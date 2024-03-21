Украинская сторона заявляет, что ВСУ сбили российскую ракету в Киеве с помощью пулемёта M2 «Браунинг»
Украинские источники со ссылкой на ВС ВСУ заявляют, что в ходе отражения ночной ракетной атаки теробороне удалось сбить одну из российских крылатых ракет при помощи огня американского пулемета М2 "Браунинг".
Сообщение украинская сторона подтверждает видеороликом, на котором, по всей видимости, мобильный расчет пулемета очередями стреляет по летящему объекту. В какой-то момент ракета или дрон падает или поражает намеченную цель, на кадрах можно увидеть мощный взрыв.
Что именно сбили ВСУ, не ясно. Как не ясно, было ли это вообще связано именно с пулеметным огнем.
Стоит отметить, что в 40-е - 50-е годы прошлого века существовала зенитная модификация пулемета М2 "Браунинг", которая устанавливалась на танки М46, однако ввиду своей бесполезности в борьбе с воздушными целями пулемет в основном применялся для стрельбы по маневренным наземным объектам.
Украинские источники также сообщают, что целью значительной части атаковавших Киевскую область ракет были объекты, связанные с ГУР МО Украины, однако ПВО, несмотря на катастрофический дефицит боеприпасов, якобы удалось сбить все ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалы". И как всегда, без доказательств.
- Wikipedia
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