на три дня подскочила примерно на 50% в феврале по сравнению с предыдущим месяцем и составила от 4000 до 15 000 долларов.Очевидно, что против действий хуситов охрана кораблей может быть и не особо эффективной, но в борьбе с пиратами она является хорошим средством сдерживания.