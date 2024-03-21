Православные священники УПЦ теперь не могут служить капелланами в украинской армии – решение Рады

Согласно решению депутатов Верховной Рады Украины, православные священники теперь не могут служить в украинской армии. Речь идет о священнослужителях УПЦ.О принятии Радой соответствующего законопроекта сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.Представителям канонической церкви запрещается выполнять капелланские функции в Вооруженных силах Украины. Таково решение Рады. Данное положение было включено как отдельный пункт в проект закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Законопроект принят 296 голосами. Проголосовавших против него и воздержавшихся не было.Геращенко особо отметила, что в новом законе по максимуму учтена позиция Евросоюза относительно свободы слова и прав человека. Среди прочего, украинским военным предоставили право на любые высказывания в социальных сетях, равно как и любым другим украинским гражданам.- утверждает политик.Также военнослужащим ВСУ предоставили право проходить лечение, в том числе, ха границей, сроком до одного года. При этом им не нужно, как раньше, каждые четыре месяца проходить медкомиссию. Вводятся и другие льготы для военных.Закон, регулирующий деятельность военных капелланов на Украине, был принят в 2021 году. В нем впервые был закреплен его статус в качестве военнослужащего.Украинская православная церковь считается наиболее широко распространенной конфессией в стране.

Цензуры для военных в соцсетях не будет

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