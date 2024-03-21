Израильский министр: Наша армия возьмёт Рафах, даже если это приведёт к разрыву отношений с США

Израиль, безусловно, слышит заявления Вашингтона с предостережениями относительно операции в Рафахе. Но город на границе с Египтом будет взят под контроль вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение с США и другими союзниками или нет.

Мы не можем допустить того, чтобы Рафах стал убежищем для ХАМАС. Если это случится, то всё приведёт к новым атакам на Израиль. Мы допускать этого не собираемся.

Наша армия идёт в Рафах!

Израильские чиновники заявляют о том, что армия страны в любом случае будет проводить наземную операцию в палестинском Рафахе. Речь идёт о городе, находящемся на границе сектора Газа с Египтом. С начала израильской войны в палестинском анклаве численность населения этого города выросла более чем в 10 раз в связи с наплывом беженцев из других районов сектора, включая саму Газу.Обращает на себя внимание воинственное заявление израильского министра по стратегическим вопросам в правительстве Нетаньяху Рона Дермера.Дермер заявил, что армия Израиля в любом случае возьмёт Рафах под свой контроль, даже если это вызовет недовольство в США.Израильский министр:По словам израильского министра, Рафах будет взят даже в том случае, если Израиль вообще останется без поддержки со стороны США и кого-либо ещё из стран-союзников.Дермер:Но и на этом министр не остановился в своей риторике. По его выражению, Рафах будет взят израильской армией, даже если это приведёт к полному разрыву отношений с США.Дермер: