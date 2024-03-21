Боевик ГУР Украины опубликовал кадры с глумливыми высказываниями в адрес жителей Белгородской области

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Боевик ГУР Украины опубликовал кадры с глумливыми высказываниями в адрес жителей Белгородской области

Один из боевиков украинского ГУР, так или иначе участвовавший в атаках на приграничные районы Белгородской и Курской областей, записал видеообращение, в котором он откровенно глумится над жителями населенных пунктов, страдающих от обстрелов боевиков киевского режима. Речь идёт о боевике по фамилии Капустин (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), продолжающим называть себя "россиянином, воюющим за свободу России".

Боевик утверждает, что у него всё хорошо, в отличие от жителей Грайворона, Белгорода и Козинки. В конце он в нецензурной форме добавляет, что значительная часть Козинки была уничтожена - вследствие атак диверсантов украинского ГУР.



Таким образом, боевик четко выразил всю сущность украинских террористов, не считающихся ни с разрушениями гражданской инфраструктуры, ни угрозой для жизни мирных жителей. При этом в большинстве случаев именно жертвы среди гражданского населения являются приоритетной целью атак боевиков. Такими действиями украинские террористы пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию в России.

Захватившие власть после произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота нацисты с легкостью убивают как свое население, заподозренное в недостаточной лояльности к киевскому режиму, так и жителей России. Без полной денацификации и демилитаризации Украины это может продолжаться бесконечно долго.

Ранее сообщалось, что на расширенном заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин призвал наказать неовласовцев, помогающих ГУР ВСУ атаковать приграничные регионы России. При этом наказание будет неизбежно настигать террористов без срока давности, где бы они ни находились.
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    42 комментария
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    1. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 17:40
      Вот и первый выложил свой гнусный ролик с передовой.
      Пусть пока радуется, что живым ноги унес.
      1. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +4
        Сегодня, 18:13
        Боевик утверждает, что у него всё хорошо, в отличие от жителей Грайворона, Белгорода и Козинки.

        Я думаю, личность и должность этого боевика идентифицирована, а также где он проживает.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 18:34
          Если каждого ущербного ушлёпка с Окраины слушать, никаких нервов не хватит... Игнор и никакого внимания... А злиться на них можно с таким же успехом, как на ворону сидящую на ветке... Пока кто-то не вспугнёт так и будет каркать... А пугать этих уmырков лучше всего ФАБами... Чем мощнее, тем лучше... Вплоть до заикания... am
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 18:24
        Цитата: alystan
        Пусть пока радуется, что живым ноги унес.

        Почти по Л.Утёсову:

        "Герань" нечаянно нагрянет,
        Когда её совсем не ждёшь.
        Тогда ты "юмор" свой припомнишь
        И по-другому запоёшь.
        Если сможешь...
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -2
      Сегодня, 17:42
      Этого видео не было бы в соцсетях,имей кремль мужество и решительность чтобы ввести войска в Сумскую область для начала!Интересно-что дальше?Терпилами долго ещё будем?Где там пресловутый план Путина,и в чём он заключается?
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 17:59
        А Вы как думаете?Насчет терпил.И где взять силы для ввода в Сумскую область?А то,что там наверху говорят,то это для свято верящих в гениальность гроссмейстера.
        1. К_4 Ранг пользователя
          К_4
          -5
          Сегодня, 18:02
          А у нас все войска в СВО уже задействованы? Или укры могут найти людей и технику для атак, а наши нет? А если они войдут в Белгород, опять будем относится с пониманием и молчать в тряпочки?
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +3
            Сегодня, 18:13
            А у нас что,потерь нет,восполнять не надо?Ведем штурмовые действия,надо проводить ротацию,давать людям отдыхать и прочее.Про войти в Белгород.Это к нашим верховным тугодумам,на что и как они все расчитывали.Лично я вижу только один выход-доводить численность боевых,подготовленных частей под два ляма штыков,тогда может и получится.И Сумы и Харьков и далее.Да,и про "они могут,а мы нет".Значит могут,набрать со всего света утырков.А у нас ребята-срочники прикрывают границу.Это говорит о чем то,про численность?
            1. красноярск Ранг пользователя
              красноярск
              +1
              Сегодня, 19:33
              Цитата: dmi.pris1
              А у нас что,потерь нет,восполнять не надо?

              Увы, есть и у нас потери, и серьезные. Недавно было сообщение об обмене погибшими. Наши передали украм 100 тел погибших, укры передали нам, точно не помню, но больше 60-ти.
              Это очень много. Но, как говорил мой покойный отец-фронтовик: - "На войне не без убитого"
          2. Tagan Ранг пользователя
            Tagan
            +1
            Сегодня, 18:41
            Да чего мелочиться? Пишите уже Владивосток.
      2. Tagan Ранг пользователя
        Tagan
        +7
        Сегодня, 18:01
        Видимо вас держат семеро. А то б вы показали, как следует воевать!
      3. alystan Ранг пользователя
        alystan
        0
        Сегодня, 18:16
        Просто сегодня им разрешили снимать на передовой и все выкладывать в сеть. А до этого был запрет. Теперь ждите вал из таких видео.
      4. svarog77 Ранг пользователя
        svarog77
        +4
        Сегодня, 18:19
        Вот не терпи, а иди добровольцем и покажи как надо, а то с дивана п...здеть любой может...
        1. Tagan Ранг пользователя
          Tagan
          +2
          Сегодня, 19:01
          Он уже несколько месяцев на низком старте. Но постоянно что-то мешает сделать молниеносный рывок и разнести там всё в пух и прах.
      5. frruc Ранг пользователя
        frruc
        +2
        Сегодня, 18:22
        Бережливый
        .......имей кремль мужество и решительность чтобы ввести войска в Сумскую область для начала!

        Для этого надо иметь силы для ведения боевых действий и полицейских функций на этих территориях, а они есть ? Или вы считаете, что мы "освобожденным" должны гуманитарку транспортом возить , а они их будут взрывать и жечь .
      6. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 19:03
        имей кремль мужество и решительность чтобы ввести войска в Сумскую область для начала!

        Для начала как раз туда и ввели. Но потом быстро вывели...
      7. Овсиговец Ранг пользователя
        Овсиговец
        +1
        Сегодня, 19:05
        кремль глядишь бы и ввел если бы такие герои как ты дома в диван не пердели бы)))) а пришли бы по контракту или добровольцем....
    3. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 17:42
      Где Петров с Бошировым? winked
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:57
        Им что,вдвоем всю работу тянуть за ФСБ,разведку и иже с ними?
      2. ВасАндр Ранг пользователя
        ВасАндр
        +2
        Сегодня, 17:58
        Цитата: костя1
        Где Петров с Бошировым?

        Я даже больше скажу. Где Пушкин?! Где наш Александр Сергеевич?!.
    4. Ропот 55 Ранг пользователя
      Ропот 55
      +8
      Сегодня, 17:42
      Ничего, один с саблями тоже потанцевать хотел, и этого там же ждут.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 17:44
      призвал наказать неовласовцев, помогающих ГУР ВСУ атаковать приграничные регионы России. При этом наказание будет неизбежно настигать террористов без срока давности, где бы они ни находились.
      . призвал и только то? А может отдал приказ на осуществление необходимых мероприятий?
      Кто так тексты пишет? Их что, ничему не учили?
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        0
        Сегодня, 19:51
        Ну писатели у нас такие писатели. Или читать не умеют, или слушать или на бумаге изложить. Я так же услышал постановку задачи. А как они выполняются эти "изделия #2" могут у яндарбиева и к полюбопытствовать.
    6. Rage66 Ранг пользователя
      Rage66
      +5
      Сегодня, 17:45
      Это у него пока все хорошо...
      Но память рыбок - одна минута hi
    7. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 17:46
      идёт о боевике по фамилии Капустин
      так и пишите власовец капустин
    8. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +2
      Сегодня, 17:46
      Ещё один нехороший человек свою мордочку засветил! winked
    9. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 17:47
      Трусливый, медийный персонаж, который дальше Харькова и Киева никуда не ездит , может поселфиться в районе с таким же шакальем , когда опасности никакой нет . И держат его только ради "медийки"
    10. ВасАндр Ранг пользователя
      ВасАндр
      -3
      Сегодня, 17:51
      президент России Владимир Путин призвал наказать неовласовцев, помогающих ГУР ВСУ атаковать приграничные регионы России. При этом наказание будет неизбежно настигать террористов без срока давности, где бы они ни находились.

      Чтож Вы, ***, старых Власовцев простили?!
      Ими используемые флаги обелили...
      1. ser580 Ранг пользователя
        ser580
        +1
        Сегодня, 18:03
        Эээ... напомните , мне, старому- о каких флагах идет речь. Или вы из тех балоболов которые слышали звон да не знают где он. РОА воевала с теми флагами коих нигде сейчас нет.
        1. ВасАндр Ранг пользователя
          ВасАндр
          0
          Сегодня, 18:51
          Цитата: ser580
          напомните

          - Триколор и триколорные нарукавные шевроны у 1-й Русской национальной армии (практически сс). Это не власовцы, но тоже на службе у фашистов.
          - Есть документальные кадры парада власовцев с триколором в их рядах (интернет в помощь). Утверждают, что это было всего 1 раз и инициатива с флагом была какого-то белогвардейца. Предположим.
          Нарукавный шеврон у власовцев был очень похож на Андреевский флаг. Станете утверждать, что они использовали Андреевский флаг? Я о таком не слышал. Но я о многом не слышал, не знаю.
          В конце войны, когда фашисты решились направить их на фронт, они взбунтовались, видимо обосравшись от перспективы встречи с Красной Армией. Стали сражаться с немцами и, прорываясь к Американцам, они активно использовали триколор. Что, они в этот момент перестали быть предателями? Сами они так не считали удирая в зону Американской оккупации.
          Этого мало? Расскажите вы, какой флаг использовали Власовцы. Или у них не было никакого флага?
          Или вы из тех балоболов, которые слышали звон, да не знают где он?
          1. ser580 Ранг пользователя
            ser580
            +1
            Сегодня, 19:15
            откуда вас таких тупых вышишкивают. флаг у РОА был похож на андреевский с красной каймой и только под этим флагом они воевали. В Пскове- фоткой которой все тыкают- видно этот шеврон у рядом стоящего тела в фельдграу- а полкан в белом- пришел со СВОИМ флагом.
        2. solar Ранг пользователя
          solar
          0
          Сегодня, 19:00
          РОА воевала с теми флагами коих нигде сейчас нет.

          С разными флагами воевали, чего уж греха таить. И с теми что нет, и с теми что есть. Всяко бывало...
          ..Мы идем, над нами флаг трехцветный,
          Льётся песня по родным полям.
          Наш напев подхватывают ветры
          И несут к московским куполам....
          1. ser580 Ранг пользователя
            ser580
            0
            Сегодня, 19:21
            я понимаю что не хочется разбираться в сортах говен- но еще раз- РОА НЕ ВОЕВАЛА с триколором. Полкан в белом- видимо вся РОА воевала в белоснежной форме? При чем все кто хоть раз интересовался этой фоткой-знают что этот царский еще офицер пришел со СВОИМ флагом (РИ). Никогда- ни накаком параде его больше не было- как и флага. РНА и РОД - настолько не значительные организации- что я просто ржу- сколь надо было перекопать всего- что бы сказать что власовцы(нет) воевали под триколором.
          2. ser580 Ранг пользователя
            ser580
            0
            Сегодня, 19:24
            вот сборище РОА- где триколор?
    11. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:52
      Было ему хорошо, но надеюсь недолго...

      В сортире найдем... и там замочим! (с) ВВП
    12. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +4
      Сегодня, 18:03
      Он прекрасно понимает что не жилец и глумясь таким образом пытается спрятать свой страх.
      Ничего "награда" найдёт и этого хероя.
    13. Клон Ранг пользователя
      Клон
      0
      Сегодня, 18:18
      Нууу, вот и задумаешься...почему бы, как в седую старину, ни использовать для предателей "растяжку" промеж двух берез...ну, на крайний случай, двух БМП. Не?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 18:25
        Цитата: Клон
        почему бы, как в седую старину, ни использовать для предателей "растяжку" промеж двух берез
        Да хотя бы пулю в лоб, не до растяжки
    14. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 18:35
      Речь идёт о боевике по фамилии Капустин (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), продолжающим называть себя "россиянином, воюющим за свободу России".

      А авторов ВО талант писать так, чтобы ничего понять нельзя.
      Денис Капустин,
      (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ)

      - гражданин РФ, если что.
    15. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 18:38
      Пущай языком полязгает. И его время не за горами.
    16. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 18:57
      Xoxoл прям из кожи вон лезет, чтобы спровоцировать атаки России на гражданское население. Как же их бесит факт того, что Россия не воюет их фашистскими методами.
    17. klev72 Ранг пользователя
      klev72
      0
      Сегодня, 19:19
      Только с мирными укрофашисты и воюют. Метод террористический, но действенный, к каждому сараю и дому ПВО с пехотой не выставишь. Западенщина должна гореть.

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