Появляется всё больше свидетельств о вовлечённости французских вооружённых сил в конфликт на Украине. И как бы на Западе ни пытались сгладить углы в заявлениях Макрона о возможной отправке французских военных на Украину, вполне понятно, что решение уже принято. Мало того, французские военные уже на территории Украины и оккупированных ВСУ территориях российского Донбасса и Новороссии находятся – под видом инструкторов и «добровольцев».Новым доказательством вовлечённости ВС Франции в войну против России является фактический доклад главкома ВСУ Сырского начальнику Объединённого штаба армии Франции Тьери Бюркару.Как сообщает пресс-служба украинского главкома, Сырский «проинформировал генерала Бюркара о ситуации на фронтах».По утверждению Сырского, «силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке». Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне подтверждения Минобороны России информации об освобождении ВС РФ села Тоненькое к западу от Авдеевки.Сырский в ходе доклада Бюркару выразил благодарность властям и командованию Франции «за ту поддержку, которая оказывается Украине».Бюркар, выслушав Сырского, в свою очередь поблагодарил того «за предпринимаемые действия» и пообещал «дальнейшую помощь и поддержку». В открытом формате о том, что именно это будет за поддержка, не сообщается.

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