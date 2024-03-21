Украинская сторона заявляет, что ВСУ сбили российскую ракету в Киеве с помощью пулемёта M2 «Браунинг»

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Украинская сторона заявляет, что ВСУ сбили российскую ракету в Киеве с помощью пулемёта M2 «Браунинг»

Украинские источники со ссылкой на ВС ВСУ заявляют, что в ходе отражения ночной ракетной атаки теробороне удалось сбить одну из российских крылатых ракет при помощи огня американского пулемета М2 "Браунинг".

Сообщение украинская сторона подтверждает видеороликом, на котором, по всей видимости, мобильный расчет пулемета очередями стреляет по летящему объекту. В какой-то момент ракета или дрон падает или поражает намеченную цель, на кадрах можно увидеть мощный взрыв.



Что именно сбили ВСУ, не ясно. Как не ясно, было ли это вообще связано именно с пулеметным огнем.

Стоит отметить, что в 40-е - 50-е годы прошлого века существовала зенитная модификация пулемета М2 "Браунинг", которая устанавливалась на танки М46, однако ввиду своей бесполезности в борьбе с воздушными целями пулемет в основном применялся для стрельбы по маневренным наземным объектам.

Украинские источники также сообщают, что целью значительной части атаковавших Киевскую область ракет были объекты, связанные с ГУР МО Украины, однако ПВО, несмотря на катастрофический дефицит боеприпасов, якобы удалось сбить все ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалы". И как всегда, без доказательств.

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14 комментариев
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  1. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 19:42
    Да что мелочиться, дивизион зенитных рогаток good lol
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 19:44
      Я тоже подумал, что украинец мельчает... Раньше бабкт банками с огурцами самолеты сбивали, а теперь видать огурцы и те закончились...
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 19:52
        Это ерунда...х.охлы на полном серьезе рассказывают о бабушке, которая «сокрушила до 100 танков и БМП России wassat....по инету репортаж укроТВ канала ходит laughing
  2. К-50 Ранг пользователя
    К-50
    -1
    Сегодня, 19:43
    Украинская сторона заявляет, что ВСУ сбили российскую ракету в Киеве с помощью пулемёта M2 «Браунинг»

    Рогатками ещё не сбивали? ну значит скоро собьют! fellow laughing
  3. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    0
    Сегодня, 19:43
    Хорошо, что не банкой огурцов!
  4. Арка Ранг пользователя
    Арка
    +1
    Сегодня, 19:45
    Ну мадеус как зенитный используется с момента принятия на вооружение. Но вот чубатое видео, как всегда показывающее очередные "охренительные истории , кроме смеха ничего не вызывают.
    1. andr327 Ранг пользователя
      andr327
      +1
      Сегодня, 19:51
      Хотя смех смехом, но с дуру можно и попасть.Всякое случается. Но к достижениям укровской ПВО это не относится.
      1. Арка Ранг пользователя
        Арка
        +1
        Сегодня, 19:56
        А какое у них ПВО когда ещё во времена СССР там ребята не блистали. По сравнению с ЗГВ, ПрибВО, москвичами и северянами. Сбить случайно могут но как система...
  5. Тима Ранг пользователя
    Тима
    0
    Сегодня, 19:46
    [/quote]Украинские источники со ссылкой на ВС ВСУ заявляют, что в ходе отражения ночной ракетной атаки теробороне удалось сбить одну из российских крылатых ракет при помощи огня американского пулемета М2 "Браунинг".[quote]

    Почему в этот раз не использовали банки с маринованными огурцами(помидорами)???
  6. hiller Ранг пользователя
    hiller
    -1
    Сегодня, 19:46
    Так чего уж там мелочиться! Крылатые ракеты - воланчиком для бадминтона.
  7. Комментарий был удален.
  8. Goga_777 Ранг пользователя
    Goga_777
    0
    Сегодня, 19:48
    украинцы море выкопали а тут какая то ракета....
  9. Уарабей Ранг пользователя
    Уарабей
    0
    Сегодня, 19:51
    "Мопед" сбили. Но xoxoл не будет xoxлом, если не заявит что это был "КинДжал".
  10. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 19:51
    А, что банки с консервацией уже закончились?
  11. Василенко Владимир Ранг пользователя
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:56
    банки с огурцами закончились?! belay

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