Российские военные ликвидировали канадского неонациста, предполагаемого командира «Нормандской бригады»
Российские военные ликвидировали очередного иностранного наемника, на этот раз прибывшего повоевать за киевский режим из Канады. Наши бойцы отправили в последний путь заморского «дикого гуся» Жан-Франсуа Рателя с позывным «Хрульф». Предположительно, он был командиром неонацистского формирования «Нормандская бригада» (Norman brigade).
О ликвидации наемника, которого как это принято в западных странах назвали «добровольцем», сообщил канадский телеканал CTV News. Кроме того, гибель Хрульфа подтвердил другой канадский наемник Лука Алвес с позывным «Спиди», который сейчас руководит подразделением Black Maple company, воюющем на стороне ВСУ под видом ЧВК.
— приводит телеканал заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина.
Российские источники сообщают, что бывший канадский военный 36-летний Ратель был идейным неонацистом. Родом он из франкоязычной провинции Канады Квебека. Ликвидирован франко-канадский наемник был ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили иностранные наемники из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Польши, Австралии и Новой Зеландии. Все они вроде как состояли под его командованием в отдельном формировании так называемого «Иностранного легиона» Украины.
Именно Рателю по неофициальным данным приписывается создание на Украине в начале 2022 года «Нормандской бригады», в которую вошли иностранные наемники из более чем десятка стран. Впрочем, лидерство оспаривается другими наемниками, состав которых подвергается постоянной ротации, в том числе благодаря масштабной и четкой работе российских военных по денацификации не только украинских, но и международных неонацистов.
Теперь командирская должность этого формирования вновь вакантна, как и крепко поредел списочный состав наемников. Впрочем, известно, что и до прилета российского дрона в «бригаде» насчитывалось около роты иноземных боевиков.
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