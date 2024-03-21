Православные священники УПЦ теперь не могут служить капелланами в украинской армии – решение Рады

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Православные священники УПЦ теперь не могут служить капелланами в украинской армии – решение Рады

Согласно решению депутатов Верховной Рады Украины, православные священники теперь не могут служить в украинской армии. Речь идет о священнослужителях УПЦ.

О принятии Радой соответствующего законопроекта сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.



Представителям канонической церкви запрещается выполнять капелланские функции в Вооруженных силах Украины. Таково решение Рады. Данное положение было включено как отдельный пункт в проект закона об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Законопроект принят 296 голосами. Проголосовавших против него и воздержавшихся не было.

Геращенко особо отметила, что в новом законе по максимуму учтена позиция Евросоюза относительно свободы слова и прав человека. Среди прочего, украинским военным предоставили право на любые высказывания в социальных сетях, равно как и любым другим украинским гражданам.

Цензуры для военных в соцсетях не будет

- утверждает политик.

Также военнослужащим ВСУ предоставили право проходить лечение, в том числе, ха границей, сроком до одного года. При этом им не нужно, как раньше, каждые четыре месяца проходить медкомиссию. Вводятся и другие льготы для военных.

Закон, регулирующий деятельность военных капелланов на Украине, был принят в 2021 году. В нем впервые был закреплен его статус в качестве военнослужащего.


Украинская православная церковь считается наиболее широко распространенной конфессией в стране.
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    16 комментариев
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    1. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +3
      Сегодня, 17:58
      А им так хотелось-послужить в фашистской армии tongue
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 18:25
        Согласно решению депутатов Верховной Рады Украины, православные священники теперь не могут служить в украинской армии. Речь идет о священнослужителях УПЦ.

        Пусть ПЦУ на себя все грехи ВСУ принимает, да и с ними остаётся... УПЦ это точно не нужно... am
        1. Alex777 Ранг пользователя
          Alex777
          0
          Сегодня, 19:39
          Цитата: Lev_Russia
          УПЦ это точно не нужно...

          И никогда не было нужно. yes
      2. Алексей Зоммер Ранг пользователя
        Алексей Зоммер
        +1
        Сегодня, 19:25
        Цитата: костя1
        А им так хотелось-послужить в фашистской армии tongue

        Дело не в хочется, или не хочется. Это пример переделывания мозгов жителей территории под названием Украина.
        Вот ради этого идет эта война, она идет за мозги.
        И в этой войне за мозги украинцев до победы нам гораздо дальше, чем в физической войне за территории Украины.
        Вот это самое хреновое.
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 19:29
          Не слишком мудрено?-мы в ВОВ тоже за мозги воевали-или, всеж таки, фашистское государство уничтожали?-а как уничтожили и немецкие мозги на место встали
          1. Алексей Зоммер Ранг пользователя
            Алексей Зоммер
            -2
            Сегодня, 19:30
            Цитата: костя1
            а как уничтожили и немецкие мозги на место встали

            Они притворились, а когда притворятся стало не нужно они снова стали такими же.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 17:58
      А то им больно нада было laughing Щас протесты пойдут - верните нам статус военослужащих! yes
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 18:00
      Их дела, их сумасшествие... впрочем, скакуасы + их руководство, одна сатана ... нечисть.
      1. Alex777 Ранг пользователя
        Alex777
        0
        Сегодня, 19:41
        Цитата: rocket757
        ...их руководство ... нечисть.

        100500% так!
    4. geor.tcherniaev Ранг пользователя
      geor.tcherniaev
      +2
      Сегодня, 18:02
      Негоже православным священникам сатанинскому воинству прислуживать.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:02
      Согласно решению депутатов Верховной Рады Украины, православные священники теперь не могут служить в украинской армии. Речь идет о священнослужителях УПЦ МП (Московского патриархата).
      и тут все священники УПЦ перекрестились и выдохнули
      а вообще большинству на украине не священники нужны а психиатры
    6. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 18:05
      Все правильно, нацистов могут обслуживать только сектанты и сатанисты.
    7. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:08
      Согласно решению депутатов Верховной Рады Украины, православные священники теперь не могут служить в украинской армии. Речь идет о священнослужителях УПЦ МП (Московского патриархата).

      Московского... А сколько сейчас служат?
    8. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      +1
      Сегодня, 18:45
      Там самое место служителям сатаны. Православным места нет. Англосаксы и евреи так зажали "самостийных"- не вздохнуть, ни пукнуть. Отвечайте теперь за "москаляку на гиляку" дЭбилы! За кружевные трусики себя с потрохами продали "лыцари майдану", еп рст!
    9. Kwasar9000 Ранг пользователя
      Kwasar9000
      0
      Сегодня, 18:48
      Случайно не знаете а кришнаиту туда можно? Брошюрки там пораздовать, про многорукого Шиву сказки порассказать?
    10. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 19:58
      Речь идет о священнослужителях УПЦ.

      Наверное их теперь призовут на общих основаниях?
      А католические и иудейские, стало быть, останутся?

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