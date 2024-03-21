Израильский министр: Наша армия возьмёт Рафах, даже если это приведёт к разрыву отношений с США

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Израильский министр: Наша армия возьмёт Рафах, даже если это приведёт к разрыву отношений с США

Израильские чиновники заявляют о том, что армия страны в любом случае будет проводить наземную операцию в палестинском Рафахе. Речь идёт о городе, находящемся на границе сектора Газа с Египтом. С начала израильской войны в палестинском анклаве численность населения этого города выросла более чем в 10 раз в связи с наплывом беженцев из других районов сектора, включая саму Газу.

Обращает на себя внимание воинственное заявление израильского министра по стратегическим вопросам в правительстве Нетаньяху Рона Дермера.



Дермер заявил, что армия Израиля в любом случае возьмёт Рафах под свой контроль, даже если это вызовет недовольство в США.

Израильский министр:

Израиль, безусловно, слышит заявления Вашингтона с предостережениями относительно операции в Рафахе. Но город на границе с Египтом будет взят под контроль вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с США и другими союзниками или нет.

По словам израильского министра, Рафах будет взят даже в том случае, если Израиль вообще останется без поддержки со стороны США и кого-либо ещё из стран-союзников.

Дермер:

Мы не можем допустить того, чтобы Рафах стал убежищем для ХАМАС. Если это случится, то всё приведёт к новым атакам на Израиль. Мы допускать этого не собираемся.

Но и на этом министр не остановился в своей риторике. По его выражению, Рафах будет взят израильской армией, даже если это приведёт к полному разрыву отношений с США.

Дермер:

Наша армия идёт в Рафах!
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    39 комментариев
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    1. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 20:56
      даже если это приведёт к полному разрыву отношений с США

      Когда шафка начинает кусать хозяина... ее умершвляют.
      במקרה זה, המתת חסד של הכלבים הוא אמצעי הכרחי, כי לא כל בעלי חיים יכולים למצוא בעלים, וזה יקר מדי כדי לשמור אותם במקלטים.
      1. Crasher Ранг пользователя
        Crasher
        +10
        Сегодня, 21:01
        Когда шафка начинает кусать хозяина... ее умершвляют.

        Я вот до сих пор не могу разобраться, кто из них шавка, а кто хозяин... what
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:04
          Да собак и хвосты не понять... толи собака виляет хвостом, толи хвост собакой. Но как говориться...
          כפי שאדם סמית' אמר: "אף אדם מעולם לא ראה כלב מבצע החלפה מהוגנת של עצם עם כלב אחר"
          1. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            -1
            Сегодня, 21:07
            תפסיק לעשות ממני צחוק. אנשים לא מבינים.
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              -1
              Сегодня, 21:12
              Эз ю вишь, комрад drinks lol soldier hi
              ........................
              1. Андрей Василенко Ранг пользователя
                Андрей Василенко
                -1
                Сегодня, 21:15
                שלום לבתים שלנו. Добра тебе)
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 21:20
                  баркалла ду хуьна! drinks
                  .........................
            2. aksleks
              aksleks
              +6
              Сегодня, 21:19
              Цитата: Андрей Василенко
              תפסיק לעשות ממני צחוק. אנשים לא מבינים.

              Это понятно, что сегодня можно блеснуть эрудицией - благо у гугла и яндекса есть перевод. Но, я думаю мы с вами россияне и нам не следует писать в чат на языке тех, кто посылал кадровых военных вна краину убивать наших солдат, коллег, соседей, приятелей, знакомых по дому, улице.
              1. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 21:26
                Я уже писал. Я на 1/3 по основным корням еврей/украинец/ночхо... Правда практики особо то не имел... разве что с дедом, он Отечественную прошел - на мове балакали. Я когда-то даже по казахски немного. feel
                З.Ы. Последний год довольно много общался с одной чеченской девушкой. Много чего вспомнил. А вот с еврейками не везет wassat hi
              2. Андрей Василенко Ранг пользователя
                Андрей Василенко
                0
                Сегодня, 21:30
                Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
              3. Enceladus Ранг пользователя
                Enceladus
                0
                Сегодня, 21:30
                Тут был 1 кадр.... его забанили... он думал что кричать по ночхий мотт это вполне успешная затея против меня. Он даже не понимал, что сказав даже сейчас даже 1/5 того что он сказал произнес бы на улице Нальчика... его бы не нашли laughing
                З.ы. Аккоунт 2012 года... Смирнов забанил емнип лично
                1. Андрей Василенко Ранг пользователя
                  Андрей Василенко
                  -1
                  Сегодня, 21:36
                  Я просил пояснить не тебя) Про эрудицию и т.д. Вообще не понял. Когнитивный диссонанс)
                  1. Enceladus Ранг пользователя
                    Enceladus
                    -1
                    Сегодня, 21:41
                    Не... я понял, что ты не мне писал. Просто так в контексте высказался. Я сам скажу, что да... допустим по ночьхий я тоже юзаю... ибо помню по слуху, но никогда не писал и больше только понимаю, чем могу сказать. Я даже по ангельскому с трудом пишу, хотя вполне могу разговаривать и хорошо понимаю. Все дело в практике. В МГУ когда учился, друг еврей был... он меня по евриту немного поднатаскал, потом чечня... опять таки больше разговорное. На мове - писал выше.... с дедом только на ней говорили, а считай он меня воспитывал - отец в афгане был. Я порой на русском пишу так, что меня кто-то понять не может feel
                  2. aksleks
                    aksleks
                    +1
                    Сегодня, 21:51
                    Цитата: Андрей Василенко
                    Я просил пояснить не тебя) Про эрудицию и т.д. Вообще не понял. Когнитивный диссонанс)

                    Я прочитал, что вы написали про Когнитивный диссонанс))). Одного не понял - Когнитивный диссонанс — это дискомфортное психологическое состояние, в котором ощущается внутренний конфликт.

                    Причины разногласий с самим собой могут быть следующими:

                    Несоответствие убеждений (когниций) и объективной реальности.

                    Несовпадение личного мнения со взглядами окружающих.

                    Вынужденные поступки, которые человек считает неправильными.

                    Логические противоречия, когда сложно определиться, какую точку зрения выбрать.

                    Некоторые психологи определяют когнитивный диссонанс как чувство, которое возникает, когда человек пытается выбрать между двумя противоречивыми вариантами.

                    Если когнитивный диссонанс вызывает у вас значительный дискомфорт, рекомендуется обратиться к психологу.
                    Скопировал в Яндексе.
                  3. aksleks
                    aksleks
                    +1
                    Сегодня, 21:52
                    Цитата: Андрей Василенко
                    Я просил пояснить не тебя) Про эрудицию и т.д. Вообще не понял. Когнитивный диссонанс)

                    Уважаемый - вам к психологу.
              4. suhorukofal Ранг пользователя
                suhorukofal
                0
                Сегодня, 22:02
                Цитата: aksleks
                не следует писать в чат на языке тех, кто посылал кадровых военных вна краину убивать наших солдат

                Позвольте не согласиться, не ради спора замечу, но язык потенциального противника знать надо. Так изучали немецкий, что оказалось очень полезным.
                1. aksleks
                  aksleks
                  +1
                  Сегодня, 22:03
                  Цитата: suhorukofal
                  Цитата: aksleks
                  не следует писать в чат на языке тех, кто посылал кадровых военных вна краину убивать наших солдат

                  Позвольте не согласиться, не ради спора замечу, но язык потенциального противника знать надо. Так изучали немецкий, что оказалось очень полезным.

                  Я про чат, если вы не заметили.
                  1. suhorukofal Ранг пользователя
                    suhorukofal
                    0
                    Сегодня, 22:12
                    Цитата: aksleks
                    Я про чат, если вы не заметили.

                    Спасибо, что уточнили, заметил wink . Я просто ничего плохого не вижу в употреблении другого языка, могу для веселья здесь на украинском ляпнуть, не считаю это оскорблением. Употребление любого языка не должно оскорблять людей, если не намеренно твой игнорируют, это для украинцев говорить на русском тягчайшее преступление. Впрочем я Вам свою точку зрения не навязываю, просто высказал свою, повторяюсь это не ради спора.
          2. Андрей Василенко Ранг пользователя
            Андрей Василенко
            0
            Сегодня, 21:12
            Все просто. Если тебя начинают бить толпой, то не стоит думать, кто из них главный. Убивай всех.
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              0
              Сегодня, 21:15
              Вырос в казахстане.... даже в дворовой стачке стенка на стенку... лидер всегда есть. Стадо баранов во главе с волком - без него будет уже просто стадом баранов.
              1. Андрей Василенко Ранг пользователя
                Андрей Василенко
                0
                Сегодня, 21:17
                У тебя несколько секунд для принятия решения. Разобраться, кто главный, ты не успеешь.
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  0
                  Сегодня, 21:22
                  Это да.... кто против тебя с оружием в руках - доказательств не требует....
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        -4
        Сегодня, 21:06
        Все эти дурацкие и бесчеловечные действия закончатся тем, что шавку прибьют, причем сделают это не матрасы, а радикальные арабы.
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:08
          Иншаалках1 laughing
          Буду краток winked
          1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 21:49
            На ВО есть три темы за которые можно гарантированно насобирать минусов - мигранты, Путин и евреи)))
            1. Enceladus Ранг пользователя
              Enceladus
              0
              Сегодня, 21:54
              НУ да, мне, антисимиту еврею - минусов еще как кидают good laughing
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 21:56
                Мне за ММА 23 накинули))) Можно подумать в ММА одни мигранты тренируются...
                1. Enceladus Ранг пользователя
                  Enceladus
                  +1
                  Сегодня, 22:00
                  А чего там в ММА твориться? Давно не смотрю... знаю только из последнего, что Нгану слег нокаутом епично laughing Для меня рукопашка закончилась в 2004 году.
                  1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                    Михаил-Иванов
                    0
                    Сегодня, 22:16
                    Здесь сегодня статья была про ММА и мигрантов, в чем связь я так и не понял. У нас ММА много россиян занимается. Я считаю, надо либо про мигрантов писать, либо про ММА.
            2. suhorukofal Ранг пользователя
              suhorukofal
              0
              Сегодня, 22:17
              Про евреев тут как повезет. Но одно у них есть точно, любят толпой набежать и очень агрессивны, все кто не согласен с ними, да какой там, даже просто нейтрален тот юдофоб, по их мнению все должны евреев исключительно поддерживать. нейтрален? Антисемит, юдофб, поддерживаешь террористов. Все однозначно, только черное и белое, как и у украинцев.
              Все! Теперь мне можно ждать минусов от какого-нибудь вояки и подобных.
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                0
                Сегодня, 22:20
                Ну, такие качества есть не только у них, но и у многих малых народов.
        2. Андрей Василенко Ранг пользователя
          Андрей Василенко
          0
          Сегодня, 21:19
          Радикальные евреи, которые сидели в совете еще у Арафата.
    2. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      -1
      Сегодня, 20:59
      "По его выражению, Рафах будет взят израильской армией, даже если это приведёт к полному разрыву отношений с США."
      Для израильского политика абсолютно глупейшее заявление. Без сша Израиль, вообще, скорее всего, не жилец.
      В случае развития событий таким образом, что сша не смогут обеспечивать и защищать Израиль, особенно, если это будет связано с крупным мировым конфликтом, все соседи Израиля станут его рвать зубами, как стая гиен пока ещё живого буйвола. Разорвут и съедят эту крошечную территорию и никакие технологии, никакое оружие Израилю не поможет.
    3. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -1
      Сегодня, 21:04
      И.В Сталин ошибся, приложив руку к созданию государства сионистов. Ну, великие тоже ошибаются.
      1. Грац Ранг пользователя
        Грац
        +1
        Сегодня, 21:08
        не факт, во всяком случае арабы и персы теперь заняты сионистами, а не будь сионистов они вполне могли лезть куда нам не надо, хотя и так лезли, а так было б ещё больше, но сейчас еврейским государством вполне можно пожертвовать, я думаю так думают многие государства
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -1
      Сегодня, 21:05
      Израильский министр:

      Израиль, безусловно, слышит заявления Вашингтона с предостережениями относительно операции в Рафахе. Но город на границе с Египтом будет взят под контроль вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с США и другими союзниками или нет.
      Ожидается массовый исход евреев из США, даже ковчег такой же построят лишь бы уплыли в неизвестном направлении к своему Давиду. Более чем уверен никто их искать не станет. Внеочередной момент истины для Израиля. Сколько городов в округе захватили, а в тот самый город дети давидовы так и не вошли. 2000 лет так вдоль стены всё ходят и ходят. Даже свою религиозную литературу редактировали несколько раз и всё без толку crying
    5. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      0
      Сегодня, 21:08
      Jude пилят сук на котором сидят. Не зря Творец разогнал их как блох, им не привыкать.
    6. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +1
      Сегодня, 21:12
      Если израиль лишится поддержки сша, ему карачун придет. А так как такая собака злая штатам там нужна против Ирана, поддержка не исчезнет. Так что еврей кокетничает и демонстрирует нарочитую смелость и непреклонность, по сути рассчитывая, что останется в содержанках. Артист разговорного жанра. Посредственный.
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 22:14
      Да ладно из себя храброго строить-не бросит вас Америка-что вы не делай laughing

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