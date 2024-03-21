В 2008 году канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози предупреждали, что идея о возможном вступлении Украины в НАТО является полнейшим безумием.В эфире французского телевидения главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт напомнил, что в 2008 году лидеры крупнейших стран Евросоюза подчеркивали, что даже не стоит думать о возможной интеграции Украины в структуры альянса, поскольку эта идея может быть небезосновательно воспринята Россией как провокация и послужить причиной для начала вооруженного конфликта.Несмотря на все предостережения европейских лидеров функционеры альянса и руководство западных стран до сих пор продолжают сулить Киеву вожделенное членство в НАТО. Приехавший в украинскую столицу глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр заявил, что вполне вероятно, что шведский флаг не останется единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире альянса.Не называя даже примерных сроков возможного вступления Украины в НАТО, Бауэр призвал киевский режим к усилению мобилизационных мероприятий, поскольку уже воюющие на фронте мобилизованные в ВСУ граждане Украины массово гибнут и получают тяжелые ранения, препятствующие дальнейшему участию в боевых действиях. По словам представителя альянса, в усилении мобилизации в первую очередь якобы заинтересованы украинские граждане, которые должны проявлять сознательность и записываться в ВСУ, так как никто на Западе не намерен умирать за Украину.

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