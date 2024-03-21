Освободив Тоненькое, ВС РФ вышли на относительный простор за второй линией обороны ВСУ западнее Авдеевки

6
Освободив Тоненькое, ВС РФ вышли на относительный простор за второй линией обороны ВСУ западнее Авдеевки

Российские войска, освободив село Тоненькое, находящееся к западу от Авдеевки, вышли на относительный простор за второй линией обороны ВСУ на этом направлении. Напомним, что первая линия ВСУ пала несколько дней назад. Это участок Водяное-Северное-Ласточкино. После разгрома противника в Тоненьком под контролем у ВСУ на второй линии обороны остаются части сёл Бердычи и Семёновка – на северном её участке.

И если за Бердычами и Семёновкой к западу имеются высоты, которые продолжают контролировать войска киевского режима, то за Тоненьким идёт низменность вплоть до населённого пункта Уманское. За ним открывается Карловское водохранилище – стратегический объект для Донбасса.



Украинская карта рельефа местности:



После потери Тоненького противник, резервы которого во многом сточились в лобовых контратаках за последние две недели, попытался отойти южнее, чтобы занять господствующие высоты. Однако российские войска пресекли это попытку, осуществив маневр по охвату села с контролем над теми самыми высотами.

К настоящему моменту известно, что ВС РФ стараются действовать «на плечах» отступающего противника. Бои идут уже западнее Тоненького, примерно в 600-800 м. Российская артиллерия «провожает» отступающие отряды ВСУ, уже понесшие потери, а также «встречает» резервные формирования, пытающиеся идти со стороны Яснобродовки и Карловки для сдерживания дальнейшего прорыва ВС РФ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Возможность комментирования данной публикации было отключена.
    1. Хибинский Пластун Ранг пользователя
      Хибинский Пластун
      +4
      Сегодня, 21:19
      Молодцы. Гасят резервы бандер.
      Вот самое время сделать трудности укровермахта со снабжением неразрешимыми- массированный удар по днепровским мостам и шести узловым жд станциям. Эх.
      1. Комментарий был удален.
        1. Юрий_Я Ранг пользователя
          Юрий_Я
          -7
          Сегодня, 21:51
          Да пошел ты.
          ..[quote][[quote]Вы серьёзно думаете, что потери несут исключительно ВСУ[/quote]/quote]
          На кого работаешь ?
        2. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          +1
          Сегодня, 21:52
          Цитата: УАЗ 452
          а вот Крымскому уже дважды досталось...

          И, тем не менее, он тоже стоит.
    2. Комментарий был удален.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 21:54
        Достаточно на карту посмотреть, чтобы понять - за Уманским тоже есть высоты (красным выделено) и там стоит артиллерия хохла. Насчет взятия Тоненького пока тоже вопрос открытый, по моей информации противник там еще имеет несколько опорников и пока не спешит сбежать.
        По Бердычам лучше вообще пока ничего не писать, вторая Синьковка. Туда уже столько раз заходили и столько же выходили. Там с севера линия Очеретино - Прогресс, она полностью высоты, туда еще залезть надо...
    3. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +2
      Сегодня, 21:29
      К сож. наши темпы позволяют и резервы подтянуть и линии обороны новые выстроить. Или замысел в том что враг вдруг закончится? Во время ВОВ начиная с 1943 упирались в одном месте быстро меняли план, прорывались в другом.
    4. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 21:55
        Там ключевое - Красногоровка и Первомайское, в которых мы очень далеки от слова взять на данный момент...
    5. Комментарий был удален.
    6. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    7. Комментарий был удален.
    8. Комментарий был удален.
    9. Комментарий был удален.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»