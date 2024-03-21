Доклад Сырского главе французского Объединённого штаба является доказательством вовлечённости Франции в войну против России

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Доклад Сырского главе французского Объединённого штаба является доказательством вовлечённости Франции в войну против России

Появляется всё больше свидетельств о вовлечённости французских вооружённых сил в конфликт на Украине. И как бы на Западе ни пытались сгладить углы в заявлениях Макрона о возможной отправке французских военных на Украину, вполне понятно, что решение уже принято. Мало того, французские военные уже на территории Украины и оккупированных ВСУ территориях российского Донбасса и Новороссии находятся – под видом инструкторов и «добровольцев».

Новым доказательством вовлечённости ВС Франции в войну против России является фактический доклад главкома ВСУ Сырского начальнику Объединённого штаба армии Франции Тьери Бюркару.

Как сообщает пресс-служба украинского главкома, Сырский «проинформировал генерала Бюркара о ситуации на фронтах».

По утверждению Сырского, «силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на востоке». Стоит отметить, что это заявление прозвучало на фоне подтверждения Минобороны России информации об освобождении ВС РФ села Тоненькое к западу от Авдеевки.

Сырский в ходе доклада Бюркару выразил благодарность властям и командованию Франции «за ту поддержку, которая оказывается Украине».

Бюркар, выслушав Сырского, в свою очередь поблагодарил того «за предпринимаемые действия» и пообещал «дальнейшую помощь и поддержку». В открытом формате о том, что именно это будет за поддержка, не сообщается.
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    26 комментариев
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    1. Dimy4 Ранг пользователя
      Dimy4
      -1
      Сегодня, 18:55
      Появляется всё больше свидетельств о вовлечённости французских вооружённых сил в конфликт на Украине.

      Пора выражать, чертить, предупреждать, посылать ноты протеста...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 19:02
        Мало того, французские военные уже на территории Украины и оккупированных ВСУ территориях российского Донбасса и Новороссии находятся – под видом инструкторов и «добровольцев».

        Мало того, на этих французских и других иностранных военных нужно объявить охоту(сафари) и назначить за каждую голову приличное вознаграждение, а их трупы, если таковые будут, торжественно с соблюдением всех положенных действий и приличий, в гробах покрытых национальными флагами напрямую передавать посольствам, фиксируя всё на камеры... И не стеснятся нарушить какие то рамки, которые только мы и соблюдаем... am
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 19:22
        Кто платит тот и имеет женщину с низкой социальной ответственностью.
    2. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +2
      Сегодня, 18:57
      Доказательство? Да неужели? Какие (еще) ваши доказателства? Чубатых оптом купили за понюшку табаку с 30 лет назад.
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +2
        Сегодня, 19:18
        Фразах, чубатые всегда продавались. Причем,веками. Продавались всем- России, Польше, Австро- Венгрии, Германии. Такова история украинства. Буферная нация- всегда между мрлотом и наковальней. Это как дешнвая потасканная девка- имеют- все и не женятся. Отсюда и их национальные черты- небоверие,подозрительность, групость,жадность и зависть.
    3. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 18:58
      Сырский в ходе доклада Бюркару выразил благодарность властям и командованию Франции
      А дупу властям и командованию Франции он не лизнул?
    4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      0
      Сегодня, 18:58
      Про Березину он ему не рассказал???
      Про 1814 год и Александра 1 го в Париже???
      Памятник до сих пор стоит у моста в Париже Александр 1 ый.
      Видит Бог историю никто не знает.
      История жестокий учитель и не терпит сосслогатательных наклонений
      1. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 19:33
        Цитата: Владимир Нижегородский
        Памятник до сих пор стоит у моста в Париже Александр 1 ый.

        Это, простите, какой памятник и у какого моста? hi
      2. LIONnvrsk Ранг пользователя
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 19:46
        Цитата: Владимир Нижегородский
        Памятник.....Видит Бог историю никто не знает.

        Просветите, будьте так любезны. yes
        А он ушел чего-то.... recourse
      3. 1 z1 Ранг пользователя
        1 z1
        0
        Сегодня, 19:54
        История жестокий учитель и не терпит сосслогатательных наклонений

        Вот именно. Сейчас на дворе 2024 год. И ни Кутузова , ни даже Александра 1 на горизонте не видать.
    5. Комментарий был удален.
    6. Самый вежливый Ранг пользователя
      Самый вежливый
      +1
      Сегодня, 19:02
      Кто-то из российских военных экспертов ещё день назад выражал осторожную радость , что Сырского дескать прихлопнули в пригороде Волчанска...опять поторопились.
      1. cmax Ранг пользователя
        cmax
        0
        Сегодня, 19:18
        Цитата: Самый вежливый
        Кто-то из российских военных экспертов ещё день назад выражал осторожную радость , что Сырского дескать прихлопнули в пригороде Волчанска...опять поторопились.

        На то они и эксперты, гадать на кофейной гуще. Буда....не Буда.
      2. alexoff Ранг пользователя
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:22
        С начала СВО не погиб ни один украинский генерал или чиновник, можно не сомневаться, что так и будет впредь
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 19:18
      Ну так надо ж чем то, как то, воодушевить кастрюлеголовых... вот гальский петушок и кукарекает!
      Вопрос в том, что дальше будет и что у них получится?
      Кстати, а что у нас получится, по поводу или вообще?
    8. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:21
      Была возможность ликвидировать главу вражеского штаба, кто мешал? Или снова мынетакие и на его место найдут другого?
    9. Napayz Ранг пользователя
      Napayz
      0
      Сегодня, 19:22
      ...Бюркар, выслушав Сырского, ...поблагодарил и пообещал...
      выслушивать и впредь
    10. Ixian Ранг пользователя
      Ixian
      0
      Сегодня, 19:25
      Знаете, как только Макрон объявил, что гипотетически французские войска могут быть введены на территорию Украины резко СМИ начали всюду видеть Французский след.

      Интересно, а если завтра Перу объявит о вводе войск, то как скоро мы с вами увидим статьи в духе:

      "Сырский отчитался министру обороны Перу"

      "Перуанский спецназ воюет в Украине с 2022 года" итд. laughing
    11. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -1
      Сегодня, 19:26
      Сырский в ходе доклада Бюркару выразил благодарность властям и командованию Франции «за ту поддержку, которая оказывается Украине».

      Я так понимаю в плен в 2022 году в Мариуполе, всё - таки попали офицеры французские....
    12. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      0
      Сегодня, 19:34
      Женераль Сырский свой выбор сделал. Своих родителей он точно предал. Дай Бог им здоровья, его брату и его пасынку. В корзине нашлось "гнилое яблоко". В семье не без урода. Бывает hi
      1. aksleks
        aksleks
        0
        Сегодня, 19:48
        Цитата: bandabas
        Женераль Сырский свой выбор сделал. Своих родителей он точно предал. Дай Бог им здоровья, его брату и его пасынку. В корзине нашлось "гнилое яблоко". В семье не без урода. Бывает hi

        а, мне родителей сырского совсем не жалко. Как воспитали - то и выросло. Большую озабоченность вызывает то, что первое высшее образование Сырский получил в Москве - в 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
    13. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      0
      Сегодня, 19:44
      Нада макаронычу в качестве стёба подарить треуголку lol а как эмануэлю сексуальный пеньюар good wassat
    14. 1 z1 Ранг пользователя
      1 z1
      0
      Сегодня, 19:48
      Новым доказательством вовлечённости

      Для кого они нужны эти доказательства? В ассамблею ООН представить?
    15. ALCA056000 Ранг пользователя
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 19:53
      "...доклад главкома ВСУ Сырского начальнику Объединённого штаба армии Франции ...." - вот она истинная нэзалэжность и гидность !
    16. Вольноопределяющийся Марек Ранг пользователя
      Вольноопределяющийся Марек
      0
      Сегодня, 19:53
      Ну, ладно, допустим, что вовлечены. "Наши" об этом только что узнали. Ну, и.....
      Дальше то, что?
    17. alystan Ранг пользователя
      alystan
      0
      Сегодня, 19:55
      И как бы на Западе ни пытались сгладить углы в заявлениях Макрона о возможной отправке французских военных на Украину, вполне понятно, что решение уже принято.

      А глава СВР недавно утверждал, что первые французы (2 тыс. чел.) уже пересекли украинскую границу.
    18. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 19:57
      Можно уничтожить Францию и посмотреть на реакцию будут нет начинать ядерную войну все же хотят жить а тут франция сама лезет ) да ладно шутка не кто на такое не пойдет !

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