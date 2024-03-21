Французский журналист напомнил о предостережении Меркель относительно вступления Украины в НАТО

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Французский журналист напомнил о предостережении Меркель относительно вступления Украины в НАТО

В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предупреждали, что идея о возможном вступлении Украины в НАТО является полнейшим безумием.

В эфире французского телевидения главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт напомнил, что в 2008 году лидеры крупнейших стран Евросоюза подчеркивали, что даже не стоит думать о возможной интеграции Украины в структуры альянса, поскольку эта идея может быть небезосновательно воспринята Россией как провокация и послужить причиной для начала вооруженного конфликта.



Несмотря на все предостережения европейских лидеров функционеры альянса и руководство западных стран до сих пор продолжают сулить Киеву вожделенное членство в НАТО. Приехавший в украинскую столицу глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что вполне вероятно, что шведский флаг не останется единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире альянса.

Не называя даже примерных сроков возможного вступления Украины в НАТО, Бауэр призвал киевский режим к усилению мобилизационных мероприятий, поскольку уже воюющие на фронте мобилизованные в ВСУ граждане Украины массово гибнут и получают тяжелые ранения, препятствующие дальнейшему участию в боевых действиях. По словам представителя альянса, в усилении мобилизации в первую очередь якобы заинтересованы украинские граждане, которые должны проявлять сознательность и записываться в ВСУ, так как никто на Западе не намерен умирать за Украину.
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16 комментариев
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  1. Vladlous Ранг пользователя
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 20:13
    Это всё теперь совершенно не важно, что Ангела Меркель когда-то говорила, важно, что она участвовала в афере "Минские соглашения", о чём она же сама потом и рассказала. Конечно, есть "Канцлерпакт", обязвающий лидеров ГДР, подчиняться американцам, но всё же... Германия сделала неправильный выбор, теперь за её будущее никто не даст и ломанного гроша.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 20:14
      Не называя даже примерных сроков возможного вступления Украины в НАТО, Бауэр призвал киевский режим к усилению мобилизационных мероприятий, поскольку уже воюющие на фронте мобилизованные в ВСУ граждане Украины массово гибнут и получают тяжелые ранения,

      В общем в НАТО Украина окажется только посмертно, причем только её западная часть, да и то в составе Польши... am
    2. Vladlous Ранг пользователя
      Vladlous
      +2
      Сегодня, 20:25
      Пршу прощения, не ГДР, а ФРГ.
      1. ANB Ранг пользователя
        ANB
        +1
        Сегодня, 21:01
        . прощения, не ГДР, а ФРГ

        Да не сильно и ошиблись. Меркель родом из ГДР.
    3. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 20:30
      Честно говоря, уже достали эти Макроны, Меркели, Шольцы и прочие тараканы из ЕС. Не имеет никакого значения что они когда набрехали. Нам все равно побеждать придется!
    4. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 20:32
      Цитата: Vladlous
      Это всё теперь совершенно не важно, что Ангела Меркель когда-то говорила, важно, что она участвовала в афере "Минские соглашения", о чём она же сама потом и рассказала.

      Хорошо, хоть потом публично рассказала об этой афере, чем и подтвердила лишний раз истинные планы Запада в отношении будущей роли Украины, как антироссийского инструмента в руках НАТО.
  2. ваш вср 66-67 Ранг пользователя
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 20:14
    [В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предупреждали, что идея о возможном вступлении Украины в НАТО является полнейшим безумием.
    ]

    Значит Меркель и Саркози оценивали обстановку более трезво, и возможно были не такие отчаянные русофобы, как нынешние правители гейропы!
    1. Mitos Ранг пользователя
      Mitos
      0
      Сегодня, 20:33
      Просто тогда они понимали что 404 просто раздавит прессом.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 20:17
    Меркель давно уже нам вредит.Меркель ,была крестной матерью РТМСк" Капитан Бубнов".Эта фрау с первого раза не разбила о форштевень бутылку шампанского во время церемонии спуска на судоверфи в г Штральзунд.
  4. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 20:20
    Канцлериха много чаво наговорила в своё время. Из за этого ея,по моему мнению,не стоит возводить в вангушу немецкого розлива. . . winked
  5. alystan Ранг пользователя
    alystan
    0
    Сегодня, 20:33
    В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предупреждали, что идея о возможном вступлении Украины в НАТО является полнейшим безумием.

    И при этом, через три года Николяшка пошел на другой безумный шаг и спровоцировал войну НАТО против Ливии. Сам он потом лишился поста, а вот подруга ейная продолжала им начатое и довела до майдана на Украине. И НАТО обещали, и расширенную ассоциацию с ЕС для чубатых, лишь бы противопоставить России.
  6. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 20:49
    Французский журналист напомнил о предостережении Меркель относительно вступления Украины в НАТО
    . Так и теперь хватает тех, кто эту идею на дух не переносит.
  7. Дедок Ранг пользователя
    Дедок
    0
    Сегодня, 21:07
    хоть Меркель и не дотягивает до Голды Меир, но ее прозорливость также удивляет
  8. Юра Ранг пользователя
    Юра
    0
    Сегодня, 21:09
    Помню - 2008 год, операция по принуждению Грузии к миру Россией, Николя Саркози прибыл в Тбилиси и сразу же в Москву, переговорили о чём-то с Дмитрием Медведевым и сразу же интервью журналистам, на вопрос какого-то из западных журналистов о том не боится ли он, Саркози раза три или пять повторил неуверенным голосом, "я не боюсь", каждый раз стараясь произнести эту фразу как можно тверже и увереннее. Смешно было наблюдать это.
    1. Негробанк8 Ранг пользователя
      Негробанк8
      0
      Сегодня, 21:54
      Саркози хотел себя перед новой женщиной показать.может путаю его с другим,что Карлу Бруни любил,но они все любвеобильные.были.настало время любителей учителей
  9. Негробанк8 Ранг пользователя
    Негробанк8
    0
    Сегодня, 21:50
    Наверное не крупнейших стран,а стран с наиболее сильной экономикой.а то некоторые люди думают о площади в км.квадратных.надеюсь автор статьи со мной согласится

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