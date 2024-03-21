Освободив Тоненькое, ВС РФ вышли на относительный простор за второй линией обороны ВСУ западнее Авдеевки
Российские войска, освободив село Тоненькое, находящееся к западу от Авдеевки, вышли на относительный простор за второй линией обороны ВСУ на этом направлении. Напомним, что первая линия ВСУ пала несколько дней назад. Это участок Водяное-Северное-Ласточкино. После разгрома противника в Тоненьком под контролем у ВСУ на второй линии обороны остаются части сёл Бердычи и Семёновка – на северном её участке.
И если за Бердычами и Семёновкой к западу имеются высоты, которые продолжают контролировать войска киевского режима, то за Тоненьким идёт низменность вплоть до населённого пункта Уманское. За ним открывается Карловское водохранилище – стратегический объект для Донбасса.
Украинская карта рельефа местности:
После потери Тоненького противник, резервы которого во многом сточились в лобовых контратаках за последние две недели, попытался отойти южнее, чтобы занять господствующие высоты. Однако российские войска пресекли это попытку, осуществив маневр по охвату села с контролем над теми самыми высотами.
К настоящему моменту известно, что ВС РФ стараются действовать «на плечах» отступающего противника. Бои идут уже западнее Тоненького, примерно в 600-800 м. Российская артиллерия «провожает» отступающие отряды ВСУ, уже понесшие потери, а также «встречает» резервные формирования, пытающиеся идти со стороны Яснобродовки и Карловки для сдерживания дальнейшего прорыва ВС РФ.
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