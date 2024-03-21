Российские военные ликвидировали канадского неонациста, предполагаемого командира «Нормандской бригады»

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Российские военные ликвидировали канадского неонациста, предполагаемого командира «Нормандской бригады»

Российские военные ликвидировали очередного иностранного наемника, на этот раз прибывшего повоевать за киевский режим из Канады. Наши бойцы отправили в последний путь заморского «дикого гуся» Жан-Франсуа Рателя с позывным «Хрульф». Предположительно, он был командиром неонацистского формирования «Нормандская бригада» (Norman brigade).

О ликвидации наемника, которого как это принято в западных странах назвали «добровольцем», сообщил канадский телеканал CTV News. Кроме того, гибель Хрульфа подтвердил другой канадский наемник Лука Алвес с позывным «Спиди», который сейчас руководит подразделением Black Maple company, воюющем на стороне ВСУ под видом ЧВК.



Сотрудники консульства связываются с властями для получения дополнительной информации и предоставления консульской помощи семье

— приводит телеканал заявление пресс-секретаря МИД Канады Грантли Франклина.

Российские источники сообщают, что бывший канадский военный 36-летний Ратель был идейным неонацистом. Родом он из франкоязычной провинции Канады Квебека. Ликвидирован франко-канадский наемник был ударом российского дрона по подразделению, в которое также входили иностранные наемники из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Польши, Австралии и Новой Зеландии. Все они вроде как состояли под его командованием в отдельном формировании так называемого «Иностранного легиона» Украины.

Именно Рателю по неофициальным данным приписывается создание на Украине в начале 2022 года «Нормандской бригады», в которую вошли иностранные наемники из более чем десятка стран. Впрочем, лидерство оспаривается другими наемниками, состав которых подвергается постоянной ротации, в том числе благодаря масштабной и четкой работе российских военных по денацификации не только украинских, но и международных неонацистов.

Теперь командирская должность этого формирования вновь вакантна, как и крепко поредел списочный состав наемников. Впрочем, известно, что и до прилета российского дрона в «бригаде» насчитывалось около роты иноземных боевиков.

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    17 комментариев
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    1. guest Ранг пользователя
      guest
      +8
      Сегодня, 18:31
      Российские военные ликвидировали канадского неонациста, предполагаемого командира «Нормандской бригады»

      Ещё одна хорошая новость и как всем оккупантам земля ему стекловатой.
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        +3
        Сегодня, 18:38
        Цитата: guest
        земля ему стекловатой

        Высшего сорта
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 18:41
        В убийствах русских виноват он -
        Земля пусть станет стекловатой,
        В которую его положат,
        А душу АД пусть вечно гложет!!!
        am am am am am am
    2. Наган Ранг пользователя
      Наган
      +3
      Сегодня, 18:33
      Щеня вмерло у краïни Канады crying
      Земля этому щеню стекловатой.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:35
      В сравнении с тем, сколько кастрюлеголовых погибает, это так, фатальная погрешность...
      "прилетят" следующие и там же полягут... процесс утилизации не останавливается ни на мгновенье.
    4. п-к Ранг пользователя
      п-к
      0
      Сегодня, 18:36
      Вот же понаехали! И где мы их всех хоронить будем?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 18:59
        Цитата: п-к
        Вот же понаехали! И где мы их всех хоронить будем?
        На удобрения пойдут wink
        1. п-к Ранг пользователя
          п-к
          0
          Сегодня, 19:29
          Не потравимся потом, как думаете?
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 18:40
      здесь про этого .... поподробнее
      https://foreigncombatants.ru/index.php?title=Жан-Франсуа_Ратель
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 18:55
      Молодцы-хотя лучше бы ликвидировать его-прямо в Канаде
      1. Василенко Владимир Ранг пользователя
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 18:59
        он давно живет в незалежной, успел жениться и дитенка заделать
        1. костя1 Ранг пользователя
          костя1
          +1
          Сегодня, 19:00
          Какие у вас глубокие знания-о каждом отбросе
    7. TOS-NN Ранг пользователя
      TOS-NN
      +1
      Сегодня, 18:58
      Одним гусём в стае меньше. Профессионалов бы ещё вычислять и мочить.
      Операторов ЗРК, инструкторов, технических советников. Всем деревянный
      макинтош без музыки.
    8. Болторез Ранг пользователя
      Болторез
      0
      Сегодня, 19:02
      Товрищи хрульфа из Black maple company даже онлайн-магазин открыли, барахлом с тризубами барыжат belay .
      https://blackmaplecompany.ca/
    9. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +2
      Сегодня, 19:08
      А когда то "Нормандия-Неман" сражались вместе с нами, плечом к плечу...
    10. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 19:42
      Как в старой, замечательной советской комедии:
      -Чем больше "сдадим", тем лучше!
      good
      Земля ему стекловатой, а тушка на удобрение!
    11. samarin1969 Ранг пользователя
      samarin1969
      0
      Сегодня, 19:49
      Вряд ли "нормандцев" объединяет какая-то идеология. Просто мстят за дедов-неудачников 1945го. Целенаправленно едут бить русских.
      Были бы идейными нацистами - воевали бы против Израиля.
      Слишком слабо их бьют. Иначе б не ехали на "сафари".

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