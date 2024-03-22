Депутат Европарламента: Сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда
Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что все сообщения о якобы депортации украинских детей в Россию являются чистой пропагандой.
Евродепутат напомнил, что после начала СВО Россия приняла миллионы беженцев с Украины, обеспечила их временным жильем и питанием, а также предоставила возможность в упрощенном порядке обрести полноценное гражданство. В том числе, к сожалению, зону боевых действий были вынуждены покинуть сотни тысяч детей, которые подвергались и подвергаются бомбардировкам со стороны украинской армии.
Де Грааф призвал Европарламент выступить против этих украинских военных преступлений. По мнению парламентария, Международный уголовный суд должен привлечь главу киевского режима Владимира Зеленского к ответственности за совершенное.
Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина является крупнейшим поставщиком своих детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами. Для этого на подконтрольных Киеву территориях существуют детские питомники с суррогатными матерями.
В России же дети имеют возможность получать традиционное воспитание и образование, тогда как на Западе дети получают трансгендерную индоктринацию, гормональные блокаторы и калечащие операции на половых органах. Де Грааф подчеркнул, что лицемерие Запада в этом и других вопросах просто ужасает и призвал к прекращению разжигания войны.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд возглавила судья, которая ранее выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина по абсурдному обвинению в якобы депортации украинских детей на территорию РФ.
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