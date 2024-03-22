Депутат Европарламента: Сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда

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Депутат Европарламента: Сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда

Депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что все сообщения о якобы депортации украинских детей в Россию являются чистой пропагандой.

Евродепутат напомнил, что после начала СВО Россия приняла миллионы беженцев с Украины, обеспечила их временным жильем и питанием, а также предоставила возможность в упрощенном порядке обрести полноценное гражданство. В том числе, к сожалению, зону боевых действий были вынуждены покинуть сотни тысяч детей, которые подвергались и подвергаются бомбардировкам со стороны украинской армии.



Де Грааф призвал Европарламент выступить против этих украинских военных преступлений. По мнению парламентария, Международный уголовный суд должен привлечь главу киевского режима Владимира Зеленского к ответственности за совершенное.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина является крупнейшим поставщиком своих детей для педофильских сетей, торговли людьми и органами. Для этого на подконтрольных Киеву территориях существуют детские питомники с суррогатными матерями.

В России же дети имеют возможность получать традиционное воспитание и образование, тогда как на Западе дети получают трансгендерную индоктринацию, гормональные блокаторы и калечащие операции на половых органах. Де Грааф подчеркнул, что лицемерие Запада в этом и других вопросах просто ужасает и призвал к прекращению разжигания войны.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд возглавила судья, которая ранее выдала ордер на арест российского лидера Владимира Путина по абсурдному обвинению в якобы депортации украинских детей на территорию РФ.
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15 комментариев
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  1. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    +10
    Сегодня, 10:43
    Откуда такой взялся самородок? Удивительно прям.
    1. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      0
      Сегодня, 10:53
      Странно все это, вроде первое апреля ещё наступило. В чем подвох то? В Европарламенте смелая и честная голова поЯвилась?
    2. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 11:31
      Удивительно прям.

      Ничего удивительного.
      Среди депутатов ЕС специально держат адекватных на случай если с Россией придётся заново "строить мосты".
  2. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +7
    Сегодня, 10:45
    Глас вопиющего в пустыне. Запишут в пророссийские маргиналы.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 10:51
    «Сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда» —

    — Нет,это грязная пропаганда ...
    1. Станислав_Шишкин
      Станислав_Шишкин
      +2
      Сегодня, 11:01
      Западные педофилы возмущены так, как будто у них детей прямо из под носа увели.
  4. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:52
    Де Грааф призвал Европарламент выступить против этих украинских военных преступлений.
    Ну вот, есть оказывается еще нормальные люди в Европе, а тем более в Европарламенте. А здравые голоса звучат все чаще и это хорошо.
    1. Попуас Ранг пользователя
      Попуас
      0
      Сегодня, 11:31
      Конечно есть...даже в штатах попробуйте в глубинку в колготках и с накрашенными грибами заехать... Так мало не покажется! Эт в крупных городах с разрешения власти проходят "факельные шествия" Под охраной полиции...Основной народ в Европе и Штатах не одобряет подобные извращения! Смотрел передачу топ гир... Где они в платьях ездили, отношение к ним было мало сказать плохое, чуть не постреляли!
  5. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 10:58
    Цитата: Ella34
    Откуда такой взялся самородок? Удивительно прям.

    Ну, есть же у них нормальные люди. Дети ведь как то рождаются.
  6. Отшельница Ранг пользователя
    Отшельница
    +1
    Сегодня, 11:03
    Как в ЕП допустили такие речи?
    Есть и на Западе разумные и смелые люди, но все их могут услышать.
  7. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:13
    Депутат Европарламента: Сообщения о депортации украинских детей в Россию – чистая пропаганда
    . Переубеждать тех, кто и так все прекрасно знает, а врет из принципа, что они всегда правы, правы, правы... ладно, хоть кто то говорит правду, честь ему и хвала.
  8. Fachmann Ранг пользователя
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 11:17
    Марсель де Грааф (родился 7 апреля 1962 в Роттердаме ) — нидерландский политик ( Forum voor Democratie ). С 2014 по 2019 год он был депутатом Европейского парламента , членом которого вновь стал с февраля 2020 года. С января 2022 года является членом партии «Форум за демократию»
  9. Сергей Т19 Ранг пользователя
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 11:20
    Есть видео этого выступления, так там сразу стали орать из зала и не давали нормально высказаться.
  10. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:41
    Точно ,надо Путина посадить ,за то что приютил детей Украины .
    Что сейчас происходит в этих головах ? Куда делись все ЕС законы и даже обычная логика перевернулась.
  11. geor.tcherniaev Ранг пользователя
    geor.tcherniaev
    0
    Сегодня, 12:05
    Щас обвинят его в домогательствах к горничной- негритянке 30 лет назад.

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