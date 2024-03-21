Боевик ГУР Украины опубликовал кадры с глумливыми высказываниями в адрес жителей Белгородской области
Один из боевиков украинского ГУР, так или иначе участвовавший в атаках на приграничные районы Белгородской и Курской областей, записал видеообращение, в котором он откровенно глумится над жителями населенных пунктов, страдающих от обстрелов боевиков киевского режима. Речь идёт о боевике по фамилии Капустин (*внесён в список террористов и экстремистов в РФ), продолжающим называть себя "россиянином, воюющим за свободу России".
Боевик утверждает, что у него всё хорошо, в отличие от жителей Грайворона, Белгорода и Козинки. В конце он в нецензурной форме добавляет, что значительная часть Козинки была уничтожена - вследствие атак диверсантов украинского ГУР.
Таким образом, боевик четко выразил всю сущность украинских террористов, не считающихся ни с разрушениями гражданской инфраструктуры, ни угрозой для жизни мирных жителей. При этом в большинстве случаев именно жертвы среди гражданского населения являются приоритетной целью атак боевиков. Такими действиями украинские террористы пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию в России.
Захватившие власть после произошедшего на Украине в 2014 году госпереворота нацисты с легкостью убивают как свое население, заподозренное в недостаточной лояльности к киевскому режиму, так и жителей России. Без полной денацификации и демилитаризации Украины это может продолжаться бесконечно долго.
Ранее сообщалось, что на расширенном заседании коллегии ФСБ президент России Владимир Путин призвал наказать неовласовцев, помогающих ГУР ВСУ атаковать приграничные регионы России. При этом наказание будет неизбежно настигать террористов без срока давности, где бы они ни находились.
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