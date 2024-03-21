Израильский министр: Наша армия возьмёт Рафах, даже если это приведёт к разрыву отношений с США
Израильские чиновники заявляют о том, что армия страны в любом случае будет проводить наземную операцию в палестинском Рафахе. Речь идёт о городе, находящемся на границе сектора Газа с Египтом. С начала израильской войны в палестинском анклаве численность населения этого города выросла более чем в 10 раз в связи с наплывом беженцев из других районов сектора, включая саму Газу.
Обращает на себя внимание воинственное заявление израильского министра по стратегическим вопросам в правительстве Нетаньяху Рона Дермера.
Дермер заявил, что армия Израиля в любом случае возьмёт Рафах под свой контроль, даже если это вызовет недовольство в США.
Израильский министр:
По словам израильского министра, Рафах будет взят даже в том случае, если Израиль вообще останется без поддержки со стороны США и кого-либо ещё из стран-союзников.
Дермер:
Но и на этом министр не остановился в своей риторике. По его выражению, Рафах будет взят израильской армией, даже если это приведёт к полному разрыву отношений с США.
Дермер:
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